Díaz-Canel llama a redoblar esfuerzos para materializar el plan de la vivienda.

Por HERIBERTO ROSABAL

Que alrededor de un tercio del Parlamento (en este caso tres comisiones permanentes) dedique medio día de trabajo a analizar cómo se cumple un acuerdo del Gobierno para ayudar a personas de bajos ingresos a resolver el problema de la vivienda, ¿dónde puede verse?

Que el Presidente del país, varios vicepresidentes y ministros participen en el examen de tal asunto, y compartan con los legisladores críticas y propuestas de mejoras para asegurar a esos ciudadanos lo que manda el artículo 71 de la Constitución aprobada este 10 de abril (“el derecho a una vivienda adecuada”), ¿dónde puede verse?

En Cuba se puede. Las comisiones permanentes de Asuntos Económicos, Atención a los servicios e Industria, y Construcciones y Energía, dedicaron la mañana de este jueves a revisar de conjunto los resultados de una fiscalización realizada por 189 diputados, acompañados de funcionarios y estudiantes universitarios (más de 4 200 personas en total), en 297 tiendas que venden materiales de construcción (88 por ciento de los establecimientos de ese tipo existentes) a esas personas, y en más de 24 600 viviendas.

Trámites lentos y engorrosos, violación del plazo de otorgamiento de los subsidios, dictámenes técnicos deficientes, violaciones de proyectos, descontrol en la planificación y ejecución, falta de abastecimiento, y de coordinación e integralidad entre organismos responsables, maltrato, entre otras deficiencias, hallaron los legisladores. Conclusión: en la mayoría de los municipios de las 15 provincias del país se incumple el Acuerdo 8093 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que norma los subsidios.

A la par, se confirma el agradecimiento de las personas beneficiadas por esa decisión gubernamental, como destacaron casi todos los diputados que participaron en el intercambio.

Desde 2012 han sido otorgados subsidios para construcción de viviendas por un valor superior a los 5 500 millones de pesos, destinados a más de 139 000 familias. Pero, como informó el ministro de la Construcción, René Villafaña, del dinero entregado a los subsidiados más de 1 300 millones de pesos no han resultado todavía en la terminación de viviendas o de células básicas habitacionales. De estas últimas más de 19 700 restan por concluir y muchas llevan más de dos años en ejecución.

Los diputados propusieron, entre otras acciones para mejorar ese panorama, y para dar a los subsidiados el trato correcto y justo, informatizar la venta de materiales de construcción, sean estos subsidiados o no; asegurar que se hagan correctamente las evaluaciones socio económica y técnico constructiva, antes de otorgar el subsidio; que se recurra a la participación de los estudiantes universitarios y, sobre todo, del delegado de circunscripción del Poder Popular.

Además, reducir la cantidad de trámites; informar mejor a las personas y capacitar bien a directivos, funcionarios y técnicos; mejorar las condiciones de las tiendas de materiales de construcción, en especial los medios de medición; orientar y atender directamente a los subsidiados, y convocar a los trabajadores por cuenta propia, para que den su aporte en esta tarea.

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervino y planteó, para empezar, con sentido crítico: ¿por qué los problemas hallados en la fiscalización no los detectaron antes los organismos responsables; por qué no se discuten en las rendiciones de cuenta del delegado y en las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular; por qué se convive con todo esto, asociado a corrupción e ilegalidades?

Las familias subsidiadas son 139 000 familias en los 169 municipios del país y hay suficientes cuadros para visitar a cada subsidiado por lo menos una vez al mes, dijo también, y añadió que en el aseguramiento político de este, como de todo proceso, hay que comunicar, argumentar, prever y convocar a las organizaciones políticas e instituciones, a los estudiantes; aprovechar la experiencia de trabajo de la Revolución; organizar, capacitar; ir a los trabajadores por cuenta propia y pedirles ayuda para que los más necesitados logren tener su vivienda. Así, sentenció, todo el mundo crece, porque aprende; se compromete y siente a la Revolución de manera concreta.

El mandatario convocó a romper trabas burocráticas recurriendo para ello a la participación de la gente, entre otras vías; a informatizar y buscar soluciones, sin esperar a que “bajen”; enfrentar la corrupción, contactar con la base y mostrar sensibilidad revolucionaria; utilizar la comunicación social; sistematizar la gestión administrativa y empresarial; hacer las cosas bien y compartir responsabilidades instituciones y subsidiados.

No se trata solo de subsidios y subsidiados, sino del programa social más sensible que tiene lugar en Cuba hoy, resumido en la política para la vivienda, que no se podrá cumplir debidamente si no se resuelven los problemas señalados por los diputados en la verificación.