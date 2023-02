Propuestas literarias de una editorial con historia

La Editorial José Martí estará presente en la 31 Feria Internacional del Libro de La Habana con novedades en diversos géneros e idiomas

El Centro Histórico de La Habana Vieja acogerá las presentaciones de las 12 novedades de la Editorial José Martí, en la 31 Feria Internacional del Libro 2023, aunque también se venderán textos editados en años anteriores, tanto en la sede principal del Complejo Histórico Morro Cabaña, como en la subsede del Pabellón Cuba.

Esta obra de Elaine Vilar, una de las jóvenes escritoras más seguidas dentro y fuera de la Isla, se presentará como parte de la Feria del Libro.

Culto de acoplamiento, un cuaderno que recoge 11 ingeniosos cuentos de ciencia ficción, atrapará, de seguro, al lector ávido de nuevas experiencias literarias. La atracción no solo se deberá al tema erótico que sugiere el título y la portada, sino también a que su autora, Elaine Vilar Madruga, cuenta con una amplia red de lectores en Cuba y en varias partes del mundo. No por gusto es considerada como una de las voces jóvenes más importantes de la literatura nacional en la actualidad.

Otra de las propuestas interesantes de esta editorial es el libro impreso Where are cubans from? (¿De dónde son los cubanos?), de un colectivo de autores. A partir de cuatro ensayos, la obra describe las formas de asociación, creencias y tradiciones menos conocidas de cuatro de las etnias que se insertaron en la realidad cubana, traídas por los inmigrantes haitianos, los antillanos de habla inglesa, los chinos y los judíos. El texto se presentará en la Sala Portuondo, el 13 de febrero, a las 2:00 p.m.

A tono con la producción editorial de estos tiempos, la José Martí también incluye en su catálogo libros digitales en formato EPUB de diversidad de temas y géneros. De la colección Hogar, una de las más buscadas por el público, destacan seis títulos: Los niños, la escuela y otros temas, de Roxanne Castellanos Cabrera; Cocinando en casa, de Sonia Hernández Vasallo; Imagen y belleza, de Eulalia Ángela Oramas Camero; El reto de vivir en familia; Cáncer, mujer y familia, y La familia. ¿Cómo asumir eventos inesperados?, de Clara Pérez Cárdenas.

También resaltan los libros en inglés: We, the cubans (Nosotros, los cubanos), de Guillermo Rodríguez Rivera; y Fidel Castro: Biran to Cinco Palmas, de Acela Caner Román y Eugenio Suárez Pérez.

En el género narrativo, Mujer adentro. Cuentos entre rejas, de los escritores Iliana Núñez Rodríguez y Felipe José Oliva Alicea, es otra de las propuestas de esta editorial en formato EPUB. Esta cuenta la historia de una funcionaria de prisiones que entra en las galeras para hacer su trabajo y el guardia alerta a los prisioneros con la expresión: “Mujer adentro”. Ese personaje es el hilo conductor de estas historias plagadas de violencia, ignorancia, contradicciones, dramatismo, absurdo y humor.

Como parte de la labor de la Editorial se promueven publicaciones en lenguas extranjeras sobre la realidad cubana.

Malasombra, del escritor Lázaro Zamora Jo, es otro cuaderno de cuentos que se lee de un tirón. En esta antología, el autor describe situaciones y personajes signados por la angustia existencial, la soledad, el desarraigo, las carencias, tanto materiales como espirituales; todos inmersos en una denodada lucha por alcanzar la felicidad o, al menos, preservar la vida.

Cuatro décadas de trabajo intenso en pos de la divulgación de la literatura cubana acumula la Editorial José Martí, creada el 28 de enero de 1983. A lo largo de su existencia, lectores de diferentes nacionalidades han podido acceder a títulos icónicos de nuestra cultura, en diferentes lenguas, gracias a la pasión de sus especialistas por las letras. Entre ellos, destaca la traducción a 11 idiomas del texto La Historia me absolverá, alegato de autodefensa de Fidel Castro ante el juicio por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La colección Hogar genera textos muy buscados por la familia en general.

Un encargo delicadísimo que marcó el trabajo de la editorial resultó la traducción de los cuentos de La Edad de Oro al inglés, francés, italiano y alemán; así como las ediciones bilingües de Antología poética, Poemas sin nombre y Aprendiendo a morir, de Nicolás Guillén, Dulce María Loynaz y Pablo Armando Fernández, respectivamente.

En el año 2002, esa Casa Editora propuso al público cubano una nueva colección: la Biblioteca Familiar, que contenía decenas de títulos de relevantes personalidades de la literatura nacional y universal.