“Con el Plan de la Economía tiene que haber rigor, disciplina y control”, Díaz-Canel.

Por LETICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y YAIMA PUIG MENESES

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en las premisas que tienen que conducir la gestión del Plan de la Economía este año: “rigor, disciplina y control”, y “no podemos admitir ningún incumplimiento con la excusa de la escasez de combustible”.

Al encabezar la reunión del máximo órgano de Gobierno, dirigida por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, el mandatario cubano precisó que ante la tensa situación generada por la agresividad del Gobierno de los Estados Unidos, hay que hacer las cosas distintas, pensar diferente, porque al Plan no podemos renunciar.

Tenemos que borrar del discurso, dijo, que hay incumplimientos por falta de combustible. Ese problema puede seguir y lo que tenemos es que pensar cómo vamos a cumplir. Ese es el reto y lo que nos tiene que convocar a quienes dirigimos.

“Es un momento en que el ejemplo, la austeridad y la entrega con que se conduzcan los procesos de dirección añaden centavos y gotas de combustible que hoy no tenemos”.

Al hacer una valoración del desempeño de la economía en el primer mes, el Jefe de Estado consideró que sin ignorar los problemas internos y ante la escalada de la administración estadounidense y la terquedad de que no llegue combustible a la Isla, la economía ha tenido un comportamiento aceptable para el momento en que nos encontramos.

Sobre el tema, el viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, presentó al máximo órgano de Gobierno un informe con los indicadores económicos que marcaron el mes de enero.

Las exportaciones, por ejemplo, crecen al compararse con igual periodo del año anterior, en tanto las importaciones tienen un comportamiento a la baja, “lo que está acorde con el Plan, recordemos que para el 2020 se proyectó un decrecimiento de las importaciones, no acompañado de un decrecimiento de la economía”. Entre los renglones exportables de mejores resultados señaló el tabaco y la langosta.

Durante los primeros 30 días del año arribaron al país unos 393 mil 768 visitantes, un 99,5% del plan. Particularmente el turismo nacional alcanzó el 106,7%.

Entre otros datos, el también titular de Economía y Planificación detalló que se cumple con los balances de acero y madera, no así con el cemento que se quedó en un 94% del plan.

En el programa alimentario se comportó de manera favorable la producción de arroz y de huevo, en tanto los frijoles marcaron el cumplimiento en un 64% de lo planificado.

Durante el primer mes se construyeron 1 629 viviendas que dan inicio al segundo año de implantada la Política de la Vivienda, luego de haberse cumplido lo planificado en su primer año.

Gil Fernández apuntó que durante el 2020 el país debe tener una situación más favorable con la oferta de productos de aseo, sobre todo en la línea económica. Para ello, y a pesar de las restricciones que tiene el país, se aseguró el financiamiento requerido para la compra de las materias primas necesarias en la fabricación de jabones, pastas dentales, detergentes, entre otros demandados productos.

Asimismo, se dan pasos para incrementar la participación de la industria nacional en la oferta de productos, de media y alta gama, en las tiendas que venden en moneda libremente convertible, entre ellos Split y televisores. A la par, está en ejecución un contrato para adquirir bicicletas y triciclos eléctricos que se comercializarán en esas unidades.

Igualmente se ha entregado financiamiento a BioCubaFarma para aliviar en alguna medida el déficit de medicamentos, situación que no se resolverá de un día para otro.

AUTOMATIZACIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DOS NUEVAS POLÍTICAS

Los miembros del Consejo de Ministros aprobaron en esta sesión dos nuevas políticas: una para la Automatización en Cuba y otra destinada a perfeccionar la atención y los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, dos temas de impacto en la vida de la nación.

Sobre la primera de ellas, el ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, explicó que “tiene como objetivo establecer las líneas de desarrollo integral de la automatización en el país, que deberá conducir a la seguridad y soberanía técnica, así como al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, y al incremento de la eficiencia y del Producto Interno Bruto”.

Contiene principios generales sobre la responsabilidad estatal del MINDUS con este asunto estratégico; la sostenibilidad y el desarrollo de la automatización; la seguridad en los sistemas de control; el desarrollo de sistemas, productos y servicios nacionales en esta rama; y la preparación del capital humano.

