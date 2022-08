Otra vez, inmensa, Venezuela

De la manga de la camisa no, porque no es mago ni anda con trucos. De donde ha sacado la novedad Nicolás Maduro Moros es del lado izquierdo de su pecho y del corazón mismo de esa Venezuela que encabeza como su Presidente legítimo.

Es muy probable que nadie o muy pocas personas imaginaran que, durante el reconocimiento a los venezolanos que arriesgaron su vida, junto a cubanos y mexicanos, para extinguir el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, Maduro informaría la voluntad de su país de cooperar para reconstruir las instalaciones, destruidas por el voraz fuego.

Con su clara y enfática dicción, el mandatario venezolano no solo reiteró la disposición de ofrecer «todo el apoyo científico, técnico, de ingeniería, de trabajadores y trabajadoras» sino que además indicó al ministro de petróleo y presidente de PDVSA contactar con las autoridades cubanas a fin de iniciar el diseño de la obra, que calificó como «de unión» entre ambos países.

Si bien tales revelaciones no me sorprenden, pues sobradas muestras de hermandad y de solidaridad nos ha ofrecido Venezuela durante estos difíciles años, por intermedio de su presidente, el hecho me conmueve una vez más.

Maduro intercambió con los bomberos que ofrecieron solidaria ayuda en Matanzas. / cubadebate

Pareciera que, en lugar de Nicolás Maduro, o a su lado, es el mismísimo Hugo Rafael Chávez Frías quien observa, opina, sugiere, indica, decide…

Ninguna gracia debe haber causado dentro de la Casa Blanca o en el seno de organizaciones que suman décadas obrando para destruir a la Revolución cubana, tanto las declaraciones de Maduro como lo escrito por él en Twitter:

“Cuba en ninguna circunstancia está ni estará jamás sola, tiene el apoyo de los pueblos del mundo y de los gobiernos sensibles, valientes y humanistas. Estaremos unidos en las batallas que estamos dando y en las que daremos en el futuro. ¡Somos hermanos y hermanas!”.

Quienes tuvimos la oportunidad de visitar a la República Bolivariana de Venezuela, sabemos muy bien que en el mencionado gesto de ayuda está la gratitud de ese bravo pueblo (término acuñado en su himno nacional) que continúa allí, con la solidaria mano de Cuba entre sus manos.

De mis abuelos me quedó una linda enseñanza: Nunca pidas por gusto; entrega tú, dale a los demás y jamás ha de faltarte lo que necesites en el momento más complicado.

Cuánta razón Cuba, Matanzas, México, Venezuela, Rusia… Cuánta razón, Hugo Chávez. Cuánta razón, eterno papá Fidel.