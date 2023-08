¿Quién es Ashly, la novelera de Cuba?

Cuando en octubre de 2022 Ashly Medina comenzó a realizar los resúmenes de cada capítulo de Los hijos de Pandora, la telenovela cubana, no imaginó que en menos de un año lograra convertirse en influencer y que los propios usuarios la bautizarían como “la novelera de Cuba”. A pesar de su gran impacto en Facebook, prefiere mantener el anonimato

A finales de 2022, Ashly comenzaba a ganar seguidores en las redes sociales a partir de sus resúmenes, atrevidos y divertidos –me gustaría señalar–, sobre la telenovela cubana Los hijos de Pandora. Abría por primera vez su perfil en Facebook y, quizás por esa característica del cubano de hacer un poco mejor la realidad, le daba mucho pesar leer en dicha plataforma cómo las personas se lamentaban de tener que perderse los capítulos de la novela por los apagones. “Yo me las ingeniaba siempre para preservar la carga del celular y ver la novela por Cubavisión, en vivo”, afirma a BOHEMIA esta mujer de 39 años que hasta los días de hoy ha querido mantener su anonimato en las redes.

Esta es la foto que identifica el perfil de Ashly Medina en Facebook. ¿Será su verdadero rostro?

“Al día siguiente en el trabajo les contaba a mis amigas lo sucedido en el capítulo de la noche anterior y de ellas surgió la idea de resumirlos y publicarlos para quienes se los estaban perdiendo. Ellas aseguraban que yo era buena narradora. Así escribí mi primera publicación sobre Los hijos de Pandora y, para mi sorpresa, al día siguiente tenía más de 2 000 likes y cerca de 300 comentarios; la gente me agradecía y pedía de favor que continuara haciéndolo tras cada capítulo. Con el paso de los días, las publicaciones alcanzaban hasta 9 000 likes”.

De esta forma, Ashly se convertía en una influencer nata, sin proponérselo, llegando al límite de amigos en Facebook, mientras que las solicitudes de amistad iban creciendo. Surgió entonces la idea de abrir una página, y es así que en abril de 2023 nacía, a pedido de sus seguidores, Ashly, la novelera de Cuba, un nombre otorgado por sus propios seguidores. “Con más de 20 000 amigos hoy nos damos los buenos días siempre con mensajes de aliento y esperanza, debatimos las novelas y otros dramatizados, seguimos las carreras y los logros personales de nuestros artistas favoritos, y nos divertimos un poco a partir de determinadas escenas o personajes polémicos, porque así somos los cubanos”, afirma con la humildad en la voz de quien aún no se cree el gran impacto de sus propios escritos.

Desde aquel octubre de 2022 mucho ha llovido y Ashly se ha ganado el cariño inmenso de su público, que, tras concluir cada capítulo de la telenovela cubana, esperaban con ansías –doy fe de ello- su opinión. “Los amigos me pedían que profundizara sobre determinadas tramas de la novela, sobre las actitudes de los personajes y sobre los posibles desenlaces. Surge así lo que los propios usuarios llamaron las reflexiones de Ashly. Y llegó el final de Los hijos de Pandora y disminuyeron los apagones, y eran incontables los mensajes que recibía de la gente pidiéndome que escribiera sobre la nueva novela, que ya se habían acostumbrado a mis resúmenes cargados de cubanía y tan esclarecedores. En honor a la verdad, ya me había acostumbrado a escribir, veía la novela pensando qué frase resaltar, a qué personaje regañar y a cuál reconocer. Y decidí seguir escribiendo sobre los capítulos de Asuntos pendientes.

Ashly nos cuenta algunos aspectos de su vida y cómo fue que comenzó a hacer los resúmenes de la novela Los hijos de Pandora (Fragmento de la entrevista a Ashly Medina).

“Pero con esta novela me pasó algo espectacular, desde las primeras publicaciones, los actores y actrices comenzaron a enviarme solicitud de amistad y me comentaban los post, lo que fue algo muy gratificante para mí, incluso su director, Felo Ruiz, decidió agregar mi nombre a los créditos de Asuntos pendientes, como muestra de gratitud por lo que hacía en defensa de los personajes y de la publicidad de esta propuesta televisiva. De manera especial conecté con casi todo el elenco, pues son seres humanos increíbles, y decidí publicar sobre sus carreras artísticas para que los televidentes conocieran y valoraran más el trabajo realizado por cada uno de ellos. Así surgieron las sesiones de Hablemos de…”.

