Quijotes de montaña

“Quisimos en principio cambiar el concepto de las Santas Cruzadas (serie de guerras religiosas que dejaron muerte y desolación entre los siglos XI y XIII) por el de las cruzadas teatrales. El nombre responde al hecho de cruzar por todos los municipios ciento por ciento montañosos. Hoy las zonas de silencio tienen otra connotación. En la actualidad pueden ser las que no tienen cobertura telefónica o redes de internet, pero en aquel tiempo había muchas a donde no llegaba siquiera la radio, muchos menos la televisión, o no estaban electrificados. A esos lugares había que ir, porque esas personas no tenían contacto con un mundo artístico foráneo, a no ser el que ellos mismos producían”, recuerda.