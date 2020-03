Crucerista británica Anthea Guthrie rompe récord de amigos cubanos

Por LISET GARCÍA

Anthea Guthrie es una de las cruceristas a bordo del MS Braemar, uno de los cinco buques cruceros varados en altamar pidiendo auxilio y que se les permita anclar en algún puerto de la región. Cuba ha accedido al pedido, por lo que se espera su pronto arribo a tierra cubana para recibir atención y preparar un regreso seguro a su país, Reino Unido. En el buque hay por lo menos cinco casos confirmados de coronavirus, y estuvo desesperadamente buscando dónde desembarcar luego que se le negara acceso a varios puertos en el Caribe.

Luego de conocer la noticia este 16 de marzo de que arribarían a suelo cubano y estarían a salvo, Anthea Guthrie escribió agradecida por el gesto de la Isla solidaria. Un aluvión de mensajes ha compartido desde su muro en Facebook con varias personas que desde Cuba se comunicaron con ella.

La británica pidió al mundo levantar una copa por Cuba, tras los mensajes de apoyo del pueblo cubano, que le aseguran que estará bien en la Isla. Recordó que cuando ningún país permitió desembarcar en sus costas al crucero británico MS Braemar, a pedido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y luego de estar varado durante varios días frente a Bahamas, fue Cuba la que dio el permiso de atraque. “Amor a todos los que han estado siguiendo nuestra terriblemente gran aventura”.

Anthea Guthrie no imaginó lo que le sucedería después. Ha hecho un montón de amigos en la Isla. Todavía esa embarcación no ha tocado puerto cubano y ya ella celebra la proximidad a la que llama Isla del Tesoro. La cantidad de mensajes publicados en su muro de Facebook llevan a pensar en la relatividad de las distancias, y en que las barreras del idioma apenas existen. No las hay si se trata de solidaridad, de amor al prójimo para el que necesita ayuda.

“Bienvenidos todos. Mis nuevos amigos cubanos de Facebook”, escribió así, en español, este 16 de marzo, tras la avalancha de respuestas que repletó su muro en esa red social, instantes después de que ella agradeciera el gesto de Cuba de admitir que desembarcara el crucero en sus costas, cuando todas las naciones cercanas se negaron a recibirlo.

“Cuba es la única, y me refiero a la única, que podría tratar de tenernos. Debes estar muy orgulloso de tu país”, le respondió a uno de los que le escribieron. “Siempre me ha encantado Cuba y le mando nuestro más agradecido agradecimiento. He pasado toda la tarde leyendo mensajes de toda Cuba. Me he estado riendo y llorando. Escribiré personalmente a nuestro gobierno para decirles que deben un enorme agradecimiento a todos”.

Varios de sus nuevos amigos no solo le han dado aliento, han compartido con ella los videos de los soleados turistas a bordo del lujoso buque, deseosos de acortar las horas de espera para llegar, sabiendo que después de estar varados en altamar sin respuesta de varias naciones, la Isla solidaria es puerto seguro, donde la máxima de Patria es Humanidad, legada por José Martí no es una simple frase.

“Cuba es grande!!!”, también escribió. “Sinceramente, estoy inundada de lágrimas por la amabilidad de los cubanos. Nos han hecho sentir, no solo tolerados, sino bienvenidos. Gracias a Cuba por habernos abierto el corazón, nunca olvidaremos que nos ayudó cuando nadie más lo haría.”

Anthea ya tiene récord de amigos en un solo día, lo que habrá de reconocérsele. Pero además de la comunicación con ellos y compartir esas vivencias con el resto de los pasajeros, ha aprovechado el tiempo para conocer del país. Ella, que se dedica a la jardinería y es conferencista, ha sabido del desarrollo de los organopónicos y la agricultura agroecológica en la Isla, sobre lo cual está interesada en conocer más y dar una conferencia para informar a su país y al mundo de lo que logran los cubanos con tanto esfuerzo.

He aquí un video enviado por FB a esta periodista, que también entró a su muro, le pidió amistad y respondió enseguida. Gracias #Anthea Guthrie #Braemar #CubaIsGreat.