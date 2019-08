Cartelera de la TV Cubana

CV SABADO 3 AGOSTO 2019

07:00 REVISTA

BUENOS DÍAS

08:57 EN LA MAÑANA

09:00 MUNDO DE

COLORES MEDUSAS FRAGMENTO DE LA PELÍCULA FANTASÍA- FAUNA. LA RANA. REGINA.

CUÉNTAME UN CUENTO. EL ALMANAQUE A DIBUJAR PORORO MI PERSONAJE. UNA CUCARACHITA

MUY DIFERENTE

09:30 TREN DE

MARAVILLAS EL MUNDO SECRETO DE ARRIETY

KARIGURASHI NO ARRIETY Japón / 2010 /

94min. / Animación / Reposición / Color / Doblada Director: Hiromasa

Yonebayashi En Koganei, Tokio occidental, se narra la historia de una familia

de diminutos; pequeños seres, de apenas diez centímetros de estatura, que viven

en una casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre. Los

diminutos tienen la norma de no dejarse ver nunca por los humanos; sin embargo,

su tranquila existencia cambia cuando la joven Arrietty, una audaz adolescente,

es vista accidentalmente por Shō (Shawn) , un niño que se acaba de establecer

en la casa debido a su delicada salud que le lleva a necesitar un trasplante de

corazón. Entre ambos surgirá una fuerte amistad, pero a la vez la existencia de

los diminutos se verá peligrosamente amenazada. Completamiento: Estación Había

una vez: La ratoncita que era princesa. Estación Animados: La invasión de los

ratones. Estación Saber: Los mapas (1) Estación Sorpresa: Dame la mano

11:45 TIN MARIN Clip especial Elena de Avalor: Una espía en el palacio

Dino Aventuras: El secreto T: 25’57

12:15 PONTE AL DIA

12:00 AL MEDIODIA

01:00 NOTICIERO

DEL SÁBADO

01:57 EN LA TARDE

02:00 UNA CALLE

MIL CAMINOS Título: Mi primera vez.

Sinopsis: Sexo no es igual a amor, pero siempre debieran ir juntos. Telefilme:

La primera vez (Rx) Disco:

03:45 ¡NO TE LO

PIERDAS! Título: Programa 5 Sinopsis:

Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional

para adolescentes. Disco:

04:00 SIN LIMITE Laritza Bacallao con el Micha

04:30 DETRÁS DE LA

ACCIÓN Tema: El diseño de vestuario.

Invitada: Celia Ledón.

05:00 HABITAT Capítulo 4. Moluscos carnívoros en Topes de Collantes 4

Los moluscos suelen ser tranquilos, de vida bastante lenta y monótona, pero

nunca imaginaríamos que entre ellos existieran moluscos carnívoros, especies

como estas nunca antes filmadas serán las protagonistas de un nuevo capítulo en

el área protegida Topes de Collantes, donde la naturaleza cubana no deja de

sorprendernos.

05:27 ESTE DÍA 1921: Nace Ñico Rojas. Cuba: Antonio, Ñico, Rojas,

compositor y guitarrista nació este día de 1921. Aunque se graduó de Ingeniería

civil, y se desempeñó como profesor en el Instituto José Martí, siempre mostró

gran inclinación por la música, iniciándose en ella como aficionado. En sus

creaciones musicales, fundamentalmente instrumentales se mezcla lo clásico con

lo popular. Integró un dúo de guitarras con Elías Castillo y en 1998 actuó en

el Lincoln Center de Nueva York, junto a destacados artistas. Antonio, Ñico,

Rojas, quien falleció en el 2008, fue autor de melodías como Mi ayer y Esta

dicha nuestra 1973. Se crea el Ejército Juvenil del Trabajo. Cuba. Con la

unificación de la Columna Juvenil del Centenario y las Divisiones de Infantería

Permanentes, este día, pero del año 1973, se crea el Ejército Juvenil del

Trabajo, parte integrante delas tropas terrestres de las FAR. Sus integrantes,

entregados a la realización de actividades productivas en interés de la

economía y la sociedad cubana. 1986. Muere de Beryl Markham. Kenia: Beryl

Markhan, primera mujer piloto en sobrevolar el Océano Atlántico, fallece un día

como hoy, pero del año 1986 en Kenia. Nacida en 1902 en el Reino Unido fue

criada en el continente africano, Markhan tuvo una activa vida como guía de

safaris, actividad que combinó con la crianza y domesticación de caballos y la

realización de sus primeros vuelos. En el año 1936 se hizo famosa al sobrevolar

en solitario el Atlántico.

