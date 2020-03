Una prioridad: ser disciplinados y solidarios.

Por YANAIS VEGA BACALLAO

Ante las nuevas medidas dictadas por el Gobierno cubano para frenar la actual situación epidemiológica causada por el nuevo coronavirus, en los camagüeyanos primó un amplio sentimiento de apoyo a estas, principalmente por la importancia de tomar conciencia respecto al peligrosidad de la pandemia.

Mercedes Esquivel coincidió en lo necesario de que las personas que están de viaje y entrando al país sean disciplinados y cumplan con los periodos de aislamiento para descartar la posibilidad de contagio del virus.

Yo tengo familiares que están regresando del exterior en estos días, comentó, pero aunque las ansias de reunirnos sean enormes, por encima de todo está su salud y la de quienes estamos a su alrededor.

Para el lugareño Rafael Murgas lo que dijo el Presidente Miguel Díaz Canel sobre que “es tiempo de desterrar el egoísmo y potenciar la solidaridad”, es también sumamente importante y se refirió a la actitud de acaparamiento que algunos adoptan cuando se realizan ventas de artículos de aseo o alimentos.

De qué nos sirve comprar más para beneficio propio y dejar a otras personas sin esa posibilidad, aseveró, por eso me parece muy justo que ahora se redoble el control en la comercialización de esas ventas, todos tenemos necesidades pero si los problemas llaman a la puerta tenemos que hermanarnos más.

Respecto a las regulaciones en el sector turístico, Julio Rodríguez, propietario de un hostal ubicado en el centro de esta ciudad, las consideró como oportunas y necesarias, pues aunque actualmente no posee clientes en sus instalaciones, aseveró que de haberlos tenido, la mejor actitud sería seguir de inmediato las orientaciones del Primer Ministro Manuel Marrero y reubicar esos vacacionistas en las instalaciones hoteleras destinadas a ese fin.

La profesora de español literatura Irma Bacallao afirmó que la suspensión de las clases deviene una de las medidas más importantes y a la vez de las más demandas, y consideró la disciplina e integración entre la familia y las instituciones educacionales, para que los estudiantes se mantengan en casa y sigan ahora clases e indicaciones a distancia.

No se puede ver este periodo como vacaciones, por el contrario se trata de una coyuntura donde debemos sabiamente utilizar el tiempo y continuar superándonos, dijo, pues para eso el Ministerio de Educación garantizará una programación televisiva especializada, y hay que aprovecharla.

Al referirse a la ampliación del período de vencimiento de las dietas médicas y los certificados en la venta regulada de medicamentos Benito V. Fals la estimó muy atinada porque de esa manera se evitará aglomeraciones en los locales donde se realizan esos trámites, una situación que debe evitarse para eliminar la propagación de la pandemia.

Yo estaba en espera de realizarme una cirugía menor, comentó, y que ahora se me suspenda no me molesta en lo absoluto pues se trata de ahorrarle recursos al país en una situación tan difícil como la esta donde hay que concentrarlo todo, además en la prevención y combate del COVID-19, como también veo bien evitar las visitas a los hospitales o ir a ellos por asuntos médicos no vitales para la vida que pueden verse el médico de Familia o en el policlínico.

Ante las medidas orientadas por la máxima dirección del país, el deber de cada cubano es ser disciplinado, consciente y consecuente con los esfuerzos que realiza la Revolución para proteger la ciudadanía. (ACN).