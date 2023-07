Prestidigitadores del cieno

Con la explotación de “desechos” y recursos naturales, la Mipyme BLS Industria y Tecnología produce materiales de la construcción de alta demanda, los cuales comercializa a precios módicos

Texto y fotos: Ricardo R. Gómez Rodríguez

El enorme artefacto se levanta imponente al fondo de una de las naves. Ellos le llaman el Almendrón 3D, a mí se me antoja un dragón por cuya boca pudiera algún día arrojar casas.

El aparato sigue las órdenes de un especialista y lanza por un estrecho conducto materiales de la construcción para “imprimir” un hogar. En una capacidad que le sirve de “estómago”, vierten las materias primas usualmente empleadas como el mortero o elementos de prefabricado.

En el mismo local donde laboran tienen una tienda para ofertas sus surtidos.

Desde hace poco más de un año, los trabajadores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) BLS Industria y Tecnología laboran en ese proyecto, con el que quieren aportar otro ritmo a la construcción de viviendas en Cuba en un futuro próximo, según dijo la ingeniera informática Sonia Beatriz Franco Kile, socia fundadora, quien acotó: “Contamos para eso con el apoyo y seguimiento de instituciones gubernamentales del municipio de Boyeros, donde radicamos”.

Justo en calle Norte, entre Principal y Linderos, en el reparto Reloj Club, tienen su emplazamiento.

Se dedican a la investigación, desarrollo y producción de varios productos, pero principalmente de componentes y artículos relacionados con la construcción.

La mayoría de las maquinarias disponibles son ideadas por ellos, para triturar, combinar y moldear materias primas, que como singularidad son casi todas nacionales.

Sobre el origen de las mismas, señaló Sonia Beatriz: “Algunas son desechos de entidades como la Empresa de Gases Industriales, del Grupo Empresarial de la Industria Química, con quienes establecemos un encadenamiento productivo. Ellos aportan un subproducto de la elaboración de acetileno, el cieno, el cual es un problema para su ubicación final; sin embargo, deviene un elemento rico en hidrato de cal, con el que desarrollamos formulaciones que dan como resultado las pinturas”.

De esa manera, además de convertirse en “magos”, porque transforman en algo útil algo nocivo para el medioambiente, como el cieno, resuelven uno de los grandes problemas de las empresas de gases de varias provincias.

La creación de esta Mipyme de 80 trabajadores, en el reparto Residencial Almendares, constituyó también una alternativa para jóvenes antes desvinculados en esa zona, quienes hoy adquieren conocimientos en la rama química.

Sonia Beatriz muestra con orgullo la impresora conocida por todos como el Almendrón 3D.

La primera vez que supimos de su existencia fue en la Feria Internacional de La Habana de finales del año 2022, en un pequeño stand en el recinto ferial Expocuba donde conocí por primera vez sobre sus creaciones. El ingeniero químico Pedro Gómez Sosa se me presentó entonces como uno de los socios de BLS…, hoy es su director general.

Inquieto, servicial, explica que fueron creciendo poco a poco, siempre dirigiendo la mirada a aprovechar recursos autóctonos, para obtener materiales deficitarios en el país y hacerlo a partir de prácticas milenarias, que son transmitidas de generación en generación.

La creatividad es ponderada entre ellos y guardan secretos que evitan revelar. No obtante, supimos que realizan bases líquidas concentradas, mezclas en polvos y renglones acabados, destinados a la industria y el hogar.

Aunque la mayoría de los surtidos son dirigidos a la construcción, también elaboran aditivos para papel y cartón, aglutinantes de briquetas de carbón y sus hornillos, distintos tipos de revestimientos para interiores y exteriores, lijas obtenidas a partir de cartones recuperados, impermeables y mezclas minerales, que convierten en morteros sustitutos del cemento P 350.

En varios puntos de las enormes y altas naves vimos montañas de piedras, minerales y papeles reciclados, que les sirven de punto de partida.

Las pinturas elaboradas son del tipo temple para interiores, exteriores y también anticorrosivas e impermeables.

Para la creación de los morteros han retomado experiencias de maestros del siglo XIX, pero con modernas tecnologías.