05:30 SORPRESA XL Programa 5. Equipos: “Los quinientos” y “Los Fenix”

Talento musical: Osdalgia interpreta “Habana 500” y Christian y Rey interpreta

“La carita que me mata”

06:30 23 Y M -Agrupación Toques del Río -Yordano (Cantante finalista

Sonando en Cuba) . -I love (Agrupación de Pop) . -Max (excantante de To Mezclao

presentando disco de baladas en solitario) . Además de los líderes de los

proyectos anteriormente mencionados, al segmento de entrevistas también están

invitados el colectivo y artistas participantes en el programa humorístico de

verano Otto x Otto.

08:00 NTV

08:27 EN LA NOCHE

08:30 DE LA GRAN

ESCENA Tema: Arte y Artista. Talentos:

Circo del Sol, Ennio Marchetto, Ivette Cepeda, Ember Trío, Liuba María Hevia,

Orquesta Sinfónica, Lukas Graham, Espectáculo Olivier Award 2018. Artista

Plástico: Servando Cabrera.

09:00 NOVELA

EXTRANJERA SOL NACIENTE CAP 105

09:45 TELEAVANCES

10:00 LA PELICULA

DEL SABADO NACIÓN CAUTIVA (Captive State) Estados Unidos / 2019 / 109 min / Ciencia

ficción / EST DIR Rupert Wyatt INT John Goodman, Ashton Sanders, Vera Farmiga,

Madeline Brewer En un barrio de Chicago, casi una década después de una

ocupación por una fuerza extraterrestre, ‘Nación cautiva’ explora las vidas de

ambos lados del conflicto: los colaboracionistas y los disidentes. Hace 10

años, los aliens arrebataron el planeta a los humanos. Hoy un grupo de rebeldes

intentará comenzar a recuperarlo.

12:00 CARIBE

NOTICIAS

12:15 EN LA

12:17 CINE DE

MEDIANOCHE DOMINO 2019 / 89 min /

Dinamarca / Acción / EST DIR Brian De Palma INT Nikolaj Coster-Waldau, Carice

van Houten, Guy Pearce, Younes Bachir Un policía (Nikolaj Coster-Waldau)

persigue desde Dinamarca por toda Europa al asesino de su compañero, mientras

se suceden por el continente una serie de atentados terroristas.

CINE

DE TERROR LA BÓVEDA Título original: The

vault EE. UU. / 2017 / 91min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español

Dir. Dan Bush Reparto: James Franco, Taryn Manning, Francesca Fisher-Eastwood,

Scott Haze, Q’orianka Kilcher Dos hermanas se ven obligadas a robar un banco

para salvar a su hermano. Pero no se trata de un banco normal y varias

sorpresas les esperan.

TELECINE

(SOLO LA VERDAD) BLACKHAT – AMENAZA EN LA

RED BLACKHAT (Titulo Original) EEUU. /

2015 / 133 Min. / Thriller / estreno / color / subtitulado al español Dir:

Michael Mann Int: Chris Hemsworth, Tang Wei, Leehom Wang, Viola Davis Varios

agentes norteamericanos y chinos, con ayuda de un convicto liberado, se unen para

detener a un misterioso hacker. Todo comienza cuando los gobiernos de Estados

Unidos y China se ven obligados a cooperar por el bien de la seguridad nacional

de ambas potencias. El motivo: una fuerte amenaza informática está poniendo en

riesgo las vidas y el futuro de la población; delitos informáticos de alto

nivel para los que deberán recurrir a sus mejores agentes de campo si quieren

llegar a tiempo para evitar lo peor. Tema: El espionaje cibernético.

TELECINE (AMORES DIFICILES) SEÑOR Y SEÑORA ADELMAN Mr&Mme Adelman Francia / 2016 / 120´ / Drama / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Nicolas Bedos Reparto: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy. . . Cuando Sarah conoce a Víctor en 1971, aún no sabe que van a pasar juntos 45 años de una vida llena de pasión y secretos, penas y sorpresas. La vida de una pareja.

TR TRANSMISION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

CE SABADO 3 AGOSTO 2019

01:00 NTV

02:00 Ellas las del

cine: Actriz: Oprah Winfrey (Estados Unidos, 1954) Película: La vida inmortal

de Henrietta Lacks Título original: The Immortal Life of Henrietta Lacks Año:

2017 País: Estados Unidos Dirección: George C. Wolfe Género: drama Sinopsis:

Una mujer afroamericana se vuelve pionera en el mundo de la medicina cuando sus

células son usadas para crear la primera serie de células humanas inmortales a

principios de los años 50.

04:00 Suena bonito:

Majela

04:45 MI HABANA,

CIEN EN 500: Titulo: Juan Ricardo. Sinopsis:

Juan Ricardo tiene 102 años y tiene como compañera a su esposa de 97. Viven en

la Habana Vieja, lugar que lo motiva y por el que todavía camina en las tardes

junto a su esposa.

