Pues, por si no lo sabes, te contamos que Patricia Pillar nació 11 de enero de 1964, en Brasilia tres meses antes del Golpe de Estado en Brasil en 1964. Por la profesión de su padre, como oficial de la Armada, vivió en diferentes lugares de Brasil, hasta establecerse en Río de Janeiro, a la edad de 14 años.

Patricia siempre quiso ser actriz, por lo que comenzó a trabajar para pagar sus clases de actuación en la escuela secundaria. A los 16 años se convirtió en modelo fotográfica, no obstante, ingresó en la universidad con el fin de estudiar periodismo, carrera que abandonó para seguir la carrera de actuación. Sus primeros pasos fue en el famoso Teatro Tablado integrando el grupo Asdrúbal Trajo el Trombón.

Su debut profesional en los escenarios fue en 1981, en “Los Baños”. Tres años después, Patricia surgió en las pantallas, en la película “Para vivir un gran amor”. En 1985, el primer personaje en la televisión: la actriz Linda Bastos de la novela “Roque Santeiro”.

A lo largo de su carrera en la televisión ha actuado en más de 20 novelas y series .En 2008 con el protagónico de Flora Pereira da Silva que la dio a conocer en el mundo entero en La Favorita, ganó más de diez premios, entre ellos el de mejor actriz según la Asociación Paulista de Críticos de Arte.

En el cine ha tenido una extensa participación, destacándose los roles en O Quatrilho y Zuzu Angel. O Quatrilho fue nominado al Óscar como mejor filme extranjero, y fue uno de los precursores del proceso de retorno del cine brasileño.

En 2001 Patricia Pillar descubrió que tenía cáncer de mama. El tumor que era maligno se detecta a tiempo y se elimina por completo. Quería protegerse de difundir su enfermedad, pero luego decidió hacerlo público, con el propósito de animar a luchar contra la enfermedad. Con su lucha se trasladó a Brasil, mostrando fortaleza en las calles, donde se la vio siempre sonriente y mostrando confianza.

En el año 2015, Patricia regresó al cine junto a Claudia Raia, Joaquim de Almeida y José Wilker (en uno de sus últimos papeles), en el largometraje “O Duelo”, adaptación del director Marcos Jorge para la obra “Los Viejos Marineros” De Jorge Amado.

En su último trabajo en la televisión, en 2016, la actriz interpretó a la Marquesa Isabel D’Ávila de Alencar en la miniserie “Conexiones Peligrosas”, basada en la novela de Choderlos de Laclos, con dirección general de Vinícius Coimbra.

Actualmente el canal Cubavisión trasmite la telenovela Lado a lado, (2012), donde interpretó a una villana notoria, la ex baronesa Constanza que perdió su título, y enfrenta un momento de decadencia financiera, y que además no se conforma con las transformaciones por las que Río de Janeiro está pasando con la llegada de la República. Es una falsa moralista y prejuiciosa, que no acepta el fin de la esclavitud ni la igualdad social. La obra ganó el 41º Emmy Internacional, en 2013, en la categoría mejor telenovela.

