Sostienen actividad de transporte en Granma adecuadas estrategias y apoyo popular

Por ANNIA PACHECO PALOMARES y ELIZABETH REYES TASES

Una mejor estrategia de ahorro y organización del trabajo, iniciativas y decisivo apoyo popular en el enfrentamiento y denuncia a violaciones e indisciplinas, permiten sostener los servicios básicos de transporte de pasajeros y carga en la provincia cubana de Granma.

Frente a la situación energética que vive el país condicionada por el recrudecimiento del bloqueo y la agresividad del gobierno de Estados Unidos contra la Isla, pobladores de la urbe costera de Manzanillo enfrentan las limitaciones y asumen su cotidianidad con optimismo y confianza en la Revolución y sus líderes.

Así lo reflejó en su diálogo con la ACN la educadora Yudelmis Ramírez, quien en la parada la calle Cocal, entre Luz Caballero y Plácido, resaltó la buena voluntad de los choferes que de manera consciente apoyan el trasiego de las personas.

Sin embargo no todo es color de rosa -dijo- por ejemplo algunos cocheros y conductores de los llamados mototaxis amarillos no cobran a los estudiantes la mitad del precio, como está estipulado, o simplemente no los trasladan.

También existen alteraciones de precios por parte de particulares, y sin una denuncia oportuna de los pasajeros, pues muchos se dicen a sí mismos que lo más importante es llegar al destino, señaló la jubilada Berta Alonso.

De esa forma una minoría inconsciente intenta dañar la obra social que de nuevo se engrandece en estos momentos de dificultad, pero realmente prevalece la hermandad característica de los cubanos, subrayó.

Otro que en su andar cotidiano comprueba la fortaleza de la solidaridad es el periodista Mario Martínez Tamayo, cuyo hogar, en la comunidad rural de Vuelta del Caño, se ubica aproximadamente a cinco kilómetros de la emisora local Radio Granma, donde labora.

Existe voluntad para ayudar tanto en conductores estatales como privados, incluso de rastras y otros vehículos de carga, quienes se detienen en las paradas aún sin la presencia de inspectores, significó.

A pesar de que se han mantenido un grupo de rutas intermunicipales y los servicios urbanos de Bayamo y Manzanillo, la situación es muy compleja, expresó Leonardo Labrada Mesa, director de Transporte en Granma, en una revista informativa especial transmitida ayer por la televisora provincial.

El control y la crítica ante violaciones y actitudes negativas son constantes, pero también sobresalen altruismo e iniciativas, como la de unos 20 transportistas privados que mañana viernes, a partir de las 3:00 p.m., asumirán de forma gratuita los principales itinerario de la Ciudad Monumento Nacional, agregó. (ACN).