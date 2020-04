Calculan pico de la epidemia por la COVID-19 en Cuba para finales de mayo

Por IRIS ARMAS PADRINO

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) anunció hoy en esta capital que Cuba pudiera llegar al pico de la epidemia la última semana de mayo, según cálculos de un grupo de

expertos que incluyen a estadistas, bioestadistas, matemáticos, epidemiólogos y otros profesionales.

En conferencia de prensa online, trasmitida por la Televisión Cubana, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Minsap explicó que para ello se emplea el modelo SIR con tres escenarios posibles (crítico, medio y favorable).

Precisó el experto que hasta el 24 de abril se ajustaban al escenario favorable, no obstante alertó que ello no significa que se relajen las medidas de contención, ni la disciplina social.

El epidemiólogo cubano señaló que este comportamiento está asociado al tiempo de supervivencia y en el caso de Cuba se hizo sobre la base de la actuación de la epidemia en 161 países, de ellos 25 que habían llegado al pico.

Según este modelo-enfatizó Durán- Cuba podría llegar al pico de la epidemia en 77 días desde el inicio del brote, es decir a finales de mayo con un estimado de mil 600 casos ingresados en un solo día.

Significó el especialista que estos modelos se pueden modificar a partir del cumplimiento de las acciones orientadas por el país que incluyen desde la desinfección de las manos, el distanciamiento social y acudir al médico en cuanto presente síntomas.

Dijo que hasta la fecha hay 39 comunidades y eventos de transmisión local en el país, y algunos tienen resultados como en Pinar del Río, que ya no posee casos en la comunidad Camilo Cienfuegos, del municipio de Consolación del Sur, igual que en el Carmelo en La Habana.

En nombre del Minsap, el doctor Durán trasmitió las condolencias a familiares, compañeros y amigos de los tres fallecidos este sábado, con lo cual suman 54 en todo el país.

De los mil 369 positivos a la COVID-19, desde el 11 de marzo cuando se detectaron los primeros casos en Cuba, ya totalizan 501 altas médicas, incluido los 64 pacientes de ayer, precisó el funcionario

del Minsap.

Duran también dio a conocer que al cierre del sábado 25 de abril Cuba reportó 32 nuevos casos de la COVID-19, de ellos 12 son asintomáticos.

Con las mil 837 muestras efectuadas este sábado, ya suman 39 mil 828 los estudios realizados en los laboratorios habilitados en varias provincias.

Ante preguntas de la prensa nacional y extranjera, el epidemiólogo explicó que en Cuba es normal que coexistan varias infecciones respiratorias agudas (IRA) como la Influenza, sin embargo no existe relación entre las influenzas y la COVID-19, ya que son virus diferentes.

Aclaró que si la persona tiene una influenza, tendría que exponerse al virus del SARS-CoV 2 para contagiarse, por lo cual insistió en la importancia de mantener el distanciamiento social, las medidas

higiénicas, y el uso del nasobuco, pues la prevención es el principal antídoto para evitar la COVID-19.

Asimismo, reiteró que el enfrentamiento a la pandemia que ya abarca a 182 naciones es un asunto intersectorial y Cuba desde enero último elaboró su plan de prevención y control del nuevo coronavirus el cual involucra a todos los organismos.

Si algo bueno tiene Cuba es la participación intersectorial de todos, y hay un seguimiento de la máxima dirección del país, así como también destacó que están activados todos los Consejos de Defensa en cada territorio. (ACN).