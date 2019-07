Por María Elena Álvarez Ponce | Foto: Twitter | ACN

A las instalaciones pioneriles y su funcionamiento dedicó este lunes la comisión parlamentaria de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, parte de la primera de tres jornadas de trabajo camino al Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Que no todo está bien, pero que, incluso lo que bien está, puede hacerse mejor, fue a no dudar la primera conclusión de un análisis que partió de los resultados del control y fiscalización a 56 palacios, campamentos de pioneros y otras instalaciones de este tipo en 38 municipios del occidente, centro y oriente de Cuba, realizado por integrantes del grupo durante los meses de febrero a abril últimos.

Cierto que vista hace fe, pero los parlamentarios fueron más allá, y enriquecieron su parecer, fruto de la visita a las instalaciones, con los criterios de más de un millar de dirigentes administrativos, profesores y otros trabajadores y, especialmente, de los propios niños y adolescentes y sus familiares.

Problemas constructivos no faltan, aunque más preocupante resulta que directivos hay que no conocen si el mantenimiento o la reparación tienen fecha, e igual no son pocas las necesidades en cuanto a equipos de refrigeración, televisores, computadoras y otros medios, para garantizar un adecuado funcionamiento.

Sabido y reconocido es el aporte de estas instituciones -en especial, los palacios de pioneros- a la formación vocacional y la orientación profesional desde temprana edad, pero no todos hacen cuanto está a su alcance y un ejemplo son los tantos espacios que no funcionan, sencillamente por no contar con un instructor, ese que ha de garantizar el organismo.

Contar con instructores de arte es un reclamo de quienes tienen muy claro cuánto pueden aportar las instalaciones pioneriles -207 en total y, de estas, 119 palacios- al pleno desarrollo y la formación integral de las más jóvenes generaciones.

Dicen que todos los caminos conducen a Roma y es lo que se deduce de las intervenciones de Dania López, viceministra de Educación, y Rosa María Montero, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí, quienes se refirieron a visitas y otros controles con resultados que, lejos de contradecir, respaldan el criterio del grupo parlamentario.

Arelys Santana, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, afirmó que contar, incluso en cada municipio del país, con un lugar de ensueño como el Palacio de Pioneros Una flor para Camilo, en Santiago de Cuba, es algo a lo que no vamos a renunciar, pero que las condiciones y posibilidades hoy no permiten.

Lo que sí se puede es hacer más con lo que tenemos, desterrar lo feo, lo vulgar, lo chapucero, lo que resta en lugar de sumar, y exigir a quienes tienen responsabilidades administrativas un adecuado funcionamiento de las instalaciones y programación de actividades que permitan a esos centros cumplir su función formativa, enfatizó.