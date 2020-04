Números que cada día inquietan.

Por IRENE IZQUIERDO

¿Cuándo será el día en que el doctor Francisco Durán García nos diga, desde su espacio radial y televisivo de las 11:00 a.m., que hoy se reportan “0” casos positivos a la COVID-19? Sin pesimismo, sabemos que aún falta, porque el “pico” se espera para mediados de mayo. Hasta entonces, las cifras irán subiendo, no solo por el alto nivel de contagiosidad de este virus, sino también porque no siempre somos todo lo disciplinados que debiéramos.

¿Cuándo, paulatinamente, la cifra llegará a “0”? ¡No sabemos!

Mientras, esperamos la conferencia del doctor Durán García con cierta inquietud: “¿Qué nos dirá hoy?”. “¿En cuánto habrá crecido la cifra de positivos?” “¿Cuántos serán los salvados?”. “¡Si no hubiera fallecidos…!”. Es la preocupación de muchos, porque se sabe cuán letal es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

Los datos, este viernes, indican 61 nuevos casos positivos en, para elevar la cifra a 923; hay cuatro fallecidos, para que en total sean 31, y la cantidad de altas sumó 21, y son 192 los que pueden dar fe de que los desvelos de las autoridades de la nación; los trabajadores de la salud y de muchos otros organismos, dan sus resultados.

Como en los filmes de ficción, un virus, con características muy particulares -que obliga a la comunidad científica a trabajar intensamente-, ha irrumpido en 182 naciones, para contagiar, hasta el cierre del 16 de abril, a 2 millones 029 mil 930 personas, y segar la vida a 136 mil 320 de ellas. A la región de las Américas corresponde el 36,86 por ciento de los contagiados, y ya la cantidad de fallecidos asciende a 35 mil 688.

Cuba tiene hasta el cierre del parte, 861 pacientes presentan una evolucionan estable, pero se registran 10 en estado crítico y siete graves. Eso nos inquieta, pero la mejor manera de responder a esa preocupación debe estar en la responsabilidad de cada uno de velar por no contagiarse, ni contagiar, quedarse en casa y cumplir las normas sanitarias establecidas.

Porque las cifras que cada día nos brinda el doctor Durán García deben lograr que la inquietud de cada ciudadano se traduzca en actuación –en acto muy consiente- contra la COVID- 19.