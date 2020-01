Convocan a más de 70 mil asambleas sindicales en Cuba para debatir plan de la Economía.

Por FIDEL RENDÓN MATIENZO

Más de 70 mil asambleas sindicales, a las que están convocados a participar una cifra superior a los dos millones de trabajadores, se realizarán en todo el país durante enero y febrero, con vistas a identificar nuevas reservas o capacidades en beneficio de la economía.

En un encuentro hoy con la prensa, en la capital, Milagro de la Caridad Pérez Caballero, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), subrayó la importancia del referido proceso de presentación e información del plan y el presupuesto de 2020, en asambleas con los colectivos laborales, tarea que cada año se perfecciona más, acotó.

Destacó la alta motivación que produjo en el movimiento obrero la participación el martes último del Presidente Miguel Díaz-Canel en un intercambio con los principales dirigentes de la CTC, en el cual pidió convertir tales encuentros en la base en un proceso que comprometa y convoque, que conmueva a aportar ideas y medidas en pos de cumplir el plan.

Explicó que los cuadros sindicales se preparan de conjunto con las administraciones en aras de, entre otros objetivos, motivar en cada centro laboral el incremento en la producción, los servicios y la eficiencia, a partir de las limitaciones provocadas por el bloqueo norteamericano y la necesidad de ahorrar, de mejorar la calidad de bienes y servicios.

Pérez Caballero precisó que en correspondencia con las prioridades de la economía cubana para 2020, no puede haber un colectivo que no se pronuncie por la exportación, por la sustitución de importaciones, por el uso racional y eficiente de los recursos, por el vínculo de la empresa con el sector no estatal, por el control interno, entre otros aspectos.

Incluso ante la obsolescencia tecnológica en algunas entidades, en las asambleas sindicales es necesario escuchar el compromiso de los innovadores y racionalizadores, sobre cómo ellos con sus inventivas pueden solucionar determinados problemas y lograr la vitalidad de la producción, manifestó la dirigente obrera.

Este jueves, en su comparecencia en la Mesa Redonda Informativa, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, señaló la importancia de que los trabajadores más que valorar qué no les dieron para cumplir el plan del 2020, analicen qué pueden hacer con los pocos o escasos recursos que el país puso en sus manos.

En tal sentido opinó que el verdadero ahorro está en hacer más sin necesidad de paralizar una fábrica o un taller, o dejar de producir para no gastar combustible o materias primas.

El plan lo tienen que defender los trabajadores pues sale de ellos, y corresponde a las administraciones ofrecer todos los argumentos, con vistas a la búsqueda de alternativas, a que aporten ideas sin esperar por la asignación de altos niveles de materias primas y combustibles, y siempre con la mirada a no decrecer, puntualizó Gil Fernández, no sin antes expresar su confianza en el proceso de discusión del plan y el presupuesto en los centros laborales. (ACN).