Coronavirus vs Mobile World Congress 2020

Por Felipe Garrido

La versión para este año del Mobile World Congress corre peligro debido a las masivas bajas de empresas que ha sufrido tras la preocupación y riesgo que existe en torno al coronavirus.

Recordemos que durante los últimos días varias empresas se han bajado del evento, debido a la preocupación existente en torno al coronavirus, enfermedad que ha causado más de 1.000 muertos en China y ya cuenta con casi 50.000 personas infectadas.

A raíz de esta situación, desde Barcelona y GSMA (Organización) se ha llamado a la calma informando que el evento todavía se llevará a cabo. Sin embargo, se ha dado a conocer que este viernes se analizará la situación mediante una reunión extraordinaria para analizar su viabilidad.

Coronavirus y MWC

Al parecer, a finales de esta semana se realizará una reunión extraordinaria para analizar la situación en torno al congreso de móviles y redes más importante del mundo, el cual se realiza cada año en la ciudad de Barcelona, España.

Hasta ahora, las empresas que han informado su no participación en la versión 2020 del MWC son las siguientes: LG, Nvidia, Ericsson, Vivo, Amazon, NTT Docomo, Sony, Gigaset e Intel. Por si fuera poco, otras empresas cómo TCL y Samsung han decidido enviar una representación menor en sus comitivas.

Por otro lado, se ha dado a conocer durante las últimas horas la información que algunas operadoras están realizando reuniones en las cuales analizan si realmente participarán o no en la versión 2020 del evento.

Son varios medios quienes informan que ya se están realizando estas supuestas reuniones entre las operadoras, con el fin de analizar la participación o no en el evento. Entre los organizadores de esta junta se encontrarían las cuatro operadoras principales de Europa.

Finalmente, aún no existe certeza si el Mobile World Congress 2020 se realizará o no, ya que este viernes se analizará la situación actual. Hace algunos días sus organizadores GSMA entregaron una serie de medidas para tranquilizar a todos los asistentes, entre las que destacan el no ingreso de personas provenientes de la provincia de Hubei o de otros lugares de China que hayan estado en los últimos 14 días en aquel país.