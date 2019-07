Si Trump apoya al sector cuentapropista, como dice, entonces: where are the Otto’s passengers? (Foto: cubasi.cu)

Por MARIO MIGUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, estudiante de Periodismo

“Buenos días. ¿A dónde quieren ir?”, esa era la frase que Otto Obregón solía usar para romper el hielo con sus clientes. Cuando uno es taxista, se acostumbra a conocer caras nuevas todos los días, y además, se hace ducho en el arte de saludar a desconocidos. Con el tiempo, este chofer modificó su saludo y se habituó a saludar en inglés para que sus pasajeros pudieran entenderlo.

En 2016, mientras trabajaba de mecánico, escuchó que Cuba sería incluida en la lista de destinos turísticos de los cruceros, se alegró al comprender que esto representaba un avance para el país tanto en lo económico como en las relaciones internacionales.

Tal vez fue esta satisfacción y la insistencia de varios amigos que habían hecho lo mismo, lo que lo impulsó a pintar de rojo el almendrón que había heredado de su padre y convertirlo en un descapotable para, de esta forma, prestar servicios de taxista a la gran cantidad de visitantes que llegaban en los cruceros.

Aunque hacerlo le costó todos sus ahorros, logró que su vehículo fuese más llamativo y estuviese apto para la recreación de las oleadas de turistas que ansiaban conocer la parte más vieja de La Habana.

“Good morning. Where do you want to go?”, así decía Otto con un inglés improvisado cada vez que alguien montaba en su almendrón de los años 50. Mientras arrancaba y se acomodaba en su cabeza un sombrero de guano que lo protegía de sol, solía recordar la vergüenza que pasó la

primera vez que se lo puso y salió volando con la brisa.

Desde hace varios días, exactamente desde el 5 de junio, Otto no se ha vuelto a poner el sombrero, a pesar de que la brisa sigue igual de fuerte.

Otto no entiende mucho de política, pero ha escuchado que la administración Trump dice que apoya al sector cuentapropista de la Isla. Es por eso que no puede dejar desentir ilógico este modo de actuación que perjudica, especialmente, al ciudadano.

Él, optimista, piensa que es mejor tomarse la vida con humor que preocuparse en exceso por los problemas. “Ojalá viniese el mismísimo Donald Trump pa` enseñarle La Habana, montarlo allá atrás y decirle con mi cara dura: Trump, where do you want to go?” (ACN).