Ante la COVID-19, Díaz-Canel reitera importancia del apoyo de todo el pueblo

Por LETICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, consideró este jueves en el Palacio de la Revolución que “en la medida en que todos entendamos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con los demás, vamos a enfrentar con más eficiencia la pandemia del nuevo coronavirus”.

Al encabezar junto al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la reunión que cada tarde evalúa desde el Gobierno la situación en la Isla con la COVID-19 y el Plan para su prevención y control, el Jefe de Estado valoró que en esta batalla “cada uno depende de todos y todos dependemos de cada uno”.

Insistió en que los niños y jóvenes no pueden permanecer en las calles. “Los jóvenes pueden estar sanos, pero si portan la enfermedad están arriesgando la vida de sus padres y de sus abuelos, por tanto es una responsabilidad social. Este no es el tiempo de recrearnos en la forma en la que lo hacíamos, no estamos en una condición normal de vida”, aseveró.

El mandatario se refirió a todas aquellas personas que han sido más conscientes ante esta peligrosa enfermedad, las cuales siguen insistiendo en las redes sociales sobre la necesidad de que se cumplan las medidas con disciplina y responsabilidad.

Díaz-Canel destacó el apoyo mayoritario del pueblo cubano a las medidas adoptadas y el reconocimiento hacia el personal de la Salud que trabaja en Cuba y las brigadas médicas que están partiendo para varios países del mundo a ayudar.

El mandatario se refirió a la preocupación que tienen algunos estudiantes de preuniversitario con las pruebas de ingreso y aseguró que sí se realizarán, porque no se puede afectar la calidad del ingreso a la Educación Superior, pero la fecha dependerá de cómo evolucione la situación con la COVID-19.

“La programación de las clases por televisión es una de las vías para estudiar. Lo principal es el esfuerzo y el autoestudio. No estamos hablando de contenidos nuevos, sino de los que se han impartido durante el tránsito por la etapa preuniversitaria y los estudiantes lo que tienen que hacer es prepararse. Para eso hay guías, orientaciones para los padres, pruebas de ingreso tipo y ejercicios resueltos (…) Ahora hay más tiempo y hay que aprovecharlo para estudiar”, comentó.

El Jefe de Estado indicó finalmente que cada gobierno territorial ponga a disposición del pueblo números de teléfonos para denunciar las irregularidades que observan en las calles.

Como es habitual en estas reuniones diarias de chequeo, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, presentó una actualización sobre la COVID-19 en Cuba, donde hasta este jueves se habían confirmado 67 casos. Además están ingresados para vigilancia epidemiológica 1 539 pacientes, de ellos 1 423 cubanos y 116 extranjeros; a la par y en permanente seguimiento por la Atención Primaria de Salud, se encuentran otras 36 056 personas.

El titular informó también que en la Isla ayer se pesquisaron 4 millones 782 231 personas, entre ellas 521 364 son adultos mayores, que como se ha demostrado es el grupo etario más vulnerable ante el nuevo coronavirus.

Portal Miranda agregó que hasta el momento en las provincias se han acondicionado 63 centros de aislamiento para los viajeros cubanos residentes en el país, con una capacidad de 9 824 camas. Desde que comenzó la medida de ubicar en cuarentena a los viajeros, el número ha ascendido a 1 206, de los cuales 24 han sido identificados con sintomatología respiratoria y se han remitido a los hospitales designados.

El Ministro apuntó igualmente que existe presencia de la colaboración médica en 51 países que hoy tienen transmisión, pero hasta el momento no se reportan incidencias con los galenos cubanos. Por otro lado, este jueves salieron dos brigadas del contingente internacional Henry Reeve: una hacia San Vicente y las Granadinas y otra para Antigua y Barbuda.

Del contexto internacional especificó que la enfermedad ya está en 171 países, con 416 916 casos confirmados y 18 565 fallecidos, para una letalidad de 4,45%. En la región de las Américas están afectados 34 países y 11 territorios de ultramar, las cifras mayores de enfermos están en Estados Unidos (55 231), Brasil (2 201), Canadá (1 959) y Ecuador (1 082).

En la reunión se conoció también de la labor desarrollada por la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución en las comunidades, como un factor esencial en la batalla que la Isla ha emprendido para detener la pandemia de la COVID-19. Sobre el tema, la miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC, Teresa Amarelles Boué, detalló que los líderes comunitarios y las brigadistas sanitarias han visitado a más de 642 560 familias.

Asimismo, el movimiento de mujeres creadoras se ha sumado a la confección de nasobucos; además se acopian frascos para el embase de hipoclorito de Sodio; se han seleccionado a federadas que compran los medicamentos a los abuelos; y se intercambia con las familias para que los niños y jóvenes permanezcan en los hogares como parte del aislamiento social.

Todas esas experiencias, agregó el Presidente de la República, pueden desplegarse de una manera más amplia por el país, para intensificar el trabajo a nivel de las comunidades, en las casas donde existen personas en cuarentena o en vigilancia epidemiológica, en el apoyo a las personas de más edad y a los más vulnerables y en las denuncias de cualquier irregularidad en los barrios. “Eso nos dará un trabajo más sistemático y de eficiencia en el enfrentamiento al nuevo coronavirus”.

Tomado de PRESIDENCIA CUBA