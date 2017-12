En el Parque Nacional de los Lagos Nelson de Nueva Zelanda existe un pequeño lago, conocido como el Lago Azul, el cual ha sido calificado como el más claro y transparente del mundo.

Las tribus maoríes Iwi le dan el nombre Rotomairewhenualo, y lo consideran sagrado. Esto significa que podemos maravillarnos de su presencia, su entorno, y su frescura, pero por respeto a la cultura local, no podemos ingresar en sus aguas. No se permite nadar ni realizar camping en su entorno. Es parte de la tradición, explica el equipo de New Zeland.

Con el lema de ver pero no tocar, al lugar se llega tras una caminata de dos días desde la entrada del parque, que se encuentra en el norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Otra opción es viajar en helicóptero y capturar desde lo alto la belleza de la región, que cuenta con numerosos senderos para explorar.

En 2013, a un periodista se le permitió el acceso y capturó imágenes que muestran sus aguas azul violáceo, color característico de las aguas más cristalinas.

Todos quedan maravillados, y la razón es que es casi tan claro como el agua destilada. Además está en una ambiente que le permite mantener en su interior temperaturas de 5 a 8 grados. La profundidad puede llegar hasta siete metros.

Foto: Lago Azul y sus aguas cristalinas. (Fondriest)

“Tiene una claridad extrema, tal vez sólo superada en todo el mundo por ciertas aguas oceánicas, como las del Pacífico Sureste, cerca de Isla de Pascua”, explicaron científicos del Centro Nacional Niwa, cuando lo analizaron en 2011.

El Dr. Davies Colley explicó entonces que tiene una visibilidad que oscila entre 70 y 80 metros, superando así al récord anterior del lago Waikoropuru, de 63 metros.

“El lago azul es un acercamiento cercano al agua ópticamente pura”, dijo Davies.

Se cree que esto ocurre por una filtración natural del líquido que proviene del lago Costanza, ya que pasa por unos deslizamientos de tierra tipo presa que los separa.

Además el lago azul está protegido por un frondoso bosque en su respaldo.

Foto: Personaje moderno de la cultura local maorí durante una presentación de bailes tradicionales. (Wikimedia)

El Parque Nacional de los Lagos Nelson se formó en 1956 y cubre 1020 km donde los turistas pueden acampar, caminar y pescar. Se caracteriza por numerosos bosques, lagos, glaciares y ríos.



“La ruta de senderismo de 80 km a través del Parque Nacional de los Lagos Nelson se adentra en el parque nacional, a través de bosques tranquilos rodeados por 2000 metros de altura”, explica New Zeland.

(Tomado de La Gran Época)