¿Pingueros en el teatro?

El actor Pedro Enrique González Rojas conversa con BOHEMIA acercade su personaje en la obra de teatro Kilómetro Cero

¿Para ustedes, qué es el kilómetro cero? Un punto de partida…o de llegada. Comenzó la conquista de una noche que se tornaría demasiado emotiva. ¿Alguna vez una obra de teatro los ha hecho llorar? A mí sí. Un personaje en particular, dentro de la puesta en escena del conjunto Argos Teatro, provocó un estallido permanente en los ojos y los pensamientos de los espectadores. El actor Pedro Enrique González Rojas, Peter Rojas, se vistió de Carlos para mostrar una experiencia desgarradora en torno a la prostitución masculina.

“Carlos es un personaje muy difícil. Lo primero que pensé al ver el texto: está muy alejado de mí; una persona violada por su padre, por su hermano, no tiene casi nada que ver conmigo. Después me di cuenta de que todo tiene que ver y la vida es mucho más complicada”, explica Peter Rojas a propósito de su interpretación.

El actor Ray Cruz acompañó a Pedro Rojas en escena, interpretando el personaje de César.

La obra teatral Kilómetro Cero, con guion y dirección de la dramaturga Liliana Lam, se inspiró en el libro Pingueros en La Habana, del investigador Julio César González Pagés. “Julio César hizo toda la investigación, nos llevó a hablar con los muchachos que se dedican a esto realmente. Carlos es un antes y un después en mi vida”, añade Rojas.

-¿Cómo fue la preparación del personaje?

-Todos los actores hicimos un trabajo de mesa con Julio César, viendo imágenes de los muchachos y empapándonos del tema. La realidad supera a la ficción. Fuimos a los lugares donde trabajan, hablamos con ellos y con los clientes muchas veces. Al principio, yo me hacía pasar por un pinguero más, luego dijimos lo que estábamos haciendo. Algunos se asustaron, muchos fueron comprensivos y hablaron con nosotros. Hoy conservo amigos que se dedican a eso y son personas a las que considero súper especiales y únicas. La vida los ha llevado hasta ahí por disímiles razones.

La obra Kilómetro Cero fue escrita y dirigida por la actriz y directora Liliana Lam.

-Alguna experiencia particular en esa etapa…

-Fueron muchas. Estábamos sentados y vino la policía a pedirnos papeles, pensando que éramos pingueros, les explicamos y no pasó nada. En una ocasión se me acercó un alemán con insistencia y yo le decía: soy actor, no me puedo ir contigo. Su respuesta era: no importa, yo te pago y nos vamos. Me intentó presionar y entonces ahí descubrí que ese mundo es muy violento.

-¿Qué distingue a Carlos de los demás personajes de la obra?

-Carlos es el único personaje de la obra que es pinguero obligado por alguien más. Los demás han tomado la decisión por dinero u otros motivos. Está ahí chantajeado por su hermano, por eso es el único que explota de manera agresiva. Tuvo muchos sentimientos reprimidos por largo tiempo.

“Sin dudas, es el personaje más complejo que he interpretado porque tiene muchas capas. Es un muchacho que intenta sonreír todo el tiempo, pero realmente no está donde quiere, permanece totalmente subyugado, infeliz; por eso, cuando llega César, él lo ve como una luz, como alguien que lo puede sacar de ese mundo y trata de agarrarse a la idea como puede.

“Desgraciadamente, a día de hoy, Carlos, el de verdad, es paralítico, le dio un derrame cerebral muy joven. Tiene 30 años, vive con su madre, su padre está en libertad y su hermano también. Nunca los ha querido denunciar, de hecho, le mandaba dinero al padre. He conversado con él un par de veces, habla lento. Me hubiese gustado que saliera de ese mundo y estudiase, cualquier cosa menos eso”.

Los personajes ejercen la prostitución en el bar que lleva el mismo nombre de la obra.

-¿Cómo recibió el público la obra?

-Cada vez que terminamos la representación, la aceptación ha sido sorprendente para nosotros. A la gente le gusta mucho la obra en sí, lo que cuenta, pero también se comienzan a interesar por el tema. Ha logrado trascender más allá del hecho artístico, para crear conciencia en el espectador. Es un logro importante y nos satisface muchísimo.

“Carlos es un personaje con el que es fácil empatizar, identificarse hasta cierto punto. Es muy completo, comienza en un punto y termina en otro. Tiene un desarrollo muy interesante y a la gente le ha gustado mucho, pero más importante para mí es que se vayan del teatro pensando en este tema. Creo que es el mayor éxito de Carlos y de Kilómetro Cero”.

–Y para ti… ¿qué es Kilómetro Cero?

-Una obra difícil, que toca temas complicados de los que no se suele hablar. Eso es lo que la hace especial y exitosa entre las propias recomendaciones que se esparcen a voces.