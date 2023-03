¿Qué piensan?

BOHEMIA conversó con Leonardo Soto y Armando Ferrer, directores técnicos de Granma y Matanzas, entre los principales candidatos al título de la Serie Nacional 62

BAYAMO.-Una mañana más me regaló la Ciudad Monumento. Amanece ajetreada, menos que mi natal Habana, pero la palpo movida. O quizás, después de mi segunda noche, ya me empiezo a adaptar.

En mi camino al estadio, 15 minutos desde mi lugar de alojamiento, una señora mayor me preguntó por una dirección.

«Niño -me dijo- ?alguna de estas calles sale a los elevados?».

«Perdone -contesté- no soy de aquí, aunque le agradezco la cortesía» No soy tan niño pensé. Parece que mi acento de la capital me delató de todos modos. La sonrisa de aquella mujer me hizo pensar así.

En definitiva, mi objetivo de hoy, además de ver la pelota en el Mártires de Barbados, era conversar con los directores técnicos, antes algo imposible por razones varias, entre otras de tiempo.

Leonardo Soto (el más próximo a los bates en la foto) dice no sentir presión en el banquillo granmense.

Busqué primero al local y debutante Leonardo Soto, nuevo mánager de los Alazanes de Granma, quien abrió la cuota ganadora en la fecha inicial para soñar con extender el legado del multicampeón Carlos Martí, quien fue homenajeado en la inauguración del torneo.

Soto no es ningún desconocido. Se desempeñó hasta la pasada campaña como coach de banca en el cuerpo de dirección de Martí. Antes, acumuló experiencia como entrenador en todas las categorías y ha dirigido equipos en la EIDE (15-16 y juveniles) y el Sub-23.

«No siento presión. Es cierto que la responsabilidad es inmensa. El palmarés de Carlos es muy amplio. Pero, además, somos los campeones defensores. De cualquier modo yo llevo varios años con el equipo. Lo principal es mantener la concentración en cada partido para sacar lo mejor de cada atleta».

Con respecto a la rotación de pitcheo, el estratega confirmó a César García como primera figura; lo hizo muy bien en el juego uno: seis entradas completas y no permitió carreras. Ponchó a un bateador y le pegaron solo dos hits. Sin embargo, el éxito se lo apuntó el cerrador Carlos Santana, pues el choque se empató en el noveno y se decidió en el cierre de ese mismo capítulo, por hit de oro del emergente Pedro Almeida, quien selló la pizarra 3-2.

Soto confirmó en su lista de serpentineros a Leandro Martínez, Yoel Mogena, Yunier Castillo y como quinto abridor a Sandy Benítez, un novato que, al decir del mánager, tiene grandes potencialidades.

Armando Ferrer (derecha en la foto) considera a Matanzas como uno de los favoritos.

Crucé el terreno para buscar, del lado de los visitadores, a Armando Ferrer.

«Matanzas siempre sale con la etiqueta de favorito o, al menos, de estar entre los ocho y discutir los play off. Son las metas que tenemos nosotros como equipo», dijo el timonel de los subcampeones.

«Las figuras se nos van a ir incorporando periódicamente. Yadil Mujica se encuentra renovando su residencia en Estados Unidos. Erisbel Arruebarrena ya está al unirse al elenco. Y Yadir Drake también vendrá, aunque en su caso depende del calendario que tenga la Liga Mexicana».

En cuanto al orden de sus lanzadores, Ferrer aclaró que Renner Rivero seguirá como el primero en el roster, seguido por Yamichel Pérez y Naykel Cruz, aunque no confirmó todavía a sus abridores para los juegos cuatro y cinco.

Sobre las subseries de cinco choques en cuatro días, el estratega dijo que «los dobles juegos son agotadores, pero es la única manera de efectuar 75 en tan poco tiempo, debido a los eventos multideportivos que se efectuarán este año y lo cierto es que a los peloteros cubanos les hace falta jugar», concluyó Ferrer.

El partido dos de la subserie iba a comenzar. El horario de las 10:00 a.m. no ayuda con la concurrencia de aficionados:menos entresemana. A estadio vacío iniciaron las acciones, mientras terminé de escribir en una de las pocas sombras del Mártires de Barbados, tras el home.

CRÉDITOS

Fotos. / Roberto Morejón