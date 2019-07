Foto: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, llamó esta tarde-noche –en el espacio televisivo Mesa Redonda- a pensar y actuar como país para lograr el impacto esperado de las medidas económicas anunciadas recientemente para fortalecer la economía cubana.

En el programa, dedicado a explicar gran parte de lo relacionado con las medidas aprobadas por el Gobierno cubano para contribuir al mejoramiento de la economía, el mandatario cubano recalcó que es una necesidad la participación de todos y conjugar los intereses personales y familiares con los sociales y que eso se vaya por encima de vanidades, egoísmos y actitudes irresponsables, aseguró el mandatario durante el espacio radio televisivo Mesa redonda.

Las medidas solo tendrán éxito si el pueblo las hace suyas y las apoya, de ahí que hayamos venido a hacer una convocatoria al trabajo, la creación y a darle contenido a todo lo que nos hemos propuesto: a ser un país mejor aportando cada uno lo que pueda, añadió.

El enemigo nos quería castigar con duro verano, lleno de incertidumbres y malas noticias y solo tenemos una que darle a ellos: que aquí está Revolución victoriosa y va por más y cuenta con el pueblo cubano para ello, aseguró Díaz-Canel.

Para que la economía funcione de manera coherente hay que fortalecer la contabilidad, con precisión y oportunidad para tomar decisiones, y en ese sentido observar cómo se mueve el consumo, el mercado, el índice de precios al consumidor para saber a tiempo qué hay que

corregir, dijo.

Recalcó Díaz-Canel la necesidad de dar pasos para sustituir métodos administrativos por otros económicos y financieros y desarrollar el concepto de que cada vez que se apliquen medidas y transformaciones hay que buscar la institucionalización y responsabilidad social que

apoyen esas decisiones.

Estamos hablando de más rendimiento, mejor aprovechamiento de la jornada laboral y que toda la economía se apoye y encadene además de que tiene que haber un impacto en la calidad de los servicios de educación, salud y comunales, precisó el Presidente.

Aclaró que se incrementan los salarios no solo del sector presupuestado sino también en el empresarial, a partir de la respuesta productiva que debe dar este segmento al incremento a la demanda, durante un proceso que necesita y estimula el establecimiento de conexiones en todo el entramado económico.

Hay que insistir en la preparación de los cuadros, funcionarios y administradores para evitar malas interpretaciones y que no se malogren sus efectos por el actuar inescrupuloso de quienes buscan enriquecerse a costa del pueblo, de ahí importancia del control,

insistió

Díaz-Canel anunció que hay un grupo de medida en las cuales aún se trabaja en sus procedimientos para implementarlos, pero no existe un inmovilismo en ese sentido, y las propias circunstancias van a insistir en que haya que hacer nuevas valoraciones y correcciones.

Con anterioridad, al comenzar la Mesa Redonda, el mandatario había comentado que el incremento salarial es un paso en pos del desarrollo del país, y había ratificado el propósito de no renunciar a alcanzar una economía próspera y sostenible, por lo cual ese incremento para los trabajadores de la actividad presupuestada constituye un paso en ese camino, máxime cuando se trata de un sector que defiende las conquistas de la Revolución.

Incentivar el desarrollo del país a partir de sus reservas

Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, destacó que las nuevas medidas económicas que se implementarán no son únicamente para enfrentar el bloqueo norteamericano, sino para que el país continúe desarrollándose a partir de sus propias potencialidades o reservas presentes en su capital humano.

Abundó en un grupo de conceptos esenciales a las que estas van dirigidas:, defender la producción nacional; diversificar e incrementar exportaciones; sustituir importaciones; fomentar encadenamientos productivos; potenciar la empresa estatal; avanzar en la soberanía alimentaria; promover el desarrollo local; cumplir la Política de la Vivienda; y poner la ciencia en función de resolver problemas de la economía.

Sobresale entre las prioridades la producción de alimentos incluida la de alimento animal, ambas incorporadas al balance nacional y, por ende, con mayores mecanismos de control.

