La noche de Warren, Sanders y Buttigieg en el debate demócrata de EE.UU.

El desempeño destacado de esas tres figuras contrasta con una discreta actuación del exvicepresidente Joe Biden, quien sigue sin hacer valer en las discusiones de este tipo su estatus de líder en las encuestas.

Warren, quien ha tenido un comportamiento ascendente en los sondeos en las últimas semanas y se ubica ahora en el segundo puesto, quedó bien parada en una noche en la que la mayoría de los ataques y cuestionamientos de los contendientes estuvieron dirigidos en su contra.

Es cierto que la senadora por Massachusetts continúa sin responder si su propuesta de cobertura de salud Medicare for all (Medicare para todos) supondrá un aumento de impuestos para la clase media, algo por la cual volvieron a criticarla otros candidatos en el evento celebrado anoche a la Universidad Otterbein, en Westerville, Ohio.

Mientras Sanders reconoció que ese plan enfocado en un pagador único administrado por el gobierno para proporcionar cobertura universal sí incrementará los impuestos, Warren elude las interrogantes al respecto y se limita a decir que en general los precios del cuidado de salud serán más bajos.

Pero más allá de este asunto, que deberá abordar más temprano que tarde, la opinión predominante sobre su desempeño es que supo salir airosa de la mayoría de las arremetidas en su contra.

Warren, quien fue la persona que más tiempo habló entre los 12 aspirantes presentes en el escenario, ‘resultó en gran medida ilesa’, consideró la publicación The Hill, mientras el diario Washington Times dijo que ella ‘actuó como una favorita y no perdió el ritmo cuando fue atacada’.

En tanto, el portal Business Insider apuntó que la atención recibida por la legisladora alimenta la percepción ‘de que está suplantando a Biden como la principal contendiente’.

A su vez, Sanders tuvo un regreso exitoso luego de mantenerse alejado de la campaña debido al infarto de miocardio que sufrió hace dos semanas en Las Vegas, Nevada.

Para la cadena de televisión CNN, el senador por Vermont mostró su mismo espíritu de siempre: ‘irascible, impaciente, astuto, divertido y sin complejos para dar sus soluciones liberales a los problemas que enfrenta el país’.

Sanders se ha alejado en los sondeos de los dos principales líderes, pero a pesar de ubicarse tercero en las encuestas, continúa como una figura clave, y fue mucho más efectivo que la senadora en defender el Medicare para todos.

Muchas loas recibió también Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, quien aprovechó sus continuos ataques a Warren para lucirse en la discusión, y según el portal digital Axios, emergió como el principal candidato centrista.

El alcalde ‘utilizó una retórica contundente durante el debate para mostrar sus propuestas más moderadas’, afirmó el diario USA Today, y CNN apuntó que fue una fuerza dominante de principio a fin.

Con Biden, sin embargo, una vez más pareció que lo que aún lo mantiene al frente del resto de los 19 candidatos demócratas es su trayectoria política, el reconocimiento de su nombre y su etapa como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), y no su desempeño en este tipo de eventos.

No solo parece que ya no es el candidato a quien más le temen sus oponentes, sino que nuevamente estaba un poco fuera de juego, señaló el diario The Washington Post, en tanto Axios sostuvo que no se distinguió en momentos sustantivos en los que se discutieron temas como atención médica, política exterior e ingresos básicos.

Biden tropezó con muchas de sus respuestas y ofreció una tibia defensa de las críticas sobre el trabajo de su hijo para una compañía ucraniana de gas natural, indicó Business Insider.

La pesquisa de juicio político lanzada en el Congreso contra el presidente del país, el republicano, Donald Trump está centrada precisamente en los llamados del mandatario a Ucrania para que investigue a Biden y a su hijo Hunter por ese tema, lo cual es visto por los demócratas como un intento de perjudicar a un rival político.

Como ocurre tras cada uno de estos debates, está por ver si lo sucedido la noche de este martes en Ohio se reflejará en las encuestas y despejará el camino hacia febrero, cuando comenzará el proceso primario para seleccionar al nominado del Partido Demócrata a las elecciones de 2020.