05:00 El taller de

Peña: Una horquilla necesaria Se explica de forma sencilla como confeccionar

una bolsa para guardar las horquillas a partir de un pantalón viejo (pitusa) Se

repasan con los televidentes lo relacionado con las puntadas básicas para la

costura manual. Peña aprovecha y explica como confeccionar horquillas de

alambre. Se brindan consejos para evitar los portazos provocados por el aire.

Aprovecha y se comenta sobre la historia de las horquillas para tender.

Curiosidades: sobre la forma de aprovechar ropa en desuso para confeccionar

otros artículos de utilidad.

05:30 Entre claves y

corcheas: Nueva trova – 1ra parte. Marta Campos, Gerardo Alfonso, Liuba María

Hevia, Tony Ávila, entre otros.

06:00 Teleguía

06:30 Sin Etiqueta:

1- Trombone Shorty – Fire And Brimstone 2- Amadeus Electric Quartet She s The

One 3- Kanka ft. Jorge Drexler – Por Tu Olor 4- Gerardo Alfonso –“Lo que Dios

te dio” 5- Roosevelt – MovingOn 6- Laura Mvula – Green Garden

07:00 Promesas:

Titulo “La actuación y su magia” (Escuela Nacional de Arte ENA)

07:30 Rockanroleando:

Dark Moor, Primus, Mago de Oz

08:00 NTV

08:30 Nocturno

09:00 Espectador Crítico: La promesa Título original The Promise Año 2016 Duración 134 min. País Estados Unidos Dirección Terry George Reparto Óscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale, Shohreh Aghdashloo, Alicia Borrachero, James Cromwell, Daniel Giménez Cacho, Jean Reno, Angela Sarafyan, Numan Acar, Chico Kenzari, Yigal Naor, Jean Claude Ricquebourg, André Marques, Lino M. Gomes, João Sirgado, Julián Villagrán, Luis Callejo, Alain Hernández, Simón Andreu Género Drama. Romance | Crimen. Años 20 Sinopsis Años 20, durante los últimos días del Imperio Otomano. Michael (Oscar Isaac) , un brillante estudiante de medicina, y Chris (Christian Bale) , un prestigioso periodista americano de la agencia de noticias AP, se enamoran de la misma mujer, la bella y sofisticada Ana (Charlotte Le Bon) , en una zona del mundo que se derrumba.

CANAL EDUCATIVO 2 SABADO 3 AGOSTO 2019

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias,

análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva

del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

04:30 PERFILES PID

T-

Andy

Rubal (Estreno)

05:00 CONCIERTO.

PID T-

Andrea

Bocelli (RTX)

06:00 ENTRE

CUENTOS Y LEYENDAS PID T-

La más

grande fortaleza de la América Hispana que nunca combatió Sinopsis: Acerca del

origen de la Fortaleza San Carlos de La Cabaña y algunas de sus peculiaridades

que lo convierten en uno de los lugares más visitados de La Habana. (Estreno)

06:15 MARAVILLOSO

MUNDO PID T-

Programa

242: Doc. de arte: El rococó. Doc. Amor salvaje. Doc. Planeta azul. Cap. Final.

(Estreno)

07:00 MESA REDONDA

PID T-

(RTX)

08:00 NOTICIERO

NACIONAL PID T-

El

espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más

importantes dentro y fuera de nuestra nación. (RTX)

08:30 LA PUPILA

ASOMBRADA PID T-

Willy

Toledo y el precio de no callar. Basado en el documental “Estado de censura”

sobre las represalias al actor español Willy Toledo por su solidaridad con

Cuba. (RTX)

09:00 PROGRAMACIÓN

DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En vivo)

MULTIVISION SABADO 3 AGOSTO 2019

08:02 UPA NENE Tira: Rocco, Pierre el pintor, El cartero.

08:24 HARRY Y SU

CUBO DE DINOSAURIOS CAP. 9

08:35 OPA POPA

DUPA Cap. 9

08:56 CHIP Y CHOP Cap. 9

09:20 MINICINEMA

10:50 CINE EN CASA

ESTO EMPIEZA AQUÍ (AFTER) EEUU / DRAMA JUVENIL / 2019 / 1: 56 DIR: JENNY GAGE INT:

JOSEPHINE LANGFORD, HERO FIENNES- TIFFIN

Se basa en la novela del mismo nombre de 2014 escrita por Anna Todd. Trata de

una chica, Tessa Young quien se enfrenta a su primer año en la universidad.

Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a

Hardin Scott, un chico malo por excelencia con tatuajes y de mala vida.

12:36 MINICONCIERTO Título: WITHIN TEMTATE

01:50 SERIES DE LA

SEMANA EL NOVATO 1ª TEMP Cap. 10 Cap. 11

Cap. 12

04:01 SERIES DE LA

SEMANA CONVICCION 1ª TEMP Cap. 9 Cap. 10

05:25 FILMECITO

06:55 CALABACITA

06:56 TELENOVELA

LO QUE ME QUEDA POR VIVIR Cap. 3: No es lo

mismo, pero da igual.