La vuelta de rumbo que tómo la vida de Ashly a partir de sus publicaciones. (Fragmento de la entrevista a Ashly Medina).

Pero… ¿quién es Ashly? Aunque por su foto de perfil se observa una muchacha joven, muchos son los que quisieran conocer más acerca de su vida, qué hace, qué hobby le apasiona, cuáles son sus rutinas… “Es cierto que he mantenido cierto anonimato desde mis primeras publicaciones, los seguidores quieren fotos, entrevistas en la televisión y hasta live, pero aún no me siento preparada para tanta fama”, me comenta.

¿Cómo se autodefine Ashly en su vida privada?, indago, y ella me responde que solo es una cubana que gusta del arte, el teatro y las telenovelas, “sin muchas aspiraciones ni aires de grandeza, tanto es así que escribo bajo la firma de un seudónimo, tal y como lo hicieron Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Garcilaso de la Vega y Fernán Caballero… escritores que en sus inicios utilizaron seudónimos, como recurso para no revelar su verdadero nombre, motivados por la timidez y el deseo de probar un estilo diferente, algo así me sucede a mí. También es frecuente el uso de seudónimos por los grandes influencers, los periodistas en medios digitales, en la ciencia y hasta en la artesanía”.

¿Pero cómo se las ingenia para responder y estar al tanto de todos los comentarios, seguimiento de los actores y actrices, cómo divide su tiempo con dos hijos (varón de 16 años, y hembra de 11), el hogar, el trabajo, el estudio, la “botella” del día a día?

–Ashly, o no sueltas el celular o tienes algún brazo de más… –le pregunto a modo de broma.

–He adquirido cierta habilidad en hacer las cosas con una mano y atender el teléfono con la otra, aunque mi esposo a veces quiere tirármelo por la cabeza (se ríe). Me levanto todos los días bien temprano, sobre las 5:00 o 5:30 a.m., y en una hora trato de ver las reacciones, responder los comentarios, preparar lo que voy a escribir de buenos días, publicar un post que tenga preparado de la noche anterior, ver los mensajes, buscar información, chatear con los artistas que me escriben. A partir de ahí entro en la rutina de preparar a la niña para la escuela, ir para el trabajo… y al llegar a la casa me inserto en la rutina del hogar. Pero sí trato de, al comenzar la novela, sentarme y concentrarme en lo que sucede en el capítulo.

–¿Crees que llevar una página puede ser agotador?

–Sí, lo es. Muchas veces, tarde en la noche, lucho contra el sueño y el cansancio del día para poder escribir la crónica del capítulo de la novela y publicarlo antes de la medianoche.

¿Por qué Ashly mantiene aún el anonimato? (Fragmento de la entrevista a Ashly Medina).

Con el tiempo dividido en mil partes, Ashly asume desde el corazón, la voluntad y la pasión este rol de influencer que le otorgó el mismo público en las redes sociales y son muchos los que motivados por su gran trabajo de publicista, en el que solo cobra el agradecimiento de los demás, les envía su saludo. En esta novela, se han sumado a esa gratitud los nombres de Yailin Coppola, Yaremis Pérez, Ángel Ernesto García, Frank Andrés Mora, Yaité Ruiz, Carlos Gonzalvo y, recientemente, Jorge Martínez, por solo mencionar algunos si contamos aquellos que se comunicaron con ella en las dos telenovelas pasadas.

“Muchos amigos me dicen que es hora ya de presentarme ante un público que me sigue y me quiere; yo también lo creo, por lo que muy pronto tendrán todos la posibilidad de conocer a la novelera de Cuba”, me asegura, y pienso que sí, que es una deuda con sus seguidores, esos que le reconocen su talento, comicidad, información… Ashly hoy es puente entre directores, actores y actrices con su público, indispensable para quienes se desenvuelven en el universo televisivo, porque no hay mayor regocijo que conocer las opiniones de la teleaudiencia y saberse reconocidos por ellos.

Que esta conversación de tú a tú online sea el impulso para que Ashly Medina logre desprenderse de seudónimos; aunque, por suerte para nosotros, seguirá siendo “la novelera de Cuba”.

CRÉDITO ILUSTRACIÓN

Tomada de www.freepik.es