LONDRES, 29 JUN – La vida humana podría seguir alargándose mucho más allá del límite de 115 años indicado por muchos expertos, plantearon en la revista Nature dos biólogos de la McGill University de Montreal, en Canadá.

Ambos investigadores aportan como prueba un nuevo análisis estadístico de los datos relativos a los ultracentenarios reunidos desde 1968 hasta ahora en Japón, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña.

El estudio vuelve a encender así el viejo debate sobre la duración máxima de la vida humana, que siempre causa divisiones entre los expertos.

‘El estudio de la biología del envejecimiento hasta ahora nos llevó a la conclusión de que debe haber un límite, en torno a los 115-120 años’, explicó Stefania Maggi, presidenta de la Sociedad Europea de Geriatría y directora de investigación en el Instituto de Neuro ciencia s del Consejo Nacional de Investigación (CNR).

En desacuerdo con este teoría, para los dos investigadores canadienses -Bryan G. Hughes y Siegfried Hekimi- no hay pruebas de la existencia de un límite máximo para la duración de la vida: si este umbral realmente existiera, todavía está por ser alcanzado o identificado.

‘No sabemos cuál podría ser el límite para la edad -afirmaron ambos biólogos- pero extendiendo las líneas que indican las tendencias se ve que la vida promedio y la máxima podrían seguir aumentando en el futuro próximo’.

De la misma opinión es Luca Deiana, biólogo molecular de la Universidad de Sassari, empeñado desde hace años en el estudio de los centenarios mediante el proyecto AKeA (A Kent’Annos).

‘El límite de los 115 años no tiene sentido -dice Deiana- y no excluyo que en el futuro pueda ser superado. Sin embargo, es preciso recordar que la vida no es solo un cálculo estadístico: es algo que no conocemos completamente’.

‘La ‘receta’ de la longevidad es larguísima y nunca completa: son muchos los aspectos que pueden influir en la duración de la existencia y que todavía debemos considerar’, observó.

‘La hipótesis de que la vida pueda extenderse más allá del límite de los 115 años, en línea teórica, puede ser plausible desde un punto de vista biológico -agregó Maggi- pero en la realidad debemos enfrentar un problema mucho más grave: debemos evaluar cómo puede ser condicionada la longevidad por la exposición a nuevos factores de riesgo, como los ambientales, la diabetes y la obesidad infantil’.

‘En el futuro, en los países más ricos, podríamos tener ancianos que vivirán menos y con más patologías. Los datos demuestran que ya hoy las personas de entre 45 y 65 años presentan incapacidades superiores a las de sus padres: un elemento realmente preocupante’, concluyó.(ANSA).

Vivir 120 años, una utopía realizable

La posibilidad que la población pueda vivir 120 años es una realidad y se debe ganar conciencia de ello, se confirmó en un reciente evento científico celebrado en La Habana, el XIV Seminario Internacional Longevidad, en el que participaronn especialistas de República Dominicana, Canadá, Costa Rica, Brasil, México y Cuba.

El doctor Raúl González, presidente de la Asociación Médica del Caribe (Ameca), expresó en el evento que llegar a esa edad puede parecer una utopía; no obstante, reiteró que toda obra humana comienza con un anhelo.

Comentó que en décadas anteriores la expectativa de vida en algunos países era de solo 45 años, concepción que gracias a diversas causas ha cambiado, y entre ellas mencionó que el 25 por ciento lo aporta la genética y un 50 por ciento depende de los estilos de vida.

Al referirse a los retos de hombres y mujeres para una existencia plena y de calidad, insistió en la necesidad de crear puentes intergeneracionales que propicien armonía entre los adultos mayores y los más jóvenes, quienes también aportan nuevas experiencias a cómo vivir mejor.

Datos demográficos de Cuba señalan que la población con 60 años o más ascenderá a más de 30 por ciento en 2030, mientras que las expectativas de vida al nacer son de más de 80 años para las mujeres y más de 76 para los hombres. (Con informnación de ACN y PL)