07:45 PRODUCE Y

APORTA LUCHA CONTRA LA ÉPOCA DE SECA

08:15 MEGACONCIERTOS Título: CNCO.

09:11 MULTICINE BURN OUT (BURN OUT)

FRANCIA-BÉLGICA / ACCIÓN / 2017 / T: 1: 47 / ESTRENO DIR: YANN GOZLAN INT:

FRANÇOIS CIVIL, MANON AZEM, OLIVIER RABOURDIN Un corredor de motocicletas se convierte en mula para saldar la deuda

de la madre de su hijo contra el crimen organizado parisino.

10:41 SERIE

CARBONO ALTERADO 1ª TEMP Cap. 3

11:31 TIEMPO DE

CINE CORRUPCIÓN Y PODER (MISCONDUCT) EEUU. / DRAMA JUDICIAL / 2016 / T: 1: 46 / DIR: SHINTARO

SHIMOSAWA INT: JOSH DUHAMEL, AL PACINO, ANTHONY HOPKINS, MALIN AKERMAN Cuando un joven y ambicioso abogado acepta un caso contra

un poderoso ejecutivo de una gran compañía farmacéutica, el joven letrado

pronto se percata que está inmerso en un asunto mucho más complejo de lo que

pensaba.

01:35 MEGACONCIERTOS Título: CNCO.

02:31 MULTICINE BURN OUT (BURN OUT)

FRANCIA-BÉLGICA / ACCIÓN / 2017 / T: 1: 47 / ESTRENO DIR: YANN GOZLAN INT:

FRANÇOIS CIVIL, MANON AZEM, OLIVIER RABOURDIN Un corredor de motocicletas se convierte en mula para saldar la deuda

de la madre de su hijo contra el crimen organizado parisino.

04:02 SERIE

CARBONO ALTERADO 1ª TEMP Cap. 3

04:52 MINICONCIERTO Título: WITHIN TEMTATE

07:01 UPA NENE Tira: Quédate con Mick, En el reino animal, Choopies.

07:23 HARRY Y SU

CUBO DE DINOSAURIOS CAP. 10

07:40 OPA POPA

DUPA Cap. 10

07:50 CHIP Y CHOP Cap. 10

CLAVE SABADO 3 AGOSTO 2019

09:00 CUBANOS EN

10:00 No. 205 Yumurí

Y Sus Hermanos, Christian Y Rey & Israel Rojas, Kelvis Ochoa, Karamba,

entre otros. . . CUERDA VIVA Teatro Nacional (60 años) Sadiel Madrazo. TrovaAHS

ARIA A. C Rock PID

12:00 A TODO JAZ

Momentosinolvidables

I

01:00 CUBANOS EN

CLIP No. 205 Yumurí Y Sus Hermanos,

Christian Y Rey & Israel Rojas, Kelvis Ochoa, Karamba, entre otros. . . PID

02:00 CUERDA VIVA Teatro Nacional (60 años) Sadiel Madrazo. TrovaAHS ARIA A.

C Rock PID T-

04:00 A TODO JAZZ

Momentosinolvidables

I

05:00 CUBANOS EN

CLIP No. 205 Yumurí Y Sus Hermanos,

Christian Y Rey & Israel Rojas, Kelvis Ochoa, Karamba, entre otros. . . PID

06:00 CUERDA VIVA Teatro Nacional (60 años) Sadiel Madrazo. TrovaAHS ARIA A.

C ROCK PID T-

08:00 A TODO JAZZ Momentosinolvidables I PID T-

09:00 CUBANOS EN

10:00 NO. 205

YUMURÍ Y SUS HERMANOS, CHRISTIAN Y REY & ISRAEL ROJAS, KELVIS OCHOA,

KARAMBA, ENTRE OTROS. . . CONCIERTOS PREFERIDOS PID- Tom Jones

CANAL CARIBE SABADO 3 AGOSTO 2019

01:00 NTV DEL

MEDIODIA.

02:00 CGTN

DIÁLOGO. Nuevas medidas para la inversión

extranjera en China.

02:30 SEÑAL DE

RUSIA TODAY.

03:00 REVISTA

INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30 MUNDO

ECONOMICO.

06:00 TELESUR.

08:00 NTV EMISION

ESTELAR.

08:30 DOCUMENTAL.

09:00 9no INNING.

PANAMERICANOS. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30 SIETE DIAS

EN CUBA. Resumen noticioso nacional.

10:00 RECTA FINAL. Espacio de información deportiva internacional.

10:30 CARIBE Noticias.

10:45 HERENCIA. Tradiciones patrióticas.

11:00 CGTN

DIÁLOGO. Nuevas medidas para la inversión

extranjera en China.

11:30 CARIBE Noticias.