Investigar, explorar, certificar

Sonia Beatriz habló de la labor investigativa que realizan antes de desarrollar los surtidos. Todos los renglones finales tienen certificados de calidad, a partir de dictámenes de idoneidad, otorgados por el Centro Técnico de la Construcción, de la capital. Tanto es así que en las ventas mayoristas dan garantías de hasta seis meses para reclamar después de adquirido el producto en caso de que exista algún inconveniente en sus propiedades. Entre sus mayores clientes están otras Mipymes y trabajadores por cuenta propia (TCP), relacionados con esferas de las construcciones.

Tienen además un laboratorio, en el cual llevan control estricto de cada lote. Guardan muestras, experimentan con varios elementos. “Pensamos ampliar la gama de renglones; por ejemplo, con ladrillos, bloques, lozas, masetas biodegradables para plantas”…, comentan.

También nos mostraron una pequeña producción de acuarelas de varios colores, material escolar que en Cuba es importado y puede ser útil en instituciones docentes, casas de cultura y centros de artes plásticas.

Como muestra de servicio añadido que se brinda a terceros, en los talleres preparaban una tostadora de café para un cliente.

En los talleres de maquinaria los trabajadores parecen estar en un hormiguero, vienen y van, siempre ocupados; unos sueldan, otros reubican las materias primas, hay quienes dan servicios a terceros y fabrican una tostadora de café, un joven destila en la mezcladora una pulpa viscosa de distintas tonalidades y llena las tanquetas.

De vez en cuando salen a recorrer la ciudad con un camión para ofertar mercancías en las comunidades. Los precios son accesibles y por debajo de otros en el mercado, si bien algunos se han visto encarecidos por la compra de envases a terceros.

En un punto de venta que tienen allí mismo en el Reloj Club, ofertan variedades de pinturas y recientemente comenzaron a expender lijas.

En pequeños potes tienen una especie de barniz obtenido de resinas de árboles, renglón con potencialidades, a medida que logren fraguar su calidad.

A mediados de este año abrieron locales en dos mercados en el municipio de Centro Habana, en Las Américas e Inclán, el primero en las cercanías del Parque de El Curita y el otro en las proximidades de calle Monte.

Junto a todo esto, emplean plataformas de comercio electrónico y redes sociales, e incluso ofrecen servicio de mensajería mediante encadenamientos con otras Mipymes.

Pese a los estrictos contratos de confidencialidad que le exigen a los integrantes de su colectivo, pude descubrir algunos secretos de sus favorables resultados productivos, que se revierten en eficiencia y ganancias: cualquier situación o iniciativa se discute entre todos, principalmente con aquellos que tienen más experiencia, y las utilidades también son repartidas entre todos.

En fase de desarrollo tienen ladrillos de diferentes materiales y macetas biodegradables.

Pese a que por su gestión se caracterizan más por vender productos que brindar servicios, existen favorables criterios del aporte que brindan a empresas geomineras o las de gases industriales de todo el país, además de las Mipyme, los TCP y la ciudadanía.

Por supuesto, que las cosas no siempre son color de rosa en BLS Industria y Tecnología. Ellos transitaron desde pequeños talleres como TCP, a una Mipyme y tienen escollos similares a otras de su tipo.

Sus razonamientos parten de varios años de labor en estas ramas y experiencias de un colectivo donde 30 de los integrantes son graduados de nivel superior; además, en la dirección administrativa todos son ingenieros o máster en su profesión.

Sonia Beatriz Franco y Pedro Gómez hablaron de algunas de las situaciones a las cuales se enfrentan:

“Creemos que pudiera revisarse el tema de los impuestos, porque muchas de nuestras empresas son de reciente creación y debemos pagar varios gravámenes por los ingresos, seguridad social, remuneración por el uso de fuerza de trabajo, al desarrollo local, por las utilidades, ventas minoristas mensuales, aporte al presupuesto. Si los sumas son más de siete impuestos; algunos mensuales, otros trimestrales.

