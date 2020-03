Cubatur: héroes que marcan rumbo

Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

Ante la suspensión de los vuelos turísticos desde y hacia Cuba, tras la expansión de la COVID-19, la Agencia de Viajes Cubatur y en especial sus guías, garantizan la salida escalonada y organizada de los clientes extranjeros que aún permanecen en el país.

Así lo afirmó Carlos Pérez, director de la sucursal co-mercial de servicios al exterior de la empresa en confe-rencia de prensa, donde también actualizó sobre el es-tado de Mayra Malvar Águila, guía turística considera-da sospechosa, al estar en contacto con los tres clientes italianos, primeros casos confirmados en la Isla.

“Tras superar la cuarentena y dar negativos todos los análisis para la detección de la enfermedad, Mayra se encuentra en casa, con buen estado de salud”, infor-mó Pérez.

En cuanto al regreso de los clientes extranjeros puntualizó que los transfer dispuestos para la salida de los visi-tantes deben concluir esta semana, pero ha sido un proceso difícil de concertar producto a las múltiples cancelaciones de las aerolíneas extranjeras. “Ante esta situación es importante recalcar que no se va a dejar desamparado a ningún turista”, puntualizó el directivo.

Para conducir las repatriaciones, realizadas fundamen-talmente a través de los aeropuertos de La Habana y Varadero, se seleccionaron profesionales sin patologías previas, quienes poseen medios de protección como nasobucos, guantes y soluciones de hipoclorito.

Como parte de las medidas también se ha establecido una distancia mínima de un metro entre clientes y por ende la transportación de hasta 15 personas por ómni-bus.

Uno de los guías presentes fue José Luis Martínez, quien atiende fundamentalmente el segmento italiano:

“Recientemente no solo despedí a los turistas, sino tam-bién a un grupo de médicos cubanos que fueron a prestar servicios al país europeo, demostrando que Cu-ba no da lo que le sobra, comparte lo que tiene. Mu-chos extranjeros preguntaban si no teníamos miedo, pero este es nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo con mucho amor y disposición”, manifestó el trabaja-dor del turismo.

En tiempos en que supuestos aliados rechazaron aten-der y transportar a los cruceristas ingleses afectados por el coronavirus, “Cuba da lecciones de humanidad” como expresaron varios clientes a estos guías.

“Quizás por esta razón –añadía la guía Isis Armenteros– varios clientes no quieren irse, conscientes de que van a un país mucho menos seguro que Cuba. En esos mo-mentos solo nos queda exhortarlos a que mantengan las medidas de autoprotección allá donde estén”.

Varios testimonios consolidan a Cuba como destino seguro, hecho que se mantiene gracias a un mecanis-mo integrado entre choferes, guías, gastronómicos, ho-teleros, médicos y en general todo el personal del turis-mo que trabajan de forma conjunta para minimizar el impacto de la enfermedad.

“También ayuda el hecho de que nuestros guías no son improvisados –asegura Orlando Brito, subdirector de Guías de Cubatur–ellos reciben una preparación inte-gral que los familiariza con los fenómenos naturales, la situación epidemiológica y con los primeros auxilios”.

Otra de las guías, Yurina Plasencia, expresa que los ex-tranjeros muchas veces ven en su uniforme un refugio al que acudir por información, por eso es importante no mentirles pero tampoco trasmitirle inseguridad o miedo.

Por su parte Víctor Valera comentó que hasta el mo-mento los clientes se mostraban receptivos ante la can-celación o sustitución de las actividades y circuitos turís-ticos.

Entretanto Javier Florentino relató que muchos de sus turistas se sorprendían o se mostraban escépticos al saber que los exámenes, medios de protección y trans-portación hacia el aeropuerto corría por el Estado Cubano. “Para ellos es muy raro ver a un gobierno y a todo un sistema de salud en función de controlar una enfermedad. Eso provoca un cambio en la concepción que tienen del país, que muchos traían como resultado de las campañas difamatorias y desinformativas”.

Por último Carlos Pérez agregó que hasta el momento solo se están liquidando los días de vacaciones que los trabajadores tienen acumulados. En una etapa poste-rior algunos trabajadores serán reubicados, mientras otros se dedicarán a mantener la vitalidad de la sucur-sal y su presencia en el mercado, pero que aún se está trabajando, fundamentalmente en el acompañamien-to de los clientes extranjeros hasta su regreso, por tanto no tenemos empleados disponibles.