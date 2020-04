Comienza en la capital distribución de módulos de aseo e higiene

La distribución del módulo de aseo e higiene, compuesto por jabón de tocador, jabón de lavar, lejía y crema dental comenzará hoy en la capital, trascendió en el más reciente Consejo de Defensa de la provincia.

Según reporte del periódico Tribuna de La Habana, los ocho primeros territorios en la entrega serán Plaza de la Revolución, Playa, Centro Habana, Habana del Este, Habana Vieja, Regla, Cotorro y Cerro.

En la reunión se informó que los productos de los módulos se irán completando en dependencia de la entrada a la provincia.

Con el objetivo de lograr una distribución más equitativa de los productos de aseo e higiene se han formulado siete módulos que responden a per cápita por núcleo, no a per cápita por consumidores, pues no existe disponibilidad para suplir la demanda.

Estos son:

Módulo 1: Núcleos de 1 consumidor

Productos: 2 jabones de tocador, 1 jabón de lavar, 1 crema dental y 1 litro de lejía de cloro al 1 por ciento

Módulo 2: Núcleos de 2 consumidores

Productos: 3 jabones de tocador, 1 jabón de lavar, 1 crema dental y 1 litro de lejía de cloro al 1 por ciento.

Módulo 3: Núcleos de 3 y 4 consumidores

Productos: 5 jabones de tocador, 1 jabón de lavar, 1 crema dental y 1 litro de lejía de cloro al 1 por ciento.

Módulo 4: Núcleos de 5 y 6 consumidores

Productos: 7 jabones de tocador, 3 jabones de lavar, 1 crema dental y 2 litros de lejía de cloro al 1 por ciento.

Módulo 5: Núcleos de 7 y 8 consumidores

Productos: 9 jabones de tocador, 3 jabones de lavar, 2 crema dental y 2 litros de lejía de cloro al 1 por ciento.

Módulo 6: Núcleos de 9 y 10 consumidores

Productos: 11 jabones de tocador, 5 jabones de lavar, 2 crema dental y 3 litros de lejía de cloro al 1 por ciento.

Módulo 7: Núcleos de 11 y más consumidores

Productos: 12 jabones de tocador, 5 jabones de lavar, 3 crema dental y 4 litros de lejía de cloro al 1 por ciento.

(ACN)