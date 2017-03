Científicos de la Universidad de Aston (Birmingham, Reino Unido) han examinado ‘la teoría de los 5 segundos’ con diferentes alimentos sobre distintas superficies —desde alfombras hasta linóleo y baldosas— que contaban con 10 millones de bacterias, informa ‘Daily Mail’.

El autor principal del estudio, Anthony Hilton, asegura que “los alimentos secos y rígidos” como el pan tostado, las galletas o el chocolate “están realmente fuera de riesgo” y “no reciben ninguna contaminación adicional con el tiempo”, con lo cual pueden permanecer en esos suelos hasta 30 minutos sin obtener demasiadas bacterias.

No resulta tan arriesgado

Estos investigadores sugieren que es mejor comer los productos caídos sobre los terrenos alfombrados porque tienen menos microbios pero, si la comida cae sobre otros pisos, resulta recomendable recuperarla con rapidez o tirarla directamente a la basura.

Además, el 87 % de las personas que participaron en esta prueba practican el método ‘de los 5 segundos’, pero Hilton ha asegurado que no presenta peligros para la salud porque “las posibilidades de que alguien enferme” por ingerir comida recogida del firme de un hogar “son infinitesimalmente pequeñas”, aunque eso no significa que no exista riesgo.

(Actualidad RT)

‘La teoría de los 5 segundos’ para la comida caída en el suelo funciona