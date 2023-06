Palestina, o nada que celebrar

Muchos palestinos salen a las calles a protestar por la pérdida de su patria en el «Día de la Nakba”, como lo nombró en 1998 Yasser Arafat. Israel festeja su colonialismo

Una misma fecha histórica trae dos eventos de signos diferentes pero interrelacionados entre sí. Se trata del 15 de mayo, cuando Israel nació como Estado y el pueblo palestino se erigió como paria, derivando al exilio forzoso. En este 2023 se conmemora el aniversario 75 de ambos sucesos, que los israelíes, armados hasta los dientes, celebran con alegría, y los palestinos, arropados de coraje, recuerdan.

Desde 1947 se produce el exilio forzoso de palestinos. / imeu.org

Para unos es Nakba o Catástrofe, para los otros es la conversión de una religión, la judía, en sinónimo de cultura de una nación que tuvo que sufrir el horror del holocausto, y en el seno de la cual, contradictoriamente, se erigió el sionismo, un modelo de apartheid que condena a los nativos a prisioneros en sus antiguos dominios. Como resultado, cerca de 6.2 millones de palestinos son “extranjeros” de tercera o cuarta generación.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la mayoría permanece aún en campamentos, que se han mutado en ciudades pobres, ahora en la franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén oriental, en el Líbano y Siria. Pero la diáspora palestina fuera del Oriente Medio no es nada despreciable: Se trata de unos 6 o 7 millones de personas, por lo tanto la población total se presume sea de unos 13 millones.

El pueblo palestino, sin embargo, no se resigna al colonialismo israelí, ya que exige tener patria. Tampoco la comunidad internacional calla, porque desde hace mucho, por intermedio de la Asamblea General de la ONU, se estipuló que en esos lares deben levantarse dos países, con plena igualdad de derechos y deberes. Solo que, gracias al apoyo que le dan los Estados Unidos a Israel, este sigue confiscando suelos, así como llevando a cabo desmanes de toda índole.

Por ejemplo, este año, en el mes de mayo, 108 palestinos, incluidos 19 niños, fueron asesinados en Cisjordania y Jerusalén, según datos aportados por The Washington Post. Esta fuente citó a Michael Lynk, exrelator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, quien manifestó que “lo ocurrido en mayo es una franca violación de la prohibición internacional de ejecuciones extrajudiciales, exacerbada por el hecho de que los palestinos en cuestión no estaban armados y no representaban una amenaza”. Otros expertos denuncian que en la última década, este 2023 va siendo de los más letales para la población civil desarmada. (1)

Esta fecha de la Nakba no es diferente a las otras desde hace 75 años, cuando tuvo lugar la iniciática guerra árabe-israelí, que perdieron los primeros. Hay un dato curioso del que casi nadie habla y es que ya en 1947 francotiradores falangistas sionistas, apostados en los pueblos palestinos, obligaban a vaciarlos de personas, para cuando llegara la ocasión de esgrimir la falacia de que allá en el Levante Israel era una tierra sin gente para gente sin tierra. De eso nada, ese suelo es también palestino.