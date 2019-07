Unos 26 mil jóvenes obtuvieron sus plazas para ingresar a la universidad en la modalidad de Curso Diurno tras aprobar los exámenes de ingreso, anunció hoy José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, en su cuenta en la red social Twitter.

Según destacó, los que no aprobaron los exámenes de Matemática, Español o Historia pueden acceder a los Programas de Formación Superior no universitaria, u otros tipos de cursos.

Hay oferta para todos, fue la frase con la que concluyó el tweet el titular, lo cual coincide con una próxima oportunidad que tendrán los educandos de presentarse a la convocatoria especial de pruebas de ingreso, a la cual asistirán aquellos que por enfermedad, o por encontrarse fuera del país, no pudieron participar en los procesos anteriores.

La convocatoria ordinaria de las pruebas de ingreso se realizó los días 3 (Matemática), 7 (Español) y 10 (Historia) de mayo pasado, mientras que la extraordinaria se realizó el 18, el 21 y el 25 de junio.

De manera especial podrán presentarse los jóvenes a los exámenes los días 26, 28 y 30 de agosto próximo, y sus plazas serían las que hasta el momento no han sido ocupadas.

Como novedad del curso que está a punto de terminar, los que no superen los 60 puntos en dichas pruebas, tendrán la oportunidad de ocupar las plazas no cubiertas del Curso por Encuentros y del Ciclo Corto, lo cual será regulado por la comisión de ingreso de cada provincia.

De acuerdo con reportes de Cubadebate, en dicho ordenamiento serán priorizados los aprobados en los exámenes de ingreso que lo soliciten entre sus 10 opciones, los aprobados que no alcancen carrera, los que no aprueben los exámenes de ingreso, y aquellos que no se presentaron a los mismos.

Luego se tendrá en cuenta a los técnicos medios, a los egresados de la Facultad Obrero Campesina, a los graduados de duodécimo grado en cursos anteriores y a otros que considere la comisión de ingreso provincial, en ese orden.

El programa de educación de Ciclo Corto responde a las demandas de los organismos de la administración central, de entidades nacionales y requerimientos locales, y deviene una calificación profesional superior a la de un técnico de nivel medio, pero inferior a la del graduado de una carrera universitaria.

El límite de edad para el ingreso a este nivel en alguno de los 25 programas es el mismo que exigen las Normas Generales del Sistema de Ingreso a la Educación Superior para los distintos tipos de cursos, es decir, entre 18 y 25 años.

De acuerdo con anteriores informaciones de la Agencia Cubana de Noticias, unos 42 mil 900 estudiantes concluyeron su preuniversitario; de ellos, 34 mil 627 pertenecían a centros urbanos, tres mil 269 a los IPVCE (Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas) y cinco mil 51 a las instalaciones rurales.

En el curso anterior, del total de alumnos que se presentaron a los exámenes de ingreso (37 mil 438), cerca del 76 por ciento los aprobó, para conquistar más de 66 mil plazas en las casas de altos estudios del país. (ACN)