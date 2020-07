Julio 19: Cuba, CERO positivos a la COVID-19

Por IRENE IZQUIERDO

“¿Cuándo será el día en que el doctor Francisco Durán García nos diga, desde su espacio radial y televisivo de las 11:00 a.m., que hoy se reportan ‘0’ casos positivos a la COVID-19?”, pregunté en la nota comentada, el pasado 17 de abril, a partir de la conferencia que cada mañana ofrece el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

Y volvía a preguntar: “¿Cuándo, paulatinamente, la cifra llegará a “0”? ¡No sabemos! Mientras, esperamos la conferencia del doctor Durán García con cierta inquietud: “¿Qué nos dirá hoy?”. “¿En cuánto habrá crecido la cifra de positivos?” “¿Cuántos serán los salvados?”. “¡Si no hubiera fallecidos…!”. Es la preocupación de muchos, porque se sabe cuán letal es el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19″.

Pues la noticia llegó este domingo, para ser conocida el lunes. Buen comienzo de semana. ¡Ojalá los datos se mantengan así! Porque detrás de una información breve – y muy importante- hay cuantiosas jornadas de desvelos, investigaciones, recursos materiales y humanos, tensiones, tristezas, pero también alegrías, cada vez que un paciente retorna a la vida.

Satisfactorio es también que, desde hace ocho días no se registran fallecidos –se mantiene en 87-; desde hace 24 días no hay pacientes críticos y, desde hace cuatro, no se reportan graves. Favorable es también que 11 personas fueron de alta, para el 95 por ciento de todos los diagnosticados, a la vez que 38 activos –ingresados bajo tratamiento por el contagio- presentan una evolución clínica estable.

Estas gratas informaciones suceden en los momentos en que todo el país, excepto La Habana y Mayabeque entran en la tercera pase de la primera etapa recuperativa posCOVID-19.

Por eso la batalla contra el mal no ha terminado. Se imponen la mesura y la disciplina. Recordemos que el 54,7 por ciento de los 2 mil 446 casos diagnosticados como positivos al virus han sido asintomáticos, lo cual obliga a no descuidarse.

Muy válida la recomendación del doctor Durán García al concluir su conferencia de esta mañana: de todos dependerá lograr la estabilidad en esta cifra de cero, o de pocos casos, si se dieran, a sabiendas de que el virus anda al acecho.

Parte de cierre del día 19 de julio a las 12 de la noche