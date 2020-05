Amar, sencillamente, amar

Por ROSAINNE SUÁREZ MORENO

Hoy podría ser un día cualquiera si a alguien no se le hubiese ocurrido nombrarlo el Día de las Madres. No sé por qué la gente se empeña en buscar días para todo, supongo que sea un motivo para celebrar, para recordar, o para que los olvidadizos tengan la ocasión de redimirse.

En mi caso, prefiero no celebrar fechas implantadas, porque siento que reducen a ese espacio el reconocimiento. Y es que, a mi entender, hoy, mañana, pasado mañana, el resto del año, de los años, de la vida, va a ser siempre un buen momento para homenajear a las madres. No obstante, me entristece no estar con la mía en esta jornada.

Por la terrible circunstancia que nos ha impuesto el nuevo coronavirus no estoy con ella. Pero estoy. Porque no hace falta estar físicamente para estar. No sé si me hago entender. Y posiblemente muchos de ustedes tampoco estén con sus madres, en cuerpo, pero sí en pensamiento.

De seguro extrañaremos las reuniones en familia, los karaokes, la descarga, los abrazos. Faltarán muchas cosas, pero habrá otras. Quien entienda de amor sabrá que no hacen falta días para hacerlas sentir especial. La mayoría no espera un súper regalo, ni fiestas, ni nada material. Esperan, eso sí, amor de vuelta, ese es el reconocimiento más acertado.

Esta pandemia nos ha mostrado, entre otras tantas cosas, que el cariño prevalece aún en las situaciones más difíciles, y en momentos como los actuales debe multiplicarse, transformarse en los modos más sencillos y abundantes.

Por tanto, olvida las tradiciones, y encuentra un modo novedoso de festejar. No salgan en busca de un regalo, no expongan su salud. La fiesta puede esperar, los besos y los abrazos volverán, no lo duden.

Dediquen una canción, escriban una carta, preparen una comida especial, o hablen por teléfono, video chat, mensajes. Estén presentes incluso en la distancia. Porque si algo hemos aprendido es que, ni al amor lo limitan las barreras, ni las fechas delimitan las celebraciones.