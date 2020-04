Para reflexionar: gran parte de los 48 nuevos positivos a la COVID-19 eran asintomáticos

Por IRENE IZQUIERDO

Como cada mañana, el doctor Francisco Durán García llegó con su conferencia radial y televisiva y el parte, con cierre del 14 de marzo a las 11:59 de la noche, a todos los hogares. Nuevos datos de pesquisajes. Cifras que aumentan, porque las condiciones tecnológicas permiten realizar más pruebas de rigor, y eran asintomáticos una gran parte de los 48 nuevos casos positivos de ayer -47 cubanos y una ciudadana estadounidense-, para elevar a 814 los reportados con la enfermedad, desde el 11 de marzo pasado, cuando se supo del primero.

Y aunque son 19 más los rescatados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y suman 151 los vencedores, es doloroso el reporte tres fallecidos, para sumar 24 las vidas perdidas en esta batalla, pese a los grandes esfuerzos de todas las autoridades cubanas.

Con este virus, que se mueve de una manera vertiginosa, no puede haber descuidos. Estos casos asintomáticos –más los que se han detectado en jornadas anteriores, por estar bajo vigilancia-, serían un peligro si estuvieran en la calle, sin la observancia de las reglas establecidas. Pero no se puede negar que los haya.

¿Quién lleva en el rostro un signo que diga “es positivo”? ¡Nadie!

Y ese “nadie” que puede portar el virus, lo deja en una superficie; lo suelta en las partículas de saliva cuando habla sin el nasobuco; lo expande cuando tose o estornuda, de manera irresponsable, no obstante las medidas –con carácter de ley- establecidas para enfrentar la pandemia.

Todas las noches, desde los balcones de casa aplaudimos el empeño de los trabajadores de la Salud por erradicar el mal, no solo en Cuba, sino en otras partes del mundo. Y me pregunto, ¿qué hacemos con aplaudir, si ese sentimiento tan noble y puro que es la gratitud, a veces, no va acompañado de otra acción tan noble y pura como la cuidarnos nosotros mismos?

PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA