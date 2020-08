EE.UU.: El misterio de los que no votan

Un importante segmento de la población de Estados Unidos que no vota pudiera inclinar la balanza por los demócratas o los republicanos cuando se anticipan unas elecciones reñidas.

En la actualidad es un misterio sobre cómo se manifestará ese segmento poblacional aunque Evette Alexander, directora de la Fundación Knight, opinó que la ‘sabiduría convencional dice que si todos los que no votan se presentan a votar habría una victoria abrumadora para el Partido Demócrata’.

Sin embargo, eso no explica cómo la composición de los no votantes puede variar dramáticamente de un estado a otro. Una encuesta del New York Times Upshot/Siena College realizada en seis estados disputados el otoño pasado encontró, por ejemplo, que los votantes blancos menos educados estaban sobre representados entre los no votantes en los estados disputados y eran más propensos a votar por Trump.

El sondeo precisó en su momento que los no votantes se inclinan ligeramente hacia los demócratas en general, pero favorecen al presidente Trump en algunos estados clave, aunque después de la caída de la economía y el pobre desempeño de la Casa Blanca en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19, otra puede ser la situación.

En el otoño pasado los no votantes consultados sobre por quién votarían si fueran a sufragar, mostraron estar divididos casi a partes iguales – el 33 por ciento dijo que votaría por el candidato demócrata, el 30 por ciento votaría por Trump y el 18 por ciento afirmó que votaría por otra persona.