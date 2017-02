¿Para qué dormimos?

Dos estudios sobre la sinapsis cerebral publicados recientemente por la revista ‘Science’ concluyen que dormir es esencial para que el cerebro pueda seguir aprendiendo, siendo el sueño una función esencial para olvidar algunas cosas que hemos aprendido durante día y así poder pensar mejor cuando estemos despiertos.

Para la neurociencia, la sinapsis cerebral es un proceso que se produce en gran medida cuando estamos despiertos, durante la vigilia, lo que es necesario para que podamos aprender y recordar bien. No obstante, esta sinapsis también provoca que nuestros cerebros se llenen de “ruido”, de información y recuerdos irrelevantes. Es por ello que, gracias al sueño, nuestro cerebro depura los circuitos cerebrales y hace que nuestras neuronas se comuniquen de forma rápida y eficiente, conservando lo esencial en nuestra memoria.

Según pudieron observar los autores del estudio en el cerebro de ratones, las sinapsis en las neuronas de los animales que dormían “eran un 18% más pequeñas que las de los que estaban despiertos”, explica el doctor Giulio Tononi.

No obstante, Tononi y sus compañeros notaron que dicha reducción no se producía en una quinta parte de las sinapsis cerebrales de los ratones, lo que les permite conjeturar que hay recuerdos bien establecidos que no se pueden perder durante el sueño.

El sueño es una función biológica necesaria para la consolidación y procesamiento de la memoria. Por eso la falta de sueño y el insomnio pueden producir alucinaciones, malestar físico y mental e incluso provocar serias enfermedades e incluso la muerte. (RT)