También recalcó en implementar la política dirigida a que la ciencia y la innovación estén en función del desarrollo del país, y de priorizar la asignación de recursos económicos y financieros a la industria nacional, en lo cual destacó la importancia de la discusión de los planes con los colectivos obreros en aras de lograr “no importar nada que podamos producir en el país”, acotó.

Explicó que ante el justo reclamo de muchos colectivos laborales en capacidad de producir rubros exportables se decidió destinarles a ellos parte de la divisa que reciben entidades exportadoras, a las cuales podrán retribuirles con sus ingresos.

Otro objetivo prioritario es el de trabajar por el perfeccionamiento del sistema de comercio minorista, por eliminar trabas al encadenamiento productivo que impidan, por ejemplo, el vínculo del sector estatal con el no estatal o con la inversión extranjera.

Nada justifica el aumento de los precios minoristas

Ante una inquietud manifestada por la población ante el posible incremento de los productos, el titular dijo que nada justifica que ante el incremento salarial aumenten los precios minoristas de bienes y servicios en manos de empresas y del sector no estatal.

Luego de esclarecer que al referido sector pertenecen la educación, la salud, los organismos de la Administración Central del Estado, la televisión, el deporte, la cultura, la justicia, entre otros, precisó que sus gastos los asume el presupuesto del Estado y los bienes y servicios que brindan son gratuitos, no se cobran y cuando algunos se cobran esa tarifa no está relacionada con los costos, a diferencia de lo que pueda ocurrir con el sistema empresarial, que tiene que llevar su precio a su costo para recuperarlo, explicó Gil Fernández

Dijo que en el sector empresarial no hay ningún elemento técnico que justifique un incremento en los precios pues los costos serán los mismos, tanto ahora como después de la medida; pueden incluso mejorar porque se supone que las empresas ganen más por producir y vender más, pero no por vender más caro, expresó-

Explicó que tampoco en el sector no estatal no hay ningún elemento de costo que conduzca a elevar los precios pues no se le va a subir los precios del comercio mayorista que el Estado fomenta, ni de los precios minoristas donde el referido sector se aprovisiona.

Beneficio para todos los trabajadores del sector presupuestado

Margarita González, ministra de Trabajo y Seguridad Social, aclaró hoy en el espacio televisivo de la Mesa Redonda que el incremento salarial anunciado incluye a todos los trabajadores del sector presupuestado, cualquiera que sea su función o categoría.

Explicó que se analizó el tratamiento a dar a los trabajadores de menores ingresos, de ahí la decisión de elevar el salario mínimo a 400 pesos, que en el sector que menos incrementa significa un aumento de 100 pesos y en el que más, de 155.

Señaló que se da un primer paso para resolver un problema de la escala actual, referida a la existencia de una diferencia muy pequeña entre los diferentes grupos de complejidad, lo cual no estimulaba la superación ni la producción.

En este sentido ejemplificó con el caso de los operarios en el sector presupuestado, donde la diferencia entre uno de la más baja calificación y otro de la más alta, se encontraba en el entorno de los 50 pesos, y ahora pasará a ser de 200.

En el caso de Comunales, destacó que quienes laboran en la recogida de desechos sólidos con camiones especializados, hoy reciben un salario de 325 pesos y pasarán a ganar 555.

Es importante que en cada organismo, según aprueben las normas jurídicas, se informe a los trabajadores sobre los detalles, aseveró.

Otro sector beneficiado será el de la Salud, en el que un médico especialista de II grado irá a un salario de mil 850 pesos, el de I grado subirá a mil 740, el enfermero especialista cobrará mil 220, el enfermero superior llegará a mil 030, mientras que el enfermero técnico recibirá 945 pesos, anunció.

