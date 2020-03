Covid-19 en Estados Unidos: del temor al terror

Washington, 26 mar (Prensa Latina) Conforme aumenta el número de casos de contagios de Covid-19 en Estados Unidos, también lo hacen los delitos relacionados con la enfermedad, crímenes que capitalizan el pánico y la urgencia por atribuir culpas, según expertos.

Todo ello representa a su vez un incremento de la carga en los agentes del orden, que intentan proteger a los ciudadanos vulnerables.

Mientras, la prensa da cuenta de un panorama cada vez más preocupante; así lo reportan medios como The Washington Post o The New York Times.

Ladrones de nasobucos. Una clínica que vende análisis falsos de Covid-19. Grupos de odio que alientan a miembros enfermos a infectar a policías. Impostores que se hacen pasar por funcionarios de salud pública. Estafadores que promueven curas falsas y fraudes financieros.

‘Realmente es desconsolador en una época como esta que alguien se aproveche de la comunidad’, dijo el sargento de la policía de Tucson, Arizona, Pete Dugan.

La vida diaria prácticamente se detuvo en muchos países en un intento por frenar el avance de la pandemia, y algunos delitos disminuyeron; pero los reportes de fraudes relacionados con el virus van en aumento, junto con las preocupaciones sobre crímenes de odio.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios llamaron al nuevo coronavirus el ‘virus chino’, incluso mientras los científicos afirman que no tiene nada que ver con la etnicidad asiática.

La Liga Antidifamación, que rastrea grupos de odio, culpó al virus del incremento en el número de mensajes racistas y antisemitas, incluyendo la insinuación de que los judíos son, de alguna forma, responsables de la pandemia.

Algunos grupos de odio llegaron a plantear la idea de rociar el virus en manijas y otras superficies para enfermar a policías y agentes del FBI.

En Portland, Oregon, cientos de mascarillas fueron robadas en medio del desabasto para los profesionales de la salud.

Un hombre de Missouri que tosía les dijo a dos empleados de una tienda que tenía fiebre.

Fue arrestado después de amenazar con enfermar de coronavirus a los trabajadores.

Personas en Pensilvania e Illinois fueron acusadas de acciones similares, mientras fiscales de Texas presentaron cargos en contra de alguien que aseguró falsamente en redes sociales haber sido diagnosticado con Covid-19.

El subsecretario de Justicia Jeffrey Rosen aseguró que se puede acusar a todo el que amenace con propagar el nuevo coronavirus de acuerdo con los estatutos de terrorismo federal, pues el Departamento de Justica considera al virus un ‘agente biológico’ según la ley.

Los sospechosos podrían enfrentar diversos casos, incluyendo la posesión y desarrollo de un agente biológico como arma, añadió.

‘Las amenazas e intentos de utilizar el Covid-19 como un arma en contra de estadounidenses no serán tolerados’, escribió Rosen en un memo a los fiscales del país y a los directores de agencias del Departamento de Justicia, incluyendo al FBI.

En tanto, la policía de Bowie, Maryland, investiga reportes de un hombre con chaleco anaranjado y mascarilla quirúrgica azul que se acercó a los habitantes de dos residencias con el pretexto de realizar inspecciones por coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras autoridades también trabajan para desmentir las afirmaciones sobre posibles curas.

Incluyen declaraciones falsas de que la plata, el cloro y el ajo pueden proteger contra el coronavirus, o que los plátanos evitan el contagio.

Algunos timadores simulan confiscar billetes contaminados en Sudáfrica; la Oficina Nacional de Inteligencia del Reino Unido recibió más de 100 reportes de estafas relacionadas con la actual situación, con pérdidas de más de 970 mil libras (1,1 millones de dólares).

En tanto, los defraudadores de marketing no tardaron en ofrecer ‘paquetes de atención a ancianos’ que incluyen desinfectante de manos o una supuesta vacuna, inexistente.

La OMS dice que cada vez más delincuentes se hacen pasar por funcionarios en llamadas y correos electrónicos de phishing para robar dinero o información.

Naciones Unidas también ya creó un sitio web para ayudar a prevenir el fraude.