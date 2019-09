Díaz-Canel chequea en Matanzas medidas adoptadas ante situación energética

(Foto: Twitter Presidencia Cuba)

El presidente Díaz-Canel, junto a su equipo de gobierno, chequea en #Matanzas las medidas adoptadas y desarrolladas ante la actual situación energética.

Entre las orientaciones impartidas se destacan las siguientes:

✔Este es el Girón de estos tiempos y hay que tener en cuenta a los jóvenes

✔Son tiempos de alentar la unidad y el patriotismo

✔Ahorro y austeridad no pueden ser discurso, sino actitud ante la vida

✔Cuando regresemos a la normalidad seremos más eficientes

✔Tenemos que proteger a la población. Si existiera un apagón tiene que ser informado y explicado. Si ahorramos, nos podremos ir del apagón

✔Garantizamos que no habrá desabastecimiento

✔No permitir subida de precios, acaparamiento ni especulación

✔La actitud asumida por choferes estatales llegó para quedarse. Hay que denunciar públicamente a quienes no recojan a la población

✔Superaremos esta situación y vamos a encontrar soluciones

(Tomado del perfil de Facebook de la periodista Angélica Paredes)

Cuando regresemos a la normalidad se mantendrán las medidas que han sido eficientes. Se trata de pensar distinto porque son tiempos distintos. Lo que no cambian son los principios, la solidaridad y el espíritu de los cubanos. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/JYaGRkqAWx — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) September 14, 2019

Aseguró @DiazCanelB que las autoridades matanceras se han preparado para enfrentar la situación coyuntural con el desabastecimiento de combustible; tienen un sistema de trabajo que da garantías para salir adelante. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/Q5d4Wy0j0i — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) September 14, 2019

En #Matanzas @AlejandroGilF expresa que las medidas de ahorro de combustible que se han implementado deben mantenerse y así mejorar la eficiencia energética del país. El ahorro de recursos no puede ser solo una opción en nuestra Economía, sino una constante. #SomosCuba pic.twitter.com/3naaFm652Y — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) September 14, 2019

El ministro de Transporte @EduardoR_Davila confirma en #Matanzas que está asegurado el combustible en los puertos principales para las labores de maniobra y extracción de las cargas que están llegando al país. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/srY7QpdKHp — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) September 14, 2019

La presidenta del Gobierno en Matanzas @TaniaLeonSilve2 explica las medidas que se han tomado en la provincia, en un plan de contingencia que prevé el escenario más complejo a partir de la disponibilidad de combustible. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/RpQgzmFrTC — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) September 14, 2019