En la educación general y media el maestro de la enseñanza media de nivel superior llegará a mil 425 pesos, y el que cuente con nivel medio recibirá mil 030; mientras que en la educación superior y las actividades vinculadas a la investigación el profesor e investigador titular recibirá mil 740; el profesor auxiliar e investigador auxiliar, mil 635 pesos; el asistente e investigador agregado, mil 530; y el profesor instructor mil 425.

Sobre los cargos de dirección, explicó que se establecerá un salario mensual en dependencia de la complejidad y la responsabilidad, lo cual estimulará la promoción a estos puestos.

En este sentido ilustró con el caso de una universidad que clasifica en el grupo I, las cuales son las de mayor complejidad, donde si el rector es profesor titular recibirá dos mil 630 pesos; y el decano, en ese mismo centro, dos mil 400.

Para los directoras de círculos infantiles el salario sube a mil 740, dijo González.

La titular significó que la medida constituye un reconocimiento a quienes permanecieron en el sector a pesar de las dificultades.

Sobre pagos a pensionados beneficiados

La ministra ratificó que las nuevas medidas económicas anunciadas contemplan el incremento de las cuantías de las pensiones inferiores a 500 pesos, lo cual abarca a cerca de un millón de

cubanos.

Si el incremento comenzará a aplicarse en el salario correspondiente al mes de julio, en el caso de este sector su impacto será mejor percibido más adelante debido a sus propias características.

Los pensionados ya cobraron el séptimo mes del año, y la semana próxima comienzan a cobrar agosto, por tanto se preparan condiciones debido a que es menester cambiar el medio de pago a más de un millón de pensionados. Por ejemplo, una persona que recibe 242 pesos subirá a 280 pesos y cobrará en agosto el pago adelantado de septiembre, más 76 pesos correspondientes a la diferencia de julio y agosto.

Uno que esté en la escala de 270 pesos recibirá 320, más un monto de 100 pesos que son las dos mensualidades de julio y agosto, las cuales recibirá en un solo pago, aclaró la Ministra, y

aseveró que quienes cuenten con tarjeta magnética no tendrán problema debido a que el incremento de la cuantía de la pensión se colocará directamente en su cuenta, lo cual reafirma la importancia de incorporar personas a este método de pago.

Implementarán medidas de ahorro y disciplina fiscal para fortalecer ingresos al presupuesto

El ahorro y una mayor disciplina en la captación de los ingresos al presupuesto del Estado se encuentran entre las acciones previstas para financiar las medidas que se implementarán en Cuba, entre ellas el incremento salarial al sector presupuestado.

Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, que el aumento de salarios y en las pensiones tendrán un costo de siete mil 50 millones y 700 millones de pesos respectivamente, los cuales tienen que financiarse con el presupuesto previsto para 2019.

Explicó que entre los mecanismos y resortes para asegurar los recursos financieros se encuentran el ahorro y la recaudación de todos los ingresos de la economía del país, en la que todavía existen reservas.

Enunció entre las medidas la ampliación de las ofertas de bienes para materializar la capacidad de compra lo que a su vez generará ingresos al presupuesto, además de la necesaria reducción de los presupuestos del país- desde nivel primario- a partir de definir prioridades y retirar gastos que están sin ejecución.

Precisó que ello no pone en peligro los principales niveles de actividad y servicios de la población, además de programas sociales como la entrega de subsidios, la construcción de viviendas, entre otros.

Al referirse a una preocupación relacionada con el posible incremento de los precios, Bolaños dijo que se precisa una mayor observancia de la política en este sentido con la participación de todos los actores de la economía y la sociedad para lograr el equilibrio financiero.

Precisó que entre las propias medidas aprobadas está el fortalecimiento de la facultad de los gobiernos locales para aplicar mecanismos de regulación y de control de los precios, en dependencia de las condiciones de los municipios, como ya está ocurriendo en la provincia de Camagüey.

En cuanto al sector no estatal, Bolaños llamó a ver esta medida como un medio para mejorar servicios que recibimos todos de manera gratuita por lo que esperan una colaboración para no incrementar sin justificación los precios.

Con información de la ACN y PRESIDENCIA CUBA