Díaz-Canel: “Tenemos que defender la cultura del país y nuestra identidad”

Por DEMETRIO VILLAURRUTIA

En vísperas del cumpleaños de nuestro Héroe Nacional, José Martí y con el pase de revista a los mártires de la FEU comenzó la sesión plenaria del Consejo nacional de la organización juvenil con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, así como los titulares de los ministerios de Educación Superior, Educación, y los máximos dirigentes de la UJC.

Un video informe resumen mostró las principales actividades desarrolladas por la comunidad universitaria, que dejó conformado su Consejo Nacional este domingo integrado por 85 jóvenes representativos de todas las provincias del país.

El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, José Alejandro Fernández Castañeda, dio a conocer que la organización la componen 129 mil estudiantes, agrupados en más de 5 mil brigadas en 40 instituciones de la educación superior. La organización se suma a los principales conceptos de trabajo que promueve nuestra Revolución.

¨Los universitarios continuaremos aportando, participaremos de forma activa en el proceso legislativo que lleva adelante nuestro país¨, dijo el dirigente universitario al dar inicio a los debates concentrados fundamentalmente en el papel que le corresponde a la FEU desde cada una de las universidades en el trabajo político ideológico y cómo los estudiantes participan activamente en las tareas de impacto, poniendo la ciencia en función del desarrollo local.

Doraine Morales Jiménez, presidenta de la FEU de Camagüey, estudiante de 4to año de derecho, afirmó que el trabajo político ideológico es hacer lo que nos toca y hacerlo bien, pero para nuestros estudiantes va más allá. Citó las experiencias de los contingentes como un referente que debe quedarse, pues es una tarea de impacto, y cuando el estudiante participa desborda los muros de la universidad y está con el pueblo.

Entretanto, Juan Carlos Blanco, presidente de la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey habló de los proyectos de impacto social atemperados a la solución de las principales problemáticas que tiene la población, lo que permitirá lograr el trabajo político ideológico que no se hace solo en un aula, sino en cualquier escenario en que esté un estudiante universitario, la residencia estudiantil, los pasillos, en el accionar diario de los universitarios cubanos.

El presidente de la universidad tunera, Dayron Martínez, se refirió a cómo las visitas gubernamentales siempre abarcan a las universidades y la importancia de que la máxima dirección del país las visite, pues se potencia la relación con los estudiantes en cuanto a prácticas laborales, y el vínculo a la vida profesional. ¨Un estudiante universitario en una empresa lleva ideas renovadoras, pero también métodos nuevos que adquieren en el proceso docente¨ acotaba.

Por su parte, Daniel Medina, joven estudiante de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, ponderó la experiencia del Bastión Universitario, pues demostró que los jóvenes revolucionarios de Cuba están comprometidos con la defensa de la Revolución: ¨La juventud está perdida para el imperialismo y ganada para la Revolución¨.

¿En qué país del mundo podríamos estar reunidos así con un presidente pensando en cómo construir un país, en cómo involucrarnos más?, se preguntó la estudiante santiaguera Josefina Cruz. Y habló de la importancia del rescate de la historia y de manera particular de la historia local, ¿cómo puede vincularse más a la universidad? Apuntó que la generación actual nunca claudicará, porque son el futuro.

Conmovedora fue la intervención del estudiante de medicina de Gambia, Habibou Jallow, agradecido por estar en un país como Cuba, un país de hermandad y solidaridad: ¨Gracias a Dios que no he seleccionado otro lugar para estudiar, gracias a Dios que estoy aquí donde somos formados no solo como médicos de ciencia, sino médicos de conciencia¨.

Los temas de debate de esta sesión de plenario coincidieron en cómo alcanzar la integralidad en nuestros estudiantes más allá de la preparación académica, también fuera de la brigada y en responder las interrogantes ¿Cómo seleccionar a estudiantes que sean ejemplo? ¿De qué manera seguir generando cursos de capacitación? ¿Cómo la asamblea de brigada no resulte un espacio improvisado? ¿Cómo hoy nuestra universidad puede responder a los principales problemas?

Cada uno de ellas son esencias hoy para la labor de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y en las que hay debe seguir trabajando, apuntó el máximo dirigente de esta organización José Alejandro Fernández Castañeda, quien agregaba que deben seguirse pareciendo cada vez más al proyecto de vida de nuestra Cuba, también en función de resolver los problemas sociales. Sentirse útil tiene que ser una actitud constante para los estudiantes universitarios, llamaba a los presentes.

Al dirigirse a los miembros de la FEU, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ratificó el privilegio que representa compartir con los estudiantes universitarios, el hecho de que los inviten y les dejen participar en una reunión de trabajo íntima.

Habló de lo que aportan estos encuentros ¨cada vez que estamos con ustedes en conversación o debate, analizando temas profundos que tienen que ver con el futuro y presente del país siempre nos estimulan el pensamiento y a trazar estrategias¨

Manifestó que siempre tienen en cuenta a nuestros jóvenes, ante cada circunstancia estamos convocando a los estudiantes cubanos y en particular a los de la FEU, ratificaba, y tiene que ser así, porque nosotros tenemos que propiciar que ustedes tengan cada vez un mayor espacio en la vida económica y social del país, porque hoy son presentes, pero ante todo son futuro de la revolución y del país.

El presidente cubano explicó que la actividad a la que más tiempo le dedican en las visitas a las provincias es al encuentro en la universidad, porque es fresco, aportador, convoca, deja respuestas a los problemas que nos hemos ido planteando.

Asimismo, reconoció el aporte que han hecho a los llamados que se han realizado. ¨Hoy es un día significativo por Martí y recuerden que hoy hace un año del tornado, que cuando nos quiso destruir y convocamos a un tornado de solidaridad, quienes nos ayudaron desde el primer instante fueron los estudiantes universitarios en las diferentes acciones que fue necesario realizar entonces, y si al año hemos resuelto la mayoría de las afectaciones, tiene que ver con la actuación de ustedes y su participación¨, señalaba.

Expresó que emociona ver cómo los jóvenes asumen como suyas las prioridades del país, las renuevan, las refrescan y eso llena de satisfacción, da seguridad en el futuro.

Miguel Díaz-Canel preguntó ¿cómo comprendemos la situación actual en la que se ha ido recrudeciendo el bloqueo y la persecución financiera que se manifiesta en dos intereses fundamentales, aislar a Cuba política y económicamente, en un contexto en que nos consideran causante de la respuesta de los pueblos ante el neoliberalismo y eso lo hacen porque han fracasado en su política?

Mencionó que uno de los ataques ha sido contra la Salud Pública, porque lo que ha hecho Cuba es tan enaltecedor y emancipador que es una cosa por la que más se admira a nuestro país en el mundo, y por ahí además nos entran ingresos.

Acotó que uno de los elementos por donde más nos tratan de asfixiar económicamente es evitando que entre el combustible, presionando a navieras, bancos y países. Mencionó a continuación las cuatro prioridades del país para el actual año en las que dijo, refiriéndose a los jóvenes universitarios ¨ustedes tienen un rol que desempeñar¨.

El presidente habló del enfrentamiento a la plataforma colonizadora que se nos quiere imponer; tratar primero de cambiar la identidad de los pueblos, de hacer que renuncien a ella y recurran a la industria del entretenimiento, con contenidos burdos y vulgares ante lo cual es necesario defender la identidad, y para ello debemos conocer, ir a nuestra historia, ver cómo se formó la nación cubana y cómo se formó nuestro sentimiento de identidad, nuestros legados históricos, y por eso las salidas que hemos encontrado en la historia siempre han sido emancipadoras.

Seguidamente preguntó ¿cómo fomentamos el antimperialismo en las nuevas generaciones? ¿Cómo logramos que adolescentes y jóvenes no sean víctimas pasivas de los contenidos de las redes sociales? ¿Cómo combatimos inteligentemente el narcisismo que crece en las redes sociales?

En su intervención en la sesión plenaria del Consejo de la FEU, Díaz-Canel expuso que tenemos que defender el enfoque cultural identitario, defender la memoria histórica y acudir a ella para buscar respuestas.

Especificó la importancia de la preparación martiana que tengamos y cómo enfrentamos la tergiversación que tratan de hacer de su legado, y en estos días hemos vivido agresiones a Martí, y el pueblo y el estudiantado cubano ha buscado posiciones de desagravio.

Díaz-Canel expuso que para el trabajo político ideológico es imprescindible desmontar las mentiras históricas que ha tratado de imponer el gobierno de los Estados Unidos.

Es importante, enumeraba, hacer una campaña para defender la decencia, la solidaridad, la honestidad: ¨Los buenos revolucionarios tenemos que ser decentes y tener un alto compromiso con lo que hacemos¨, sentenció.

Explicó la relación entre educación, instrucción y cultura general, y cómo aspiramos a que las tres sean elevadas y entre ellas exista un equilibrio. Eslo que queremos en la formación de nuestros jóvenes, seguir construyendo un modelo de actuación en las redes sociales sobre las verdades de nuestra historia, poner y defender nuestros contenidos.

Hay que prepararnos en estos tiempos que corren para el enfrentamiento a cualquier provocación a la Revolución y eso también es trabajo de la FEU, especificaba el presidente de Cuba.

A continuación, comentó otro de los pilares estratégicos, la defensa del país, explicado muy bien por los participantes en el Consejo con su participación en la defensa y el bastión universitario.

Se detuvo en otro de los pilares, el ejercicio legislativo que demanda toda una voluntad de acompañar la implementación de la Constitución con las leyes que la respalden. Explicó sobre actual proceso eleccionario en el país, con nueva etapa de trabajo en el gobierno. Expuso que es una experiencia única para los jóvenes universitarios, la de participar en la elaboración de las leyes, para conducidos por sus profesores, realicen tareas dentro de ese proceso sin abandonar los estudios.

La otra es la batalla económica, indicaba, que los dirigentes propongan sin miedo, expresen sus ideas, piensen, convoquen, que ayuden, sean exigentes en mantener las medidas de ahorro para lograr que, en lo cotidiano, estas medidas se vayan convirtiendo en parte de las tradiciones.

Les preguntó a sus interlocutores ¿cuál es el escenario donde primero tenemos que hacer el trabajo político ideológico? En la brigada, que es algo que une, hay que lograr fortalecer el trabajo allí, al tiempo que sugería algunas ideas. La brigada tiene que funcionar como colectivo, no son solo los dirigentes de la FEU. La brigada tiene que propiciar en su desempeño y articulación, el intercambio de ideas, debe ser un espacio de debate honesto y franco, que sirva para prepararnos y superarnos a nosotros mismos, debe articular las aspiraciones de los estudiantes, pero también del país.