Florencia respira mejor.

Texto y fotos PASTOR BATISTA VALDÉS

Después de casi un mes bastante tenso, por eventos de transmisión que pusieron a prueba la capacidad del sistema de salud y de la población para enfrentar, in situ, al nuevo coronavirus, Florencia vuelve a respirar con un poco más de alivio, aunque no con los aires de la confianza y del descuido.

La comunidad urbana del Micro 1 y la rural de Limpios Grandes, vuelven a la normalidad después de haber permanecido bajo rigurosas medidas de cuarentena.

Hasta el norteño municipio han llegado las principales autoridades políticas, gubernamentales y sanitarias de Ciego de Ávila, encabezadas por Carlos Luis Garrido Pérez, Presidente del Consejo de Defensa Provincial, para reconocer la actitud de esas familias que permanecieron en aislamiento y para reiterarles, sobre todo, la necesidad de continuar cumpliendo estrictamente las medidas preventivas que se orienten, teniendo en cuenta que el peligro no ha expirado.

Agradecidos por la rapidez con que, durante esa etapa, les fueron garantizados servicios básicos con que incluso no contaban anteriormente, los vecinos saludaron desde hogares y edificios multifamiliares al personal de Salud, a dirigentes del municipio, de la provincia y a representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

“Si hoy estamos dejando atrás esa fase aquí en Micro 1 y en Limpios Grandes, es en gran medida por la disciplina mantenida por sus pobladores, con cuya contribución debemos seguir contando para evitar rebrotes de la enfermedad”, afirma en declaraciones exclusivas para Bohemia Yenni Carvajal Jiménez, Presidente del Consejo de Defensa Municipal.

“Yo estuve ingresado por sospecha, no puedo quejarme de la atención recibida; cuando regresé a mi casa ya el Micro estaba en cuarentena. Han sido días de extremo cuidado y de gran preocupación porque este virus no entiende con nada ni con nadie, pero el panorama ya es otro, ahora lo importante es no retroceder”, admite Ivaldo Ulloa Castillo, vecino del lugar.

Cerca de él, la doctora Raquel Martínez Companioni acaricia a su pequeño hijo mientras expresa: “Yo sé lo que es esto; lo sé como habitante, lo sé como doctora y por eso les pido a todas las familias cubanas que tengan el máximo cuidado, que no se confíen ni se descuiden y que se mantengan al tanto de las informaciones y de las orientaciones que nos llegan por los medios de comunicación o de forma directa. Eso es fundamental para todos”.

Horas antes, había concluido el período de cuarentena en el Plan Hortícola, dentro del también norteño municipio de Morón.

Tal y como explica el Doctor Osvaldo Iváñez González, director provincial de salud, se trabaja intensamente para superar el peligro que la Covid-19 también trajo a la moronense zona de Turiguanó y la sureña municipalidad de Venezuela.

Lograrlo no será obra y gracia de la casualidad o de las buenas intenciones, sino resultado de lo que se prevea y convierta en acciones y en hechos concretos. Lo saben las autoridades de esos lugares. Y no deben olvidarlo ni un segundo quienes allí viven y desean volver a respirar tranquilos.