Tras esa línea básica se desplegarán acciones para incluir en los planes de la economía nacional los elementos necesarios destinados a la automatización. Al propio tiempo, se reestructurará la formación técnica y profesional en especialidades asociadas, donde se incluirá la creación de industrias docentes que permitan elevar la preparación de los estudiantes.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en la necesidad de que los desarrollos en esta esfera sean mayoritariamente nacionales para alcanzar la soberanía tecnológica que requiere Cuba. Asimismo, dijo, debe vincularse la automatización con el proceso de informatización que ha emprendido el país.

Ambos asuntos se chequearán a la par y los organismos y empresas tienen que velar porque sus procesos productivos estén automatizados e informatizados.

El Consejo de Ministros conoció también del perfeccionamiento de la atención y los servicios que se prestan a la personas con discapacidad, cuyos principios fueron explicados por Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Refirió la titular que este es un tema al cual el Gobierno cubano ha dado total respaldo como parte de la política social y del humanismo de la Revolución, con objetivos específicos que han marcado además el trabajo de la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI), la Asociación Nacional de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM) y la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC).

Según lo diseñado –señaló- el trabajo futuro estará encaminado en lo fundamental a continuar jerarquizando la atención a las personas con algún tipo de discapacidad; la eliminación de barreras arquitectónicas y comunicacionales; la categorización de talentos artísticos; y la atención a atletas de alto rendimiento.

Si bien el trabajo del Gobierno y sus instituciones es determinante para lograr mayor inclusión de estas personas en la sociedad, no menos importante es el papel que en la cotidianidad desempeñen las familias, a quienes corresponde la esmerada atención desde edades tempranas, con enorme responsabilidad en el cuidado y el respeto, reflexionó Feitó Cabrera.

Al respecto, Marrero Cruz, consideró que es un asunto muy importante, sobre todo por su sensibilidad. Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno cubano con todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad, lo cual no puede sustituir el compromiso de las familias.

De igual manera, insistió en que se deben priorizar las acciones para eliminar las barreras arquitectónicas y potenciar más en diferentes espacios de la televisión el complemento del lenguaje de señas y el subtitulado de los programas, no solo de manera selectiva.

PARA QUE EL AGUA LLEGUE MEJOR A LA HABANA

En el 2019 precipitaron en La Habana 1 040,0 milímetros de lluvia, número que representó el 81% de la media histórica para el periodo y calificó como el más bajo de la última década. De enero a febrero de este año, el comportamiento de las precipitaciones se ha mantenido en el 70% de la media y los especialistas del Instituto de Meteorología estiman que se mantenga así hasta el mes de marzo.

Esa situación ha provocado que los cuatro sistemas de abasto de agua a la capital (las cuencas Almendares – Vento, Jaruco, Ariguanabo y Sur) tengan hoy un déficit de 1 750 litros por segundo, con la consiguiente falta de agua y bajas presiones.

Así lo informó el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, al presentar la estrategia para enfrentar el abasto de agua a la ciudad de La Habana durante el periodo seco de este año. En estos momentos, dijo, están afectados unos 333 mil habitantes, la mayoría por cambios en horarios y en ciclos de distribución; a 51 mil se le entrega el agua con carros cisternas.

En el anterior periodo seco –recordó- había más de un millón de personas afectadas en la capital de la Isla y se llevaba el agua en pipas a alrededor de 500 mil. Las obras hidráulicas que se hicieron desde el año 2012 al 2019 han permitido que ahora no tengamos una situación tan grave.

Comentó el Presidente del INRH que se está desplegado un programa de acciones, dirigido a intensificar los mantenimientos en redes y conductoras, las obras para disminuir pérdidas e incrementar el abasto de agua, la perforación de nuevos pozos, limitar los consumos excesivos e incentivar el ahorro.

Aclaró que los recursos para completar esas inversiones están en el país, una parte proveniente de la producción nacional y otra de la importación.

En el debate de este asunto, la viceprimera ministra, Inés María Chapman Waugh, llamó la atención sobre la importancia de recuperar las pérdidas de agua, “tanto en las conductoras como en los organismos altos consumidores en La Habana, algunos de los cuales consumen casi el doble de lo que deben y esto afecta también a la población”.

Para el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista Cuba, José Ramón Machado Ventura, tan importante como aumentar el caudal, abrir nuevos pozos y buscar nuevos equipos de bombeo, es el ahorro. Lo que se escapa por las grandes conductoras, por la falta de herrajes en las casas y lo que botamos a través del riego por aniego, no es poco. En ello tiene que participar mucho más la industria nacional con sus producciones.

