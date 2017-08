¿Vas a la cama y no puedes pegar los ojos?

Todos pasamos alguna vez por estos momentos insoportables cuando damos vueltas sin parar y no podemos dormirnos por más que lo intentemos.

Quizá sea debiodo a que hacemos algo mal. Al menos así lo sugiere un nuevo artículo del diario británico ‘The Independent’ que ha recopilado los seis errores que, según criterio de expertos, deberíamos evitar si queremos disfrutar de un rápido y dulce sueño.

Veamos los consejos, siempre con el ojo alerta de que es posible que no todos estén de acuerdo con todo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Quieres contárnosla?

1. Mirar el teléfono

Las pantallas electrónicas de los teléfonos, computadorados o televisores nos mantienen despiertos porque el cerebro reacciona a la luz que emiten y todavía piensa que estamos de día. Esto detiene la liberación de la hormona de la melatonina, que ayuda a su cuerpo a saber que es hora de dormir.

2. Forzarse a dormirse

Si no logra dormirse, es mejor no quedarse despierto en la cama rezando para que llegue el deseado sueño. El experto en sueño Raj Dasgupta aconseja que en este caso sería mejor intentar otra actividad relajante: “Si no puede dormir, la buena higiene del sueño sugiere que se levante de la cama y haga otra cosa, algo relajante, como dar un paseo o leer un libro”.