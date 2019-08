Foto: trabajadores.cu

Por JENIFFER RODRÍGUEZ MARTINTO

El precio máximo de 28 productos y surtidos agropecuarios

fue establecido recientemente en la capital en correspondencia con la facultad

de los gobiernos locales para fijar tales tarifas y en la búsqueda de dotar al

salario de una real y efectiva capacidad de compra.

La medida incluye productos como la carne de cerdo, el

boniato, la yuca, el frijol negro y la col; y es aplicable para trabajadores

por cuenta propia, concurrentes en mercados de oferta y demanda y

carretilleros.

En presencia de Meisi Bolaños, titular del Ministerio de

Finanzas y Precios (MFP), la representante del organismo en La Habana, Grissel

de la Nuez, explicó en conferencia de prensa que las regulaciones estuvieron

antecedidas por un estudio en los 15 municipios.

La directora provincial señaló que si el límite máximo

fijado para un surtido en el territorio es superior al de su comercialización

en determinado negocio, se debe mantener el precio vigente hasta el momento.

Aclaró que los topes anunciados no son inamovibles, sino que

podrán variar teniendo en cuenta la etapa del año y su disponibilidad -los

actuales son correspondientes a los meses de agosto y septiembre-.

En la medida en que se incrementen las producciones será

posible abaratar los precios, afirmó, a la vez que reiteró no se justifica un

aumento de valor pues no existe un incremento de los impuestos ni de los costos

de las materias primas o insumos.

De igual manera, dijo, a partir de inquietudes de la

población, se estudia el caso de las barberías y peluquerías.

Érica Ferrer, directora de la Empresa Provincial de Mercados

Agropecuarios, destacó que en el territorio el esquema de comercialización es

muy diverso y contempla no solo a los 151 mercados agropecuarios estatales

existentes en la capital, los cuales ya cuentan con precios establecidos.

Mencionó que coexisten 60 Cooperativas No Agropecuarias, 325

puntos de venta arrendados por formas productivas, 17 mercados de oferta y

demanda, y más de 700 vendedores minoristas y 600 carretilleros.

Ferrer sentenció que no todos cuentan con la misma norma de precios y que será preciso trabajar con prontitud en su identificación visual para que los clientes sepan diferenciarlos.

A decir de la directora de la entidad, resulta vital el control para velar por el respeto de lo establecido, y hasta la fecha se han adoptado 32 medidas organizativas y cerca de 40 disciplinarias, las cuales valoró de insuficientes.

El incumplimiento de las nuevas regulaciones, advirtió, puede conllevar a la cancelación del contrato de arrendamiento o retiro de la licencia.

Para realizar alguna queja o denuncia sobre este tema la empresa habilitó el correo electrónico pd.epm@epma.ch.gob.cu y el número telefónico 78775760.

Recientemente el MFP emitió la Resolución 302, la cual establece que los trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal, no pueden incrementar los precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población.

El texto ratifica la facultad de los presidentes de los consejos de la administración provincial y del municipio especial Isla de la Juventud, así como de los jefes de las administraciones locales de Artemisa y Mayabeque, para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por todas estas figuras mencionadas anteriormente en sus respectivos territorios.

De igual manera dota de tal autoridad a los presidentes de los consejos de la administración municipales y los jefes de las administraciones locales de los municipios de las provincias de Artemisa y Mayabeque.

Como parte de las medidas económicas que lleva adelante el país, y haciendo uso de sus facultades, ya se han fijado precios máximos en Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Sancti Spirítus, Villa Clara, Holguín, Camagüey, Las Tunas, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Granma. (ACN).