Dalton Vigh nació el 10 de julio de 1964 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. A los tres años de edad su familia se traslada a la ciudad de Santos y en 1986, para Sao Pablo.

Es graduado de la Facultad de Publicidad, mas no siguió con la profesión, ya que su entusiasmo por la música y el cine, lo llevó a estudiar teatro en 1991.

Comenzó a dar clases de inglés, hasta dominar perfectamente dicho idioma tras un intercambio estudiantil en Estados Unidos, a los 18 años. Cuando tenía 25, murió su padrastro, a quien consideraba su segundo padre, entonces debió asumir como jefe del hogar.

Dalton Vigh trabajó como publicitario, animador y modelo en comerciales de televisión, al parecer sólo cuando comenzó a trabajar como actor es que, según él mismo, se transforma en un ser humano mejor.

Él cree que desde aquel momento comenzó a observar la vida de otra forma, empezó a ser más comprensivo con los demás y esa profesión le dio paz de espíritu.

Ha dicho que tras elegir ser actor se terminaron sus angustias sin necesidad de hacer terapia. Y también ha confesado que, con el tiempo, lo ayudó a dejar de lado su timidez. Sin embargo tampoco puede afirmar que se haya convertido en una persona extrovertida, muy por el contrario considera ser callado, un poco cerrado, introvertido a primera vista, pero no serio, algo bromista, le gusta reír y hacer reír, pero, eso sí, es muy reservado.

En sus años de carrera ha trabajado en 13 novelas, y ha llegado a la cima al interpretar en forma consecutiva a dos villanos,en las telenovelas El Profeta y Dos caras y así, recibir como regalo maravilloso la interpretación de “Marconi”,que le valió reconocimiento en Latnoamérica. Su primer gran éxito actoral, por el cual obtuvo reconocimiento internacional y que figura en la principal cadena de televisión de Brasil, fue su personaje de Said en la exitosa telenovela El Clon (2001-2002), de la Red Globo.

Dalton contó a la publicación la prensa.com.ni: “Comencé en el teatro. La televisión surgió en mi vida de casualidad: yo estaba en San Pablo y un talentoso actor brasileño, Laerte Morrone, me vio en teatro, en 1992. Nos encontramos después ocasionalmente, hasta que un día él me llamó para avisarme que TV Manchete estaba produciendo la novela “Tocaia grande” y me pidió que llevara material. Así lo hice y terminé siendo contratado. En aquella novela trabajé junto a Víctor Wagner y Giovanna Antonelli y fue un estreno fantástico.

Para Dalton Vigh no existe la palabra imposible, y explica: “Si analizo mi trayectoria, ¿cuándo me iba a imaginar que un día estaría haciendo una novela en la Red Globo, en Río de Janeiro, y un personaje maravilloso? Yo no lo imaginaba, pero tampoco lo consideraba imposible porque, si pensase así, nunca habría entrado en esta profesión. Si uno piensa que va a perder, es mejor no jugar”…”Pero todavía creo que tengo mucha leña para quemar”, advierte, dejando claro que todavía tiene sueños como actor y ve un largo y próspero camino por delante. Ycitó el mayor de ellos. “Todavía no he hecho, por ejemplo, Shakespeare, creo que eso está haciendo falta brutal en mi currículum”, reveló.

El ahora Rene Velmont de la telenovela Fina estampa, ha incursionado en el teatro, series, cine y en la televisión como conductor de programas y actor. Dalton Vigh ha sido nominado y premiado por su trabajo actoral. En 2011 resultó ganador del título de actor maduro más sexi del año por el sitio digital Ohhtel.

A los 54 años de edad y con 1,92 de estatura, el actor Dalton Vigh ha conquistado al público femenino por la manera romántica, fuerte y decidida de los personajes que ha interpretado, ya sea del villano, o del “bueno”.

(Fuentes: Ecured.cu, laprensa.com.ni y gq.globo.com)