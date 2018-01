Alessandra Negrini nació el 29 de agosto de 1970 en Sao Paulo, Brasil. Hija de un ingeniero y una educadora.

La joven actriz comenzó a trabajar como profesora de inglés y llegó a asistir a la universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Sao Paulo (USP). Su vocación por la actuación fue descubierta a los 18 años, cuando la niña se matriculó en un curso de teatro.

A los 23 años de edad, se estrenó en la Rede Globo la telenovela Eye to Eye de Antonio Calmon, que muestra a los espectadores cuánto colegas de trabajo que una nueva estrella se elevaba en la televisión. Al año siguiente compuso el elenco de “El hombre y la corona.”

Su primer papel protagónico llegó en 1995 con la miniserie “Engraçadinha: Sus Amores y Sus Pecados“, basada en la novela homónima de Nelson Rodríguez. A pesar de que marcó la carrera de Alessandra mostró a los espectadores que también podría desempeñar un cruel personaje, la villana Paula Novaes, remake de la novela Maria Adelaide Amaral, Bad Angel.

Un año más tarde, en 1998, fue el personaje principal de Mi buen querer. Y dos años después, interpretó a una villana en la novela La mujer de estilo de nuevo, sólo para volver a la pantalla chica en 2006 como Yedda la miniserie JK. En Paraíso Tropical, de 2007, dio a luz a dos hermanas gemelas Paula y Thais. En el mismo año, protagonizó la película Cleopatra, que le valió el premio a mejor actriz en el Festival de Brasilia.

Alessandra ya había ganado a la audiencia y a los críticos con sus interpretaciones anteriores, y aprovechó la oportunidad para invertir en una carrera en el cine. Participó en otras obras como ¿Quién es este compañero?, Sexo, amor y traición, Out of Tune y la más reciente La hierba de la rata y The Mirror. En el teatro, al que asistieron las partes actuó en Strindberg y La Gaviota de Chejov.

Fuera de la vida profesional se conoce que su primera relación “pública” después de convertirse en famosa fue con el actor Murilo Benicio, en 1998 con quien tuvo el primer hijo, Anthony.En el año 2002 se compromete con el cantante, compositor y percusionista brasileño Otto, y al año siiguiente dio a luz a Bettina, pero más tarde rompieron su relación de pareja.

En 2007, fue considerada la mujer más sexy del año por una revista de celebridades. Actualmente la vemos en Lado a Lado, en el papel de la fracasada cantante Catarina Ribeiro, producida y transmitida por Rede Globo en 2012.