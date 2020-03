Adoptan medidas organizativas en La Habana para la venta de alimentos

Por FIDEL RENDÓN MATIENZO

La venta de alimentos muy demandados por la población, en particular cárnicos como el pollo, en un número superior de unidades de la red de Tiendas Caribe, y no solo en grandes mercados tal cual ocurría hasta ahora, es de las acciones que se ejecutarán este fin de semana en La Habana, en dependencia de la disponibilidad de productos.

En reunión del Consejo de Defensa Provincial para evaluar el cumplimiento de las medidas dirigidas a enfrentar el nuevo coronavirus y los aseguramientos en el orden económico, político y social, Amilkar Odelín Ante, director comercial de la Cadena de Tiendas Caribe, explicó que tal desconcentración en la comercialización ayudará a un mayor orden y organización en las colas y a evitar aglomeraciones.

Para la venta regulada en un grupo de establecimientos suyos, la red de Tiendas Caribe distribuirá pollo, picadillo de pavo, salchicha, detergente, jabón y papel sanitario, entre otros renglones, “en medio de un colosal esfuerzo del Estado cubano pues la pandemia ha obligado a importantes mercados suministradores cerrar sus operaciones”, señaló el directivo.

Las máximas autoridades del municipio de Centro Habana sugirieron como otra medida organizativa que el abastecimiento de mercancías a las unidades, incluidas las de la Corporación Cimex, se realice de noche, en aras de que al día siguiente, desde temprano, comiencen las ventas sin interrupción alguna.

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, señaló que independientemente de las dificultades para brindarle a la población toda la comida que demanda, hay que procurar que en las colas las personas guarden distancia entre sí, no haya desorden y no se le expenda nada a quienes concurran con niños, pues ellos deben permanecer en sus casas y no expuestos a cualquier contagio de infecciones respiratorias.

Julio Martínez Roque, coordinador de programas en el gobierno de la capital, informó en la reunión que diariamente el territorio recibe como promedio más de 300 toneladas de productos agrícolas provenientes principalmente de Artemisa y Mayabeque, niveles insuficientes aún para una provincia como La Habana que supera los dos millones de habitantes.

De conjunto con la empresa de Acopio y el propio Ministerio de la Agricultura se chequean esas y otras tareas, pero en el caso de la distribución se procura que sea lo más equitativa posible y se priorizan los mercados estatales agropecuarios, además de que se tomó la decisión de antes del 31 de marzo ofertar siete libras de papa por consumidor.

En un aparte con la ACN, Martínez Roque precisó que sin dejar de cumplir las regulaciones asociadas al enfrentamiento a la epidemia, como el necesario distanciamiento físico y evitar aglomeraciones, en las unidades gastronómicas además, del expendio de alimentos ligeros, se fomenta la venta de comida para llevar el servicio a domicilio. (ACN).