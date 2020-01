Agarrar los problemas por el narigón

Texto y fotos: PASTOR BATISTA VALDÉS

Con sus dos primeras asambleas municipales “ya en el saco” (Primero de Enero y Morón) los campesinos avileños continúan tratando de exprimir la sabiduría acumulada durante décadas y siglos a ras de plantaciones y rebaños, para lograr el incremento productivo que está pidiendo la máxima dirección del país y que tanto necesitan la economía nacional y el plato familiar en medio de los contratiempos que originan la falta de combustible y de determinados insumos.

Los análisis realizados hasta ahora, en el contexto del XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) han abierto una brecha que deberán tener en cuenta las demás asambleas, por haber tocado puntos realmente neurálgicos en medio de la actual coyuntura.

El uso de la tracción animal, por ejemplo, subestimada y relegada casi al olvido por la superioridad y simpatía que provoca el tractor, ocupó prominente espacio, ante el descenso que, como se conoce, ha registrado el combustible y la incertidumbre de su futuro comportamiento.

“El guajiro que no quiera saber del buey y esté pensando en el tractorcito comete tremendo error. Oiga, solo con el olor del buey la planta crece, porque la tierra lo da todo. Y otra cosa: queremos producir lo que más dinero da. Si se deja eso suelto todo el mundo siembra frijoles nada más. No puede ser”, afirmó Ignacio Forte, de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Alberto Mas.

No por casualidad Giraldo Companioni, presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 21 de Septiembre, asentía con la cabeza, pensando que también “muchos siguen esperando por el rollo de alambre para cercar, cuando la cardona siempre ha sido una magnífica solución”.

Similares puntos de vista afloraron acerca de algo indispensable: los medios biológicos en sustitución de un paquete tecnológico cada vez más deprimido o ausente.

“No acabamos de comprender que utilizar medios ecológicos no solamente nos llevará a tener menos gastos como productores, sino también precios más baratos para la población y, sobre todo, más salud para quienes consumen lo que cosechemos, del mismo modo que no acabo de entender incumplimientos en cultivos como la yuca o el boniato, que no llevan ese empleo de productos químicos”, meditó Eliécer López, de la CCS Lino Álvarez.

Dentro del territorio hay lecciones: por rechazo o subestimación al humus de lombriz algunos productores no sembraron pepino el pasado año. Y “pecaron”, porque la cosecha recompensó a quienes sí confiaron en esa alternativa.

Desde la óptica de Carlos Luis Garrido Pérez, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, el asunto está en interpretar la realidad y actuar con sentido revolucionario, que no significa esgrimir frases o consignas, sino en cambiar, transformar la mentalidad, adecuarla al momento actual.

Por eso estas asambleas deben seguir buscando el modo de desatar nudos que atan la exportación desde el entorno campesino; mucho más ahora que decisiones del país reservan provechosos beneficios para el productor, tal y como ha explicado Orlando Pérez Pedreira, delegado de la Agricultura en la provincia.

Lo que no debe ocurrir más es que germine la inercia en tierras mal explotadas o en manos de quienes no tienen todo el conocimiento de su manejo y uso eficiente, como opina Garrido Pérez, o que problemas de funcionamiento y rezagos de viejos tiempos impidan mayor incorporación de mujeres a la organización, según criterio de Frank Güemes, Presidente de la ANAP en la provincia, o que no se visite al campesino (algo que él tanto agradece) y por mala contratación se pierdan grandes volúmenes de alimento.

Contra todo eso pone rodilla en tierra Jorge Maceo, allá en la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez, codo a codo con los campesinos de la zona, y tendrá que empeñarse todo el mundo, porque para nadie constituye secreto que halar parejo es la única manera de lograr grandes empeños.

Como corresponde a todo balance, estas asambleas eligen al nuevo Comité de la organización, a los precandidatos al Comité Nacional y a los delegados a las sesiones finales del Congreso.

Para los que asistirán al cónclave, los que no, los que dirigen y los que producen hay un mismo denominador: hacer con los problemas como con el buey… agarrarlos por el narigón y producir más.