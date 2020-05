Destaca ministro de Salud valía de la disciplina y la prudencia para vencer a la COVID-19.

Por MANUEL ASSEFF BLANCO

El Dr. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, hizo un llamado hoy a ser prudentes y disciplinados para seguir librando la dura batalla contra la COVID-19 en el país, donde supuestamente nos adelantamos al pico de infección.

Durante su intervención en el programa radio-televisivo de la Mesa Redonda, Portal Miranda explicó que aunque el escenario parece favorable, no quiere decir que estamos libres del peligro, por eso debe mantenerse el aislamiento social y que cada persona sea disciplinada con las medidas de higiene, unido a su conducta y responsabilidad individual.

Agregó que han pasado 56 días desde el primer caso positivo en el país y todavía quedan muchas personas sin tener la necesaria percepción del riesgo para hacerle frente a la pandemia.

Por ejemplo, mencionó que se siguen viendo ancianos y niños en las calles poniendo en riesgo su salud, por lo que hay que llamar a la conciencia ciudadana para evitar que eso ocurra y así disminuir los contagios.

Resaltó que este lunes se estudiaron dos mil 169 muestras y fue el día de mayor cantidad de pruebas realizadas en el país, así como el de menor casos diagnosticados con 17, lo que para nada puede ser un motivo para bajar la guardia.

Aseguró que esta es una batalla que no se ha ganado y que conlleva mucha responsabilidad, pero todavía hay personas usando mal el nasobuco, saliendo sin necesidad o conversando en las esquinas.

También señaló que se cuenta ahora mismo con 20 hospitales para atender a pacientes y se ha ido reforzando el sistema por si hay que entrar en una etapa superior; mientras dijo que en la actualidad dos mil 267 pacientes permanecen ingresados.

Añadió que Cuba sigue en fase de transmisión autóctona limitada y se está trabajando con un grupo de personas que pueden resultar positivos; en tanto de los 196 casos sin confirmar fuente de infección quedan 75 por esclarecer, puntualizó.

Ratificó que al mirar la curva pronosticada, el país está en un escenario favorable, en un periodo de reserva y hacia el descenso, lo que es un buen indicio y resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno y las autoridades sanitarias, pero la población no puede dejar a un lado la responsabilidad para así evitar un incremento de los enfermos, precisó.

A su vez, destacó la vocación solidaria de Cuba, que ya ha mandado 25 brigadas médicas a 23 países para enfrentar la pandemia y ayudar a frenar los efectos negativos del nuevo coronavirus en muchos pueblos del mundo, donde ha quedado la huella de los profesionales cubanos.

Al respecto, dijo que son más de dos mil los colaboradores de la Brigada Henry Reeve que trabajan en esas misiones humanistas, entre ellos 601 en América Latina y más de 400 en África.

Sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional, explicó que de los 660 casos activos, 652 mantienen una evolución clínica estable; mientras este lunes 78 pacientes recibieron el alta médica, para sumar ya 954 que vencieron la enfermedad.

Igualmente expresó que hoy no hay ningún extranjero ingresado como positivo y que 796 casos, es decir el 47,2 por ciento del total de diagnosticados en Cuba han sido asintomáticos, por lo que insistió en la necesidad de no confiarnos y ser precavidos, además de seguir tomando con rigor todas las medidas orientadas.

También se refirió a que en el país han habido 42 eventos de transmisión local y 11 ya se han cerrado; mientras La Habana tiene 10 abiertos de los 31 existentes ahora mismo en la nación, aseveró.

Entre los municipios con mayor cantidad de contagiados, mencionó a Santa Clara con 199, en la provincia de Villa Clara, así como Cotorro (100) y Centro Habana (99), en la capital cubana, donde convocó a sus ciudadanos a extremar los cuidados para frenar la COVID-19.

Asimismo, declaró que Isla de la Juventud con 50.4 y La Habana (37.5), se mantienen con las mayores tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes.

Portal Miranda aseguró que trabajar en conjunto para enfrentar las consecuencias del virus es esencial porque ningún país puede gestionar esta crisis sanitaria solo, de ahí que sea tan importante la cooperación internacional y la unidad en estos tiempos difíciles, acotó.

Además, convocó a intercambiar conocimientos y continuar con las medidas basadas en las experiencias positivas de otros países.

El titular de Salud Pública habló en su intervención de lo que sucede en el mundo, donde se supera la cifra de tres millones de confirmados y más de 246 mil fallecidos. Estados Unidos con una cantidad superior al millón de infectados y más de 67 mil muertos lidera las naciones con mayor afectación por la pandemia, precisó.

Por último, aseveró que la mejor manera de cuidarse es quedarse en casa y no confiarse por los números bajos de positivos en los días recientes; el domingo es el Día de las Madres y se recomienda compartir en familia en los hogares como una manera de cuidarlas, concluyó. (ACN).