“Hay lugares, como por ejemplo en el Parque Científico Tecnológico de La Habana, donde -cuando inicias un proyecto- te exoneran por algún tiempo de algunos de ellos, entre otros incentivos, pero no todos tenemos el perfil para insertarnos allí.

“Consideramos que puede revisarse ese asunto y aplicarse medidas que favorezcan a las empresas de reciente constitución, como liberarlas los primeros años de algunos de esos pagos. Eso facilitaría el desarrollo productivo en medio del duro cerco económico y lo complejo de iniciar un negocio en nuestro país. Nosotros ya llevamos dos años de creados, pero para los que comienzan es muy difícil”, explicaron.

Durante el diálogo reconocieron que en otros países las tasas impositivas pueden ser altas también, mas acotaron que allí existen otros incentivos fiscales, sistemas de compensación de algunos gastos y también a partir del monto de tus facturas, además de un mercado mayorista y de abastecimiento que garantiza la continuidad de las producciones.

Más adelante opinaron: “Después de la Tarea Ordenamiento se incrementaron cinco veces los costos por arrendamiento. Ese es un costo fijo que paulatinamente ha ido creciendo, en una instalación que nosotros reparamos y custodiamos.

Luego del proceso de emulsión llenan las tanquetas de pintura.

“Sobre las empresas que nos rentan locales pensamos que ven el tema del arrendamiento no como una posibilidad más de ingresos, sino que quieren sacar de ello mucho mayor provecho. Ese no creemos que sea el concepto…. Y no solo en cuanto a locales, sino que subieron los aranceles de todos los alquileres; por ejemplo, el del montacargas que usamos”.

Ante la alta demanda de los renglones que ellos obtienen, pudiera alguien preguntarse qué les limita a alcanzar mayores producciones. Al respecto señalan:

“Nos limita el asunto de la adquisición de envases, que tiene dos vertientes; primero debes comprar a quien lo produce con buena calidad y lo comercialice en moneda nacional, porque si nosotros trabajamos con materias primas nacionales, queremos vender un renglón en esa misma moneda; si los compras en divisa, es imposible recuperarla luego… Estamos encaminando un contrato de producción cooperada con entidades capaces de autoabastecernos y a la vez comercializar recipientes, que es uno de los problemas que enfrentan los nuevos actores de la economía”.

Desde el inicio de nuestro diálogo se refirieron a preocupaciones con las operaciones financieras en divisa. Sobre esa temática apuntaron: “A nosotros como empresa no nos permiten hacer transacciones con personas naturales en divisa. Es decir, si un cliente va a una de nuestras tiendas y quiere pagar con una tarjeta en moneda libremente convertible (MLC), no lo puede hacer. Por el contrario sí nos autorizan a hacer operaciones con entidades exportadoras e importadoras, también con la red de tiendas minoristas a las que facturamos en MLC, o con las ventas en comercio electrónico a partir de pagos desde el exterior, según la circular número 4 del 2022 del Registro Central Comercial, sobre actividades comerciales en esa moneda”.

De vez en cuando, en las conversaciones los integrantes de BLS Industria y Tecnología manifestaron que aún existen prejuicios en la sociedad en cuanto a los nuevos actores de la economía. Así dijeron: “Muchas empresas estatales evitan establecer algún tipo de convenio con los privados porque dicen… cuando venga una auditoría, lo primero que me revisará son esos expedientes. Creo que lo hacen para evitarse supuestos problemas. Eso lo consideramos un prejuicio, un rechazo. Tenemos que romper con estas barreras, porque opinamos que deben confiar más en nosotros, en los sistemas de controles y en la transparencia de nuestra economía”.

El diálogo con estos jóvenes que encabezan un colectivo de gente emprendedora hace pensar en las potencialidades aún existentes en el pueblo cubano, a partir del alto nivel de calificación alcanzado, unido a la experiencia de aquellos que guardan secretos de sus ancestros.

Hablan de proyectos y anhelos con la pasión de quienes buscan soluciones a necesidades vitales para el país, experimentan, indagan, en una rama de alta demanda como son los materiales de la construcción, a partir de la magia concebida con arcillas, cieno, minerales comunes, barro y piedras.