El Presidente de la República indicó que hay que interconectar todos los sistemas hidráulicos para lograr vitalidad cuando alguno falle, seguir aumentando la capacidad para potabilizar agua, estudiar la posibilidad de enlazar pequeñas presas que están cercanas a La Habana e incrementar la participación de la industria nacional en la reparación y mantenimiento de los equipos de bombeo.

Además, señaló que se debe trabajar en la automatización del acueducto de La Habana y en la estrategia del alcantarillado y drenaje pluvial de la capital.

CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR

A la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, correspondió informar sobre el estado de las cuentas por cobrar y por pagar fuera de término al cierre de diciembre de 2019, un asunto de análisis sistemático por el máximo órgano de Gobierno y que generó un amplio y crítico debate.

Señaló la Ministra que, si bien se produjo una mejoría en las cuentas totales por pagar vencidas con relación a igual periodo del 2018, se continúan manifestando las mismas causas de impagos que en años anteriores, asociadas fundamentalmente a deudas de las empresas mayoristas provinciales de alimentos y las productoras del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, con empresas minoristas del Comercio y la Gastronomía, donde tiene lugar una de las principales cadenas de impago.

Este es un asunto no resuelto en el país –valoró- y no nos podemos conformar con disminuir los montos vencidos; hay que continuar atacando y enfrentando con el mayor rigor las causas y condiciones que generan esos resultados.

Entre otros aspectos ejemplificó que persiste el incumplimiento de contratos, que no se controlan con el rigor necesario ni se les da el seguimiento requerido en las entidades; y continúa siendo tarea pendiente la conciliación de las deudas entre empresas, aspecto que no se logra hacer con profundidad y sistematicidad.

Como principio ya definido por el Gobierno, la Ministra de Finanzas y Precios reiteró que no se financiarán por el Presupuesto del Estado las afectaciones que se originen por causa del descontrol y el robo.

Tras el debate generado sobre este punto de la agenda, en el cual se reconoció que las cuentas por pagar y por cobrar vencidas constituyen uno de los problemas más graves y complejos que tiene la economía, el Primer Ministro consideró que para erradicarlos necesariamente hay que ir a la base, a las provincias y los municipios y enfrentarlos con firmeza allí donde se originan.

El Presidente de la República, por su parte, indicó que tiene que cambiar el enfoque con que se analiza el asunto, la manera de controlar tiene que ser distinta. No se podemos admitir pérdidas en la gastronomía, hay que conciliar y depositar diariamente.

Tenemos que enfrentar el robo, añadió Díaz-Canel, y es una tarea de cumplimiento y reto a nivel local, que urge tratar de manera priorizada de conjunto con las ventas ilegales que se convierten en el otro complemento para la salida de los productos que se roban de una tienda o un establecimiento estatal. Todo el mundo tiene que actuar ante las ilegalidades, acotó.

EL CATASTRO, HERRAMIENTA DE PROBADA VALÍA

Más adelante, el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, presentó un informe sobre el cumplimiento de la política para el desarrollo del catastro nacional y la estrategia para la informatización de los servicios y trámites de responsabilidad del sistema de Planificación Física.

Según dio a conocer, una vez aprobada por el Consejo de Ministros la Política para el Desarrollo del Catastro Nacional, en marzo de 2014, el Instituto de Planificación Física comenzó a ejecutar las acciones previstas, de acuerdo con la proyección definida en noviembre de ese propio año para la creación del Catastro Urbano, cuya conclusión se programó para el 2021, lo que contribuirá a la simplificación y disminución de plazos en los trámites de la población que demanden de las medidas y linderos de los inmuebles.

De los 611 Asentamientos Humanos Urbanos existentes al cierre del año 2019 –explicó- se encuentran totalmente catastrados 125, los cuales cuentan con el levantamiento y la investigación catastral correspondiente.

Además, refirió que en el 2020 se trabajará para lograr una mejora sensible en el servicio que la Planificación Física brinda a la población, lo que conlleva el desarrollo de la informatización de diferentes procesos.

Sobre el asunto, la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh destacó la importancia de analizar este tema en el Consejo de Ministros ya que influye en varios de los aspectos que se han discutido como el agua y la producción de alimentos, pero además, es un instrumento que permite poner orden en las comunidades, tanto urbanas como rurales.

INDUSTRIA Y COMERCIO INTERIOR, ENTRE EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA

En esta reunión de febrero correspondió presentar también el comportamiento de la inversión extranjera, los créditos externos y las exportaciones en los sectores de la Industria y el Comercio Interior, ambos de prioridad para el desarrollo sustentable del país y con un efecto inmediato en el funcionamiento de la economía.

Según explicó Rodrigo Malmierca Díaz, titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, las organizaciones superiores de dirección empresarial atendidas por el MINCIN ya tienen aprobadas directivas de negociación para dos empresas mixtas: una en la cadena de suministros de alimentos refrigerados y otra para la comercialización de artículos de ferretería y materiales de la construcción.

Del otro lado, la industria está entre los sectores priorizados en la Política para la Inversión Extranjera y ya se han constituido 24 negocios, seis de ellos ubicados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Además están listos otros 27 para iniciar la fase de negociación.

En el tema de los créditos externos, el sector del Comercio Interior trabaja en la identificación de fuentes de financiamiento, en función de garantizar el desarrollo de sus actividades y la modernización de la infraestructura tecnológica.

En tanto, la rama de Industrias tradicionalmente ha utilizado los créditos externos y hoy se encuentran en ejecución importantes inversiones financiadas por dicha vía, entre ellas la modernización de las empresas Antillana de Acero, Ramón Peña y Planta Mecánica, así como de los poligráficos donde se imprime la prensa cubana.

En el MINDUS las exportaciones se cumplieron el año pasado al 79%, debido fundamentalmente a problemas de calidad; retrasos en el cronograma de exportación; déficit de materias primas; falta de financiamiento; inestabilidad de los precios en el mercado internacional y fuerte competencia externa.

Se prevé para este año, dijo Malmierca Díaz, el incremento de las exportaciones de bienes y servicios en actividades afines a la industria electrónica y la recuperación de materias primas.

POLÍTICA DE CUADROS DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO

El principal problema de la política de cuadros no está en los números, sino en factores de carácter cualitativo y sobre todo aquellos relacionados fundamentalmente con la selección, el comportamiento ético, su desempeño y el trabajo que hay que desplegar para la selección de jóvenes.

Así lo valoró Miguel Mario Cabrera Castellanos, jefe de la dirección de cuadros del Estado y el Gobierno, al hacer referencia al comportamiento de algunos indicadores de dicha política en el año 2019.

Durante su intervención refirió aspectos como el completamiento de las plantillas, las mujeres en cargos de dirección, la composición de negros y mestizos, y según la edad. Respecto a este último, señaló que se manifiesta una tendencia al aumento progresivo de los cuadros con edades superiores a los 50 años, lo cual constituye un reflejo de la actual dinámica demográfica en el país.

Al referirse a los movimientos de cuadros dijo que no siempre se acude a las reservas previamente definidas para diferentes cargos. Asimismo, se manifiesta inestabilidad en las áreas económicas, de auditoría e inversiones; los segundos jefes, adjuntos o sustitutos, no siempre constituyen reservas de los titulares; y existe un exceso de estabilidad en cargos que pueden considerarse de tránsito.

De igual manera, informó sobre acciones de superación y preparación que se diseñan a diferentes niveles y el perfeccionamiento del proceso de evaluación, cuyos resultados aún no se utilizan eficazmente como herramienta de dirección.

Díaz-Canel recordó que este es un asunto sobre el cual ha insistido en varias ocasiones el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y a pesar de los avances persisten debilidades en la conducción, implementación y los resultados.

Indicó que todos debemos tener reserva, captar quiénes son los mejores y darles tareas para ver cómo es su desempeño. Ese es un elemento esencial a tener en cuenta en la evaluación de los cuadros –subrayó- pues resulta vital saber cómo han preparado sus reservas y cómo han implementado la política de cuadros en sus respectivos organismos.

Se refirió, además, al estilo de trabajo que se debe promover y que permita identificar quiénes son los compañeros con más potencialidades.

Al concluir la reunión, el Primer Ministro convocó a impregnar de optimismo todo cuanto hagamos en los complejos momentos que vivimos, como aprendimos de Fidel y Raúl.

En la batalla que libramos hoy están nuestro Cuartel Moncada, nuestro Granma, nuestra Sierra Maestra, y esa batalla se llama saber buscar alternativas y soluciones con los recursos locales de los territorios para resolver los problemas. (ACN).