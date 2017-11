El doctor Richard Paulson, presidente de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, considera que los últimos e importantes avances en las operaciones de trasplante de útero podrían permitir a un hombre quedarse embarazado “mañana mismo”, informa ‘The Independent’.

En el marco de la reunión anual de la organización en San Antonio, Paulson, considerado como uno de los principales expertos en fertilidad del mundo, explicó que el éxito de este tipo de operaciones en las mujeres permite que se realicen en personas que nacieron varones pero que cambiaron su sexo por medio de la cirugía. En este sentido, según él, las mujeres transgénero podrían contemplar la posibilidad de someterse a un trasplante de este órgano, lo que les permitiría tener un hijo.

Paulson señaló que no existe una razón anatómica por la que un útero no pueda implantarse con éxito en una mujer transgénero, algo que podría realizarse “mañana”. “Habría desafíos adicionales, pero no veo ningún problema evidente que lo excluya”, dijo.

El especialista explica que, pese a que los hombres y las mujeres tienen la pelvis de forma diferente, habría espacio para un útero implantado. En cualquier caso, el procedimiento sería muy complejo, siendo lo más probable que las mujeres transgénero tuvieran que dar a luz por cesárea.

Los hombres podrían quedarse embarazados “mañana mismo”