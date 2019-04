Por HERIBERTO ROSABAL

Un total de 17 intervenciones se registraron esta mañana en el inicio de la jornada de clausura del XXI Congreso de la CTC, que continúa sesionando en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia del segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura; el secretario general de la organización sindical, Ulises Guilarte de Nacimiento, y otros dirigentes del Partido, el Estado, el gobierno e invitados.

Delegados de distintas provincias y sectores productivos y de servicios refirieron experiencias de sus centros de trabajo y territorios, como ejemplos de lo que es necesario hacer -o aún no se hace- para llevar adelante los planes del país y mejorar los resultados de la economía.

El papel del sindicato y de los trabajadores, estatales y no estatales, en las presentes circunstancias para sustituir importaciones, exportar más y lograr mayor eficiencia y calidad en toda tarea productiva o de servicios, fue centro de atención en el análisis de los más de 1 200 delegados y delegadas que asisten a la reunión.

El secretario general de la CTC en La Habana, Luis Castanedo Smith, por ejemplo, refirió cinco elementos que a su juicio es indispensable tener en cuenta en relación con la participación activa de los trabajadores para implementar los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados por el VII Congreso del Partido.

En primer lugar, precisó, es necesaria la preparación en materia económica, política y laboral de los dirigentes sindicales y de los propios trabajadores, de manera más sistemática y oportuna. Al propio tiempo, se requiere la vinculación sistemática de las direcciones sindicales con los colectivos laborales para poder conocer, atender y contribuir a solucionar sus problemas.

Un tercer asunto –añadió- es lograr el desarrollo efectivo de las asambleas de afiliados, con la economía como tema central.

El papel de contrapartida del sindicato ante las malas aplicaciones de política, o de violaciones que pueda cometer la administración, es otra cuestión fundamental, dijo, antes de agregar, como quinta y no menos importante, el enfrentamiento permanente a la indisciplina, el robo y la corrupción.

También abogó el secretario de la CTC capitalina por mejorar la preparación de los trabajadores para su participación en la proyección del plan y en la asamblea donde este se discute, así como por profundizar en el conocimiento de las reservas productivas en cada lugar, en el entendido de que “defender la economía es defender la Revolución”.

No basta cumplir planes en valores, consideró, sino hay que plasmarlos en producciones físicas, pues “el pueblo no come dinero”.

Entre otros, también intervinieron en la sesión Juana María Blanco, Heroína del Trabajo, integrante de una unidad básica de producción cooperativa de Sancti Spíritus, quien propuso hablar más de deberes y producir más para resolver, entre otros, el problema de la alimentación; y la logopeda y delegada por Las Tunas, Soleidys Cruz Úbeda, quien cumple misión de colaboración en Venezuela y ratificó la solidaridad de los cubanos con el pueblo y el gobierno revolucionario de ese país.