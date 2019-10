Trump está en candela

Por LÁZARO BARREDO MEDINA

El presidente Donald Trump ha provocado una polarización política en Estados Unidos de tal grado que hoy hay una enorme inestabilidad ante la posibilidad de un juicio político tras escándalos de todo tipo, salida de acuerdos esenciales para la paz mundial, cierre del Gobierno, renuncias constantes de funcionarios por diferir sobre puntos de vista del mandatario, conflictos internacionales, expansión de medidas coercitivas y extraterritoriales contra numerosas naciones, amenazas y chantajes de todo tipo, incluso contra cercanos aliados. Trump, dicho en buen cubano, está en candela.

El exdirector de la CIA John Brennan lo acusa de corromper las instituciones del país; el diario francés Le Monde editorializa que es un aliado poco confiable e impredecible, que ha debilitado la palabra de la primera potencia mundial al actuar por impulsos y de manera contradictoria, sembrando confusión no solo en los aliados de Estados Unidos, sino también dentro de su administración y en su propio campo político. El expresidente James Carter, ante la explosiva situación que se ha creado, le ofrece dos consejos simples: decir la verdad y tuitear menos.

Pero el inquilino de la Casa Blanca quiere resolverlo todo con un aire de soberbia inaudita. Ahora acusa de traición y pide la destitución inmediata tanto de la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de la oposición del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, como del presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, encargado de dirigir la investigación sobre el impeachment.

No solo ha negado la posibilidad de cualquier cooperación con las investigaciones tras filtrarse una charla en la que supuestamente presionó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para obtener información comprometedora sobre el demócrata Joe Biden, uno de sus oponentes políticos de cara a las elecciones del próximo año, sino que calificó de “tribunal de opereta” las audiencias en el Congreso, sobre todo, cuando hay dos funcionarios de inteligencia con testimonios que corroboran su delito cometido.

Y no acepta discrepancias. Tras un comentario del senador republicano y ex candidato presidencial Mitt Romney, quien sugirió que el mandatario estaba liderando una “persecución política” contra Joe Biden, su posible rival demócrata en las elecciones de 2020, Trump lo calificó públicamente como un “cretino pomposo”.

Mientras, se sigue complicando en diversos ámbitos, pues está sometido a indagación en otros procesos. Ahora, perdió una batalla legal en el intento de impedir la publicación de sus declaraciones de impuestos personales y corporativos, como parte de una investigación criminal en Nueva York.

El magistrado dijo que el argumento del presidente era “repugnante para la estructura gubernamental y los valores constitucionales de la nación”, y agregó que los presidentes, sus familias y negocios no están por encima de la ley, según citó The New York Times.

De igual manera, siguen los conflictos internacionales con tonos amenazantes, tal acaba de ocurrir en el caso de Turquía y los kurdos: “Como dije en el pasado, si Turquía hace algo que yo, en mi insuperable sabiduría, considero off limits, destruiré y aniquilaré la economía de Turquía (ya lo hice previamente)”, tuiteó.