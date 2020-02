Bujías avileñas huelen a Lapera

Texto y fotos: PASTOR BATISTA VALDÉS

Situado al final de la pequeña cola, a Adalberto Carballo, chofer del sector alimentario, le basta ese simple gesto para comprender que, aunque las agujas del reloj casi le rozan la punta de la nariz a la quinta hora de la tarde, Lapera no cerrará el pequeño establecimiento de la Empresa de Transporte sin antes limpiar las bujías que él trae.

“Este hombre siempre está aquí —comenta uno de los avileños que aguarda para recibir el servicio. En verdad es de muy poco hablar, pero qué buen trato tiene con todo el mundo. Ayer me prestó una bujía para que yo resolviera la situación que se me había presentado, hasta que pudiera venir hoy a devolvérsela y a limpiar estas que traigo aquí”.

Jorge Gómez, otro de los usuarios que aguarda, interviene para acotar: “Pues yo lo he visto venir a trabajar hasta estando de vacaciones. No sé cuántos o cuáles reconocimientos le habrán dado en su vida, pero para mí es un verdadero Héroe del Trabajo; ojalá en nuestros puestos todos hiciéramos como él”.

Ajeno a dichos comentarios, Lapera continúa pasando bujías de encendido por ese equipo diseñado para eliminar toda la carbonilla y la suciedad que, en general, suele formarse en ellas, como consecuencia del uso.

Luego toma una laminilla de metal para calibrar correctamente y comprobar, por último, si funciona bien, una vez colocada en otro vetusto equipo.

“Ahí donde tú los ves tienen más de 50 años de explotación. A veces se rompen y yo mismo me encargo de arreglarlos para que no se afecte el servicio. Aquí vienen constantemente choferes estatales y particulares —me dice.

“Parece una sencillez, pero la bujía es fundamental para el carro. Si está mala o sucia el motor no trabaja igual; te falla, avanza menos y hasta te gasta más combustible.”

Por eso el jubilado Miguel Darias suele venir cada rato.

“Como no siempre podía tener un juego de bujías nuevas, al menos me gustaba tener cuatro bien limpias, a modo de repuesto, para resolver cualquier situación en caso de que me fallara alguna de las que traía puestas.”

Lo que más llama la atención, sin embargo, no es solo el buen trato que, en opinión de los clientes, caracteriza a José Lapera, sino el precio que ese modesto obrero cobra: 15 centavos (moneda nacional) por cada bujía que limpia, calibra y comprueba.

Vuelvo a observarlo durante unos segundos, profundamente concentrado en lo que hace, y siento deseos de decirle que tal vez este sea el único lugar, o uno de los muy pocos en Cuba, donde se mantiene un precio similar al de los noblísimos años ´70-80 del pasado siglo, cuando con cinco o diez centavos se podían comprar los mismos dulces que hoy cuestan tres o cinco pesos o cuando resolvías con un simple peso el ponche que ahora resulta 50 veces más caro.

… pero opto por callar, poner en las manos de Lapera mi justa gratitud y saludarlo con afecto. Desde su también humilde silencio, él sabe y disfruta mantener, junto a la chispa de corriente que dispara cada bujía comprobada, el más afable trato y ese precio que a muchos les sigue pareciendo obra de ciencia ficción en el diario celuloide de